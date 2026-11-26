Manelistul Florin Salam le-ar fi spus anchetatorilor că a trăit ani întregi sub presiunea unor persoane care îl obligau să cânte la evenimente fără să fie plătit sau pentru sume mult mai mici decât onorariile sale obișnuite. „Am trăit o viață de groază”, ar fi mărturisit artistul, potrivit unui fragment din referatul procurorilor, au transmis surse judiciare pentru Antena 3 CNN, în dosarul în care sunt vizați frații Nuțu și Sile Cămătaru și mai mulți membri ai grupării acestora.
Declarațiile interpretului apar într-o discuție înregistrată de organele de cercetare penală, în cadrul supravegherii tehnice dispuse în acest dosar. Întrebat despre presiunile la care ar fi fost supus pentru a participa la diferite evenimente, Florin Salam a descris o perioadă în care spune că i-a fost teamă de anumite persoane și în care ajungea să își dea peste cap programul și contractele pentru a onora solicitări de la care nu simțea că poate refuza.
Artistul le-ar fi spus polițiștilor că, deși situația nu mai este la fel de gravă ca în urmă cu zece ani, nu crede că va scăpa vreodată complet de aceste constrângeri.
„Cred că nu o să scăpăm niciodată, dar nu mai sunt la nivelul ăla cum era acum 10 ani”, ar fi declarat Florin Salam.
Florin Salam spune că s-a temut de cămătari: „De multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora”
În discuția cu anchetatorii, Florin Salam a explicat că, în trecut, îi era teamă de anumite persoane, iar presiunile exercitate asupra lui îi influențau inclusiv activitatea profesională.
Potrivit fragmentului din referatul procurorilor, manelistul ar fi ajuns în situația de a renunța la evenimente plătite pentru a participa la alte petreceri, unde trebuia să cânte fără bani, de teamă să nu suporte consecințe dacă refuza.
Întrebat de ce nu a sesizat poliția în legătură cu aceste situații, artistul ar fi răspuns că nu a vrut să le facă rău celor implicați.
„Am zis ca să nu fac în viață rău la oameni”, ar fi explicat acesta.
Florin Salam a descris și felul în care insistențele repetate îl puneau în situația de a accepta evenimente suplimentare, chiar dacă avea deja contracte stabilite în alte localități.
„Bine domne, hai măcar o juma de oră”, ar fi fost una dintre solicitările pe care le primea.
Manelistul ar fi renunțat la evenimente plătite de teama presiunilor
Unul dintre cele mai importante pasaje din declarația lui Florin Salam se referă la situațiile în care trebuia să aleagă între evenimentele pentru care avea contract și alte petreceri la care i se cerea să cânte fără să fie remunerat.
Artistul le-ar fi explicat anchetatorilor că uneori era nevoit să își reorganizeze întregul program pentru a ajunge în mai multe locuri, deși acest lucru îi afecta colaborările și relațiile cu organizatorii care îl plătiseră deja.
„Am făcut câteodată pe dracu în patru, să mă iertați că mă pronunț așa, de am ajuns și colo și colo. Sau de multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora, care mă duceam pe gratis”, ar fi spus interpretul.
Potrivit declarației sale, presiunile nu au dispărut complet nici în prezent. Florin Salam a estimat că problemele au scăzut considerabil față de perioada de acum zece ani, însă continuă să existe.
„Da, dar acuma nu pot să mă mai plâng că e Dumnezeu sus. Nu pot, față de cum era a mai rămas un 12, 15 % din 100 % necazuri”, le-ar fi spus artistul anchetatorilor.
În referatul procurorilor, declarația se încheie cu o referire la perioada dificilă prin care ar fi trecut interpretul: acesta a afirmat că a trăit o viață de groază.
