2 minute de citit Publicat la 11:11 26 Noi 2026 Modificat la 11:11 26 Noi 2026

O armură medievală deosebită a fost găsită în epava unei nave scufundate în 1495 (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Arheologii marini au descoperit fragmente de armură medievală de înaltă calitate printre rămășițele unei nave de război daneze vechi de 500 de ani, a dezvăluit marți o echipă internațională de cercetători, potrivit CBS News.

Nava, cunoscută sub numele de „Griffin” sau „Gribshunden”, era nava de război a regelui Hans, conducătorul Danemarcei în secolul al XV-lea. Nava era folosită și în expediții diplomatice. În 1495, o explozie a provocat un incendiu, iar nava s-a scufundat în timp ce era ancorată la nord de insula Stora Ekö, din Suedia. Epava a fost descoperită în anii 1970.

În deceniile care au trecut de atunci, nava a făcut obiectul unor cercetări intense. Cea mai recentă descoperire - fragmente de armură din zale - a fost făcută de o echipă de experți de la Universitatea Southampton din Regatul Unit și de la instituțiile suedeze Södertörn University și Stockholm University, care desfășoară expediții comune la epavă din 2019.

Arheologii și specialiștii în cartografiere hidrografică din cadrul echipei utilizau tehnologii robotizate avansate de investigare și imagistică fotogrammetrică 3D pentru a realiza documentații arheologice detaliate ale epavei, când au descoperit fragmentele de armură, potrivit unui comunicat de presă al Universității Southampton.

Armura din zale este realizată dintr-un aliaj pe bază de cupru, a precizat universitatea. Aceasta a fost găsită în timpul analizării unui cufăr cu unelte pentru muniție, situat chiar sub castelul de la prova navei, o platformă de luptă ridicată, aflată în partea din față a vasului.

Este posibil ca echipamentul militar să fi fost depozitat în acea zonă, a declarat dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz, cercetător invitat la Centrul de Arheologie Maritimă al Universității Southampton, în comunicatul de presă. Mercenari germani, cunoscuți sub numele de Landsknechts, se aflau la bordul navei în momentul scufundării acesteia, în 1495, a spus Pacheco-Ruiz.

„A fost o descoperire cu adevărat uimitoare!”, a declarat Pacheco-Ruiz în comunicatul de presă.

Rolf Fabricius Warming, absolvent al Universității Southampton și în prezent doctorand la Stockholm University, a afirmat că acest tip de armură putea fi folosit „perioade îndelungate”, datorită posibilității de a fi reparată sau reutilizată de alți soldați. Fragmentele „ar putea reprezenta echipamente militare mai vechi, care încă se aflau în uz”, a spus el.

Analizarea tehnicilor de fabricație și a compoziției fragmentelor de armură ar putea dezvălui mai multe informații despre originea acesteia, a declarat Warming. Alte artefacte de la bord, asociate armamentului, au fost, de asemenea, prelevate pentru analize suplimentare. Cercetătorii vor studia și elementele structurale ale castelului de la prova, precum și alte caracteristici ale navei, pentru a determina modul în care erau depozitate armele și echipamentele și cum trăiau și își desfășurau activitatea membrii echipajului militar aflați la bord.

Sunt analizate, de asemenea, obiecte din plumb descoperite în timpul unor expediții de cercetare anterioare. Potrivit universității, acestea ar putea avea legătură cu matrițele utilizate pentru fabricarea muniției. Din cufărul cu unelte au fost prelevate mostre de plumb și de alte materiale pentru studii suplimentare.

Epava este „parțial dezintegrată”, însă fragmentele care au rămas sunt „foarte bine conservate”.

„Nava reprezintă o piesă importantă a puzzle-ului în ceea ce privește «revoluția militară pe mare» din perioada modernă timpurie, când tacticile de luptă s-au schimbat, trecând de la luptele corp la corp la utilizarea intensă a artileriei navale grele”, a declarat Warming în 2024. El a adăugat că nava este comparabilă cu alte epave conservate, precum Mars și Vasa, aceasta din urmă fiind expusă la Stockholm, Suedia, încă din anii 1960, după ce a fost recuperată de pe fundul oceanului.