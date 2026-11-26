1 minut de citit Publicat la 18:48 26 Noi 2026 Modificat la 18:48 26 Noi 2026

Alexandru Nazare a anunțat că a avizat ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Foto: Agerpres

Firmele care și-au depus la timp documentele pentru actualizarea datelor fiscale, dar au fost afectate de întârzierile din instituțiile statului, nu vor mai risca să fie declarate inactive fiscal din acest motiv. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că a avizat ordinul ANAF, care permite agenției să verifice direct actele prezentate de companii, fără să mai aștepte ca modificările să fie înregistrate oficial, relatează Agerpres.

Alexandru Nazare a anunțat că a avizat ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin care sunt introduse soluții pentru companiile a căror situație fiscală este afectată de întârzierile administrative în procesarea documentelor depuse în termenul legal.

„Am avizat această soluție pentru a permite ANAF să țină cont de situația reală a contribuabililor și de documentele pe care aceștia le-au depus în termen. Este important să eliminăm blocajele administrative care afectează activitatea economică și să oferim mediului de afaceri soluții rapide și predictibile”, a declarat Alexandru Nazare.

Măsura vine în sprijinul firmelor care au depus în termenul legal toate documentele necesare pentru prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau actualizarea altor informații obligatorii, dar pentru care modificările solicitate nu au fost încă operate în evidențele oficiale.

Întârzierile administrative în soluționarea acestor cereri au generat dificultăți pentru companii care, deși și-au îndeplinit obligațiile legale, s-au confruntat cu riscul pierderii sau chiar cu pierderea statutului de contribuabil activ fiscal, cu implicații asupra desfășurării activității economice.

Prin noua procedură, ANAF va putea lua în considerare direct documentele justificative prezentate de contribuabili, fără a mai condiționa soluționarea situației fiscale a acestora exclusiv de actualizarea evidențelor oficiale.

Astfel, firmle vor putea prezenta direct autorității fiscale competente:

documentele care atestă prelungirea valabilității sediului social;

reînnoirea mandatului administratorilor sau remedierea situației administrative în cauză;

dovada depunerii, în termenul legal, a cererii de înregistrare a modificărilor la instituția competentă;

În baza acestor documente, ANAF va putea clarifica situația fiscală a contribuabililor, în vederea menținerii statutului de contribuabil activ fiscal.

Totodată, pentru companiile aflate în această situație, care au fost deja declarate inactive fiscal, procedura permite solicitarea corectării situației, în urma verificării documentelor justificative prezentate autorității fiscale competente.

„Prin această măsură, Ministerul Finanțelor și ANAF urmăresc protejarea continuității activității economice a companiilor care își respectă obligațiile legale, eliminarea consecințelor generate de întârzierile administrative și îmbunătățirea relației dintre administrația fiscală și mediul de afaceri”, a transmis Ministerul Finanțelor.