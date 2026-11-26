Italia a cerut Germaniei să oprească grupul industrial Henkel să închidă o fabrică lângă Roma. Reacția companiei germane

1 minut de citit Publicat la 13:56 26 Noi 2026 Modificat la 13:56 26 Noi 2026

Logo-ul Henkel lângă o fabrică din Dusseldorf. Italia a cerut Germaniei să oprească grupul industrial să închidă o fabrică lângă Roma. Foto: Hepta

Guvernul Italiei a cerut guvernului german să intervină pe lângă compania Henkel pentru a opri planurile de închidere a unei fabrici din Italia, relatează Reuters, care îl citează, joi, pe ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

În data de 17 noiembrie, Henkel - producător german de bunuri de larg consum și adezivi - a anunțat că va închide fabrica din Ferentino, situată la sud de Roma, măsură ce afectează 102 angajați.

Tajani i-a scris ministrului german de Externe, Johann Wadephul, solicitându-i să intervină, a precizat Ministerul italian al Afacerilor Externe într-un comunicat.

"Aș fi recunoscător dacă ați putea discuta cu conducerea superioară a grupului Henkel pentru a explora toate alternativele posibile la închiderea fabricii", a solicitat ministrul italian, conform documentului menționat.

Compania germană a fost de acord să suspende concedierea angajaților din Italia pînă la noi discuții

Anterior, Ministerul italian al Industriei a anunțat că a găzduit o primă rundă de discuții cu Henkel, în cadrul căreia compania a acceptat să nu demareze procedurile oficiale de concediere a angajaților de la Ferentino până la purtarea unor discuții suplimentare.

Următoarea rundă de discuții la Roma este programată pentru data de 13 ianuarie.

Într-un comunicat din 17 noiembrie, Henkel a explicat că a decis închiderea fabricii de la Ferentino "pentru a asigura soliditatea și competitivitatea pe termen lung a companiei, având în vedere scăderea semnificativă a volumelor de producție, cauzată de un context macroeconomic extrem de dificil și de evoluția continuă a obiceiurilor de consum".