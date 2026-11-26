1 minut de citit Publicat la 13:47 26 Noi 2026 Modificat la 13:47 26 Noi 2026

Foto: captură Antena 3 CNN

Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel-Vasilică Harpa (PSD), a declarat joi, pentru Agerpres, că reorganizarea administrativ-teritorială nu înseamnă o comasare a judeţelor, ci a instituţiilor din mai multe judeţe.

Acesta a precizat că preşedinţii de consilii judeţene din regiunea de nord-est au avut, zilele trecute, o discuţie cu liderul PSD, Sorin Grindeanu şi cu ministrul Dezvoltării, Lucrărilro Publice şi Administraţiei, Alexandru Stoica.

"Nu vorbim de dispariţia judeţului Neamţ sau dispariţia judeţului Suceava sau Bacău sau care or mai fi, Vaslui, Botoşani. (...) Trebuie să înţeleagă toată lumea că niciodată nu va dispărea judeţul Neamţ de pe harta României. O colaborare sau o comasare a unor instituţii din Suceava şi Neamţ sau între Iaşi şi Neamţ sau între Neamţ şi Bacău, o putem discuta. Şi avem exemplul ANAF-ului, cum s-a reorganizat, cu sediul central la Iaşi", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele CJ Neamţ, Daniel-Vasilică Harpa.

Acesta a adăugat că o formulă de comasare instituţională ar urma să aibă loc, în curând, în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), dar şi la alte instituţii guvernamentale cu sedii în fiecare judeţ.

El a subliniat că, pentru regiunea de nord-est cel puţin, instituţiile care se vor comasa nu vor avea sediul central doar în acelaşi judeţ, ci vor avea repartizate sediile în funcţie de specificul fiecărui judeţ.