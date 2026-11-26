Manelistul Florin Salam le-ar fi spus anchetatorilor că a trăit ani întregi sub presiunea unor persoane care îl obligau să cânte la evenimente fără să fie plătit sau pentru sume mult mai mici decât onorariile sale obișnuite. „Am trăit o viață de groază”, ar fi mărturisit artistul, potrivit unui fragment din referatul procurorilor, au transmis surse judiciare pentru Antena 3 CNN, în dosarul în care sunt vizați frații Nuțu și Sile Cămătaru și mai mulți membri ai grupării acestora.

Declarațiile interpretului apar într-o discuție înregistrată de organele de cercetare penală, în cadrul supravegherii tehnice dispuse în acest dosar. Întrebat despre presiunile la care ar fi fost supus pentru a participa la diferite evenimente, Florin Salam a descris o perioadă în care spune că i-a fost teamă de anumite persoane și în care ajungea să își dea peste cap programul și contractele pentru a onora solicitări de la care nu simțea că poate refuza.

Artistul le-ar fi spus polițiștilor că, deși situația nu mai este la fel de gravă ca în urmă cu zece ani, nu crede că va scăpa vreodată complet de aceste constrângeri.

„Cred că nu o să scăpăm niciodată, dar nu mai sunt la nivelul ăla cum era acum 10 ani”, ar fi declarat Florin Salam.

Florin Salam spune că s-a temut de cămătari: „De multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora”

În discuția cu anchetatorii, Florin Salam a explicat că, în trecut, îi era teamă de anumite persoane, iar presiunile exercitate asupra lui îi influențau inclusiv activitatea profesională.

Potrivit fragmentului din referatul procurorilor, manelistul ar fi ajuns în situația de a renunța la evenimente plătite pentru a participa la alte petreceri, unde trebuia să cânte fără bani, de teamă să nu suporte consecințe dacă refuza.

Întrebat de ce nu a sesizat poliția în legătură cu aceste situații, artistul ar fi răspuns că nu a vrut să le facă rău celor implicați.

„Am zis ca să nu fac în viață rău la oameni”, ar fi explicat acesta.

Florin Salam a descris și felul în care insistențele repetate îl puneau în situația de a accepta evenimente suplimentare, chiar dacă avea deja contracte stabilite în alte localități.

„Bine domne, hai măcar o juma de oră”, ar fi fost una dintre solicitările pe care le primea.

Manelistul ar fi renunțat la evenimente plătite de teama presiunilor

Unul dintre cele mai importante pasaje din declarația lui Florin Salam se referă la situațiile în care trebuia să aleagă între evenimentele pentru care avea contract și alte petreceri la care i se cerea să cânte fără să fie remunerat.

Artistul le-ar fi explicat anchetatorilor că uneori era nevoit să își reorganizeze întregul program pentru a ajunge în mai multe locuri, deși acest lucru îi afecta colaborările și relațiile cu organizatorii care îl plătiseră deja.

„Am făcut câteodată pe dracu în patru, să mă iertați că mă pronunț așa, de am ajuns și colo și colo. Sau de multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora, care mă duceam pe gratis”, ar fi spus interpretul.

Potrivit declarației sale, presiunile nu au dispărut complet nici în prezent. Florin Salam a estimat că problemele au scăzut considerabil față de perioada de acum zece ani, însă continuă să existe.

„Da, dar acuma nu pot să mă mai plâng că e Dumnezeu sus. Nu pot, față de cum era a mai rămas un 12, 15 % din 100 % necazuri”, le-ar fi spus artistul anchetatorilor.

În referatul procurorilor, declarația se încheie cu o referire la perioada dificilă prin care ar fi trecut interpretul: acesta a afirmat că a trăit o viață de groază.