Fragmentul integral din referatul procurorilor despre declarațiile lui Florin Salam
În documentul anchetatorilor este redată următoarea discuție:
„În urma înregistrării în mediul ambiental a unei convorbiri purtate de organele de cercetare penală a poliției judiciare cu interpretul Stoian Florin zis "Florin Salam", în baza mandatului de supraveghere tehnică emis în cauză, în vederea stabilirii dacă acesta a suferit consecințe nefavorabile în urma concertelor susținute, însă acesta a prezentat un cadru amplu referitor la modul de operare a mai multor persoane în încercarea de a-l determina să concerteze gratuit la diferite evenimente, afirmând că în prezent nu îi mai este teamă de ei, însă acțiunile lor îi provoacă o stare de greață și a întrebat retoric dacă tot el trebuie să fie constrâns, repsectiv " Tot pe mine mă chinuiți? Tot pe mine?", precum și faptul că nu are încredere că o să scape vreodată de constrângerile morale, însă nu se se mai manifestă la aceeași intensitate ca în urmă cu 10 ani , respectiv "Cred că nu o să scăpăm niciodată, dar nu mai sunt la nivelul ăla cum era acum 10 ani. ".
Cu această ocazie, interpretul a afirmat că în trecut i-a fost teamă de mai multe personae ("Acum, sincer să fiu, la noi în lumea asta nu pot să mai zic că mai am frică, dar eu am avut frică de oamenii ăștia. Eu am avut frică."), însă acum situația este diferită, precizând că îi este scârbă de această atitudine, ("Nu, acum nu, dar doar că mi-e scârbă, am o vârstă, am copii mari. Luați-i dreacu și pe ăștia noi care au ieșit acuma. Tot pe mine mă chinuiți? Tot pe mine?"), de unde reiese că acesta încă mai este supus la constrângeri morale pentru a presta servicii muzicale.
Fiind întrebat dacă această atitudine îi deranjează, acesta a afirmat că da, faptul că diverse persoane îl determină să concerteze prin insistențe repetate, respectiv "Sincer, da! Văd că ... "Bine domne, hai măcar o juma de oră".
Ulterior, fiind întrebat de organele de poliție de ce nu sesizează organele de poliție aceste situații în care este constrâns să presteze servicii muzicale numitul Stoian Florin a răspuns că nu dorește să le facă rău acestora ("Am zis ca să nu fac în viață rău la oameni.").
Deși numitul Stoian Florin a afirmat faptul că presiunile nu mai sunt la același nivel ca în trecut, însă nu crede că o să scape vreodată de aceste probleme ("Cred că nu o să scăpăm niciodată, dar nu mai sunt la nivelul ăla cum era acum 10 ani. ", "Sunt mai cu limită și cu mine cel puțin, "dă-l dracu că ăsta ne încurcă după, hai să nu mai ... să-i facem că nu mai vine și ne cântă").
Cu privire la modul în care este determinat să presteze serviciile muzicale, Stoian Florin a afirmat faptul că i se transmite: "Vezi că am duminică și eu la fata mea și de exemplu eu sunt la Cluj, cu contract, la o discotecă. Nu domne, trebuie să ajungi și acolo. Adică eu înainte dădeam banii acolo unde aveam, ca să mă duc la ei pe gratis. "
De asemenea, interpretul a afirmat că în prezent mai are probleme un procent de 15% din câte probleme erau în trecut, "Da, dar acuma nu pot să mă mai plâng că e Dumnezeu sus. Nu pot, față de cum era a mai rămas un 12, 15 % din 100 % necazuri"
În cazul în care acesta are un eveniment contractat de mult timp, iar în același timp, o persoană îl determină să se prezinte și la altă locație pentru a presta servicii muzicale, interpretul a afirmat: "Am făcut câteodată pe dracu în patru, să mă iertați că mă pronunț așa, de am ajuns și colo și colo. Sau de multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora, care mă duceam pe gratis.". Au existat și situații în care a renunțat la evenimentele plătite să onoreze alte evenimente fără bani, însă acesta a afirmat că față de alte situații din trecut, acum au rămas în proporție mult mai mică astfel de situații ("Da, da, da a mai rămas un 15% din 100%."). Cu privire la trecut, interpretul a afirmat faptul că a trăit o viață de groază.”