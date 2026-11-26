Premierul anunţă că românii aflați în străinătate pot solicita de la ambasade sau consulate eliberarea cărții de identitate electronice

1 minut de citit Publicat la 14:13 26 Noi 2026 Modificat la 14:14 26 Noi 2026

Luca Niculescu, premierul României, joi, înainte de a participa la Forumul Bunei Guvernări 2026, organizat de Romanian Business Leaders, la Palatul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare, începând de săptămâna viitoare, eliberarea cărţii electronice de identitate, a anunţat joi premierul României, Luca Niculescu, potrivit Agerpres. "Colegii de la Ministerele Afacerilor Externe şi Interne lucrează la o modalitate mai simplă pentru obţinerea online a dovezii domiciliilor, pentru că, în prima etapă, serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care au domiciliul în România", a menţionat şeful Executivului.

Anunţul prim-ministrului României a fost făcut în cadrul şedinţei de Guvern, care a avut loc astăzi, 26 noiembrie.

"Ne orientăm atenţia şi către românii care studiază, muncesc şi trăiesc în afara graniţelor. Începând de săptămâna viitoare, cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare eliberarea cărţii electronice de identitate", a precizat Luca Niculescu în şedinţa de Guvern.

Ulterior, şeful Executivului a mai adăugat: "Colegii de la Ministerele Afacerilor Externe şi Interne lucrează la o modalitate mai simplă pentru obţinerea online a dovezii domiciliilor, pentru că, în prima etapă, serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care au domiciliul în România".

Proiectul de hotărâre pregătit de Ministerul Afacerilor Externe stabilește ziua de 2 decembrie 2026 pentru operaționalizarea serviciului. Măsura urmărește ca românii cu domiciliul în țară, dar aflați temporar peste hotare, să poată obține cartea electronică de identitate fără să fie nevoiți să revină în România.