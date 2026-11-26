Când se aprind luminițele de Crăciun 2026 în București. Zonele din Capitală care vor fi decorate de sărbători

2 minute de citit Publicat la 10:36 26 Noi 2026 Modificat la 10:45 26 Noi 2026

Luminițe de Crăciun pe Bulevardul Kiseleff din București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Primăria Capitalei a anunțat când se aprind luminițele în București. Iluminatul festiv va fi pornit vineri, 27 noiembrie 2026, în aceeași seară în care se deschide Târgul de Crăciun 2026 din Piața Constituției.

Aproximativ șase milioane de luminițe vor împodobi principalele bulevarde și piețe ale orașului, iar instalațiile vor rămâne aprinse până în luna ianuarie 2027.

Luminițele de Crăciun se aprind pe 27 noiembrie

Bucureștiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă vineri, 27 noiembrie 2026. Potrivit unui anunț publicat de Primăria Municipiului București, iluminatul festiv va fi aprins începând cu ora 17:00, odată cu deschiderea celei de-a 19-a ediții a Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Aprinderea instalațiilor luminoase va marca începutul evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă în Capitală. Municipalitatea a anunțat că aproximativ șase milioane de beculețe LED vor decora marile bulevarde și piețele Bucureștiului.

Printre elementele decorative se numără plase și șiruri luminoase, țurțuri strălucitori și globuri gigantice, cu diametrul de aproximativ 80 de centimetri.

În Piața Constituției, principalul punct de atracție va fi bradul de Crăciun, înalt de 30 de metri și împodobit cu o instalație formată din 171.000 de beculețe LED.

Târgul de Crăciun București 2026 va putea fi vizitat până pe 27 decembrie, iar accesul publicului va fi gratuit. Iluminatul festiv de pe străzile Capitalei va rămâne aprins și după încheierea târgului, până în luna ianuarie 2027.

Ce artere din centrul Bucureștiului sunt decorate

Instalarea decorațiunilor pentru sărbătorile de iarnă a început în octombrie, iar lucrările sunt realizate de Compania Municipală Iluminat Public București.

Printre principalele artere și zone centrale pe care au fost montate sau sunt prevăzute instalații luminoase se numără:

Bulevardul Lascăr Catargiu;

Șoseaua Kiseleff;

Șoseaua Aviatorilor;

Calea Victoriei;

Bulevardul Regina Elisabeta;

Bulevardul Magheru;

Bulevardul I.C. Brătianu;

Piața Romană;

Piața Constituției.

Instalațiile sunt montate etapizat, iar echipele companiei municipale desfășoară lucrările în timpul nopții, pentru a limita impactul asupra traficului rutier.

O parte importantă a decorațiunilor folosite în acest an provine din stocurile existente ale Companiei Municipale Iluminat Public București. Reprezentanții instituției au precizat că majoritatea instalațiilor utilizate sunt cele din anii precedenți, astfel că acestea nu presupun o nouă achiziție.

În zona centrală, Piața Constituției va reprezenta unul dintre principalele puncte de atracție, datorită târgului de Crăciun, bradului de 30 de metri și decorurilor luminoase pregătite pentru vizitatori.

Pe lângă marile bulevarde decorate de Primăria Capitalei, și primăriile de sector pregătesc iluminatul festiv în zonele pe care le administrează.

Astfel, decorațiunile de Crăciun vor ajunge și în cartiere, pe artere importante din afara centrului orașului. Un exemplu este Sectorul 3, unde proiectul de iluminat festiv vizează și Bulevardul Camil Ressu și Bulevardul Theodor Pallady, inclusiv intersecțiile de pe traseu. În Sectorul 2, administrația locală deține deja mii de instalații luminoase, care pot fi reutilizate în acest sezon, în timp ce în Sectorul 4 au început să apară decorațiuni pe Șoseaua Berceