România va prelua modelul Greciei pentru a combate evaziunea. Cum vrea Luca Niculescu să crească încasările la buget

4 minute de citit Publicat la 15:23 26 Noi 2026 Modificat la 16:12 26 Noi 2026

Un document pregătit de Ministerul Finanțelor prevede încheierea unui memorandum de înțelegere cu Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia. FOTO: Gov.ro

România va prelua experiența Greciei în digitalizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, pentru a crește încasările la buget și a reduce deficitul de colectare a TVA. Premierul Luca Niculescu a anunțat joi că Guvernul va aproba cadrul de cooperare dintre ministerele de Finanțe ale celor două țări, un memorandum urmând să fie semnat la Atena, în perioada 3-4 decembrie.

„Preluăm bunele practici internaționale pentru creșterea nivelului de încasare a veniturilor statului. În convorbirea telefonică pe care am avut-o cu premierul grec Mitsotakis, am discutat despre sprijinul pe care Grecia îl va oferi României și, în ședința de azi, aprobăm o notă în baza căreia ministerele de Finanțe din Grecia și România vor lucra împreună în acest scop”, a declarat premierul, la începutul ședinței de Guvern de joi.

Dan Cărbunaru: „Datoria a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lui 2026”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat la rândul său joi, la finalul ședinței de Guvern, că România va apela la experiența Greciei pentru măsurile de consolidare fiscală, în special în ceea ce privește modernizarea administrației fiscale și creșterea încasărilor la buget.

Anunțul vine în contextul în care datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul anului 2026, depășind pragul de 60% prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare.

„În ceea ce privește măsurile pentru consolidare, domnul prim-ministru a avut discuții cu omologul grec. Una dintre variante presupune folosirea experienței administrației elene. A fost adoptat un proiect în acest sens în ședința de Guvern”, a declarat Dan Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședință o informare privind implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB al datoriei publice.

„Datoria a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lui 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor pe care le știți. Urmează să facă o analiză la nivel guvernamental”, a spus Cărbunaru.

Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară

Întrebat despre o eventuală rectificare bugetară, Dan Cărbunaru a declarat că deciziile depind și de situația ultimei tranșe din PNRR, Guvernul așteptând o poziție din partea Comisiei Europene.

„Sunt elemente legate de ce se întâmplă cu ultima tranșă din PNRR. Așteptăm să se pronunțe CE și, în funcție de acest lucru, vor fi luate și decizii”, a precizat acesta.

Referitor la raportul privind deficitul și situația bugetară, purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că documentul este aproape de finalizare și va fi prezentat ulterior.

„Este un raport solicitat și de premier. Ca atare, va fi prezentat. Este aproape de finalizare”, a declarat Dan Cărbunaru.

Întrebat despre indexarea pensiilor, în contextul depășirii pragului de 60% din PIB al datoriei publice, Dan Cărbunaru a afirmat că Guvernul va analiza măsurile necesare și va ține cont de situația persoanelor cu venituri mici.

„Ministerul Finanțelor are datoria să prezinte atunci când datoria publică depășește acel grad. Guvernul va analiza ce are de făcut, astfel încât să țină cont și de situația persoanelor cu venituri mici. Va ține cont de acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ce prevede documentul pregătit de Ministerul Finanțelor

Un document pregătit de Ministerul Finanțelor prevede încheierea unui memorandum de înțelegere cu Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia, care stabilește șase domenii principale de cooperare.

Primul viează modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii. Celelalte direcții vizează gestionarea finanțelor publice și politica fiscal-bugetară, investițiile și dezvoltarea economică, fondurile europene și reformele structurale, transformarea digitală și modernizarea instituțiilor, precum și cooperarea economică și financiară la nivel european.

Colaborarea dintre cele două ministere se va putea desfășura prin schimburi de experți, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminare, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte-pilot. De asemenea, România și Grecia vor putea analiza posibilitatea accesării unor instrumente europene de sprijin, precum Instrumentul de Asistență Tehnică (TSI), programul Fiscalis și mecanismele de cooperare ale Organizației Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale (IOTA).

În document se precizează că obiectivul strategic pentru România îl reprezintă valorificarea experienței și expertizei administrației elene, în special în domeniul digitalizării fiscale și al utilizării datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei, în vederea îmbunătățirii conformării fiscale și reducerii deficitului de încasare a TVA. Memorandumul oferă, totodată, oportunitatea promovării unui parteneriat instituțional consolidat, în concordanță cu prioritățile europene și cu reformele administrației publice, textul acestuia fiind în curs de finalizare cu partea elenă.

Cele șase domenii majore de cooperare: (a) modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii; (b) managementul finanțelor publice și politica fiscal-bugetară; (c) investiții și dezvoltare economică; (d) fonduri europene și reforme structurale; (e) transformare digitală și modernizare instituțională; (f) cooperare economică și financiară europeană.

Referitor la regimul juridic și procedura de semnare, în conformitate cu prevederile Art. 7 din MoU, acesta are caracter neobligatoriu din punct de vedere juridic, nu generează drepturi sau obligații juridice ori financiare pentru părți și nu constituie un tratat internațional în sensul Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

În plan european și bilateral, inițiativa poate contribui la consolidarea parteneriatului româno-elen, la coordonarea pozițiilor privind prioritățile economice europene și la valorificarea mecanismelor europene de asistență tehnică.

România va prelua experiența Greciei în digitalizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, pentru a crește încasările la buget și a reduce deficitul de colectare a TVA. Premierul Luca Niculescu a anunțat joi că Guvernul va aproba cadrul de cooperare dintre ministerele de Finanțe ale celor două țări, un memorandum urmând să fie semnat la Atena, în perioada 3-4 decembrie.