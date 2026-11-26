1 minut de citit Publicat la 10:54 26 Noi 2026 Modificat la 10:56 26 Noi 2026

Emisarii speciali ai lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff sunt primiți de Vladimir Putin la Kremlin. Foto: Profimedia Images

Emisarul american Jared Kushner a declarat că președintele rus Vladimir Putin le-a dat asigurări negociatorilor SUA că nu intenționează să folosească arme nucleare în războiul împotriva Ucrainei, relatează joi Agerpres, care citează agenția germană DPA. Kushner și Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, s-au întâlnit cu Putin în Rusia, în urmă cu două săptămâni, după negocierile ruso-ucraiene mediate de SUA la Abu Dhabi.

"(Putin) a fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce, evident, este un aspect foarte important, și ne-a asigurat că nu are o astfel de intenție", a declarat ginerele președintelui american Donald Trump în cadrul podcastului "MD Meets", găzduit de Mathias Dopfner, directorul executiv al grupului media german Axel Springer.

Kushner a mai afirmat că liderul rus a dat dovadă de "reținere" în acest conflict.

După lansarea de către Rusia a invaziei în Ucraina, în 2022, în SUA și alte țări occidentale au apărut în mod repetat temeri că Putin ar putea recurge la arme nucleare tactice. Aceste îngrijorări au fost alimentate de amenințările repetate venite din partea oficialilor ruși și a presei de stat din Rusia.

Ginerele lui Trump respinge interpretările că poziția SUA se apropie

Emisarul președintelui american a respins, totodată, acuzațiile potrivit cărora SUA ar fi fost prea apropiate de Moscova în procesul de negociere.

"Nu am exercitat nicio presiune asupra președintelui (Volodimir) Zelenski sau asupra ucrainenilor", a spus el, subliniind că Washingtonul se consideră un mediator.

Potrivit lui Kushner, Statele Unite au fost cel mai mare susținător financiar al Ucrainei în timpul războiului și au continuat să împărtășească Kievului informații necesare apărării.

În același timp, reprezentantul președintelui Trump a acuzat Ucraina că subminează progresele către un acord de pace, printr-un presupus atac asupra uneia dintre reședințele lui Putin.

"A existat un atac pe care ucrainenii l-au lansat asupra reședinței lui Putin la sfârșitul lunii decembrie, lucru care, cred eu, l-a făcut să dea înapoi", a spus Kushner, referindu-se la eforturile de a elabora un plan de pace împreună cu președintele rus.

La sfârșitul anului trecut, Rusia a susținut că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin de la Valdai cu ajutorul unor drone. Potrivit Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA, reședința nu a fost ținta vizată de Kiev în atacul respectiv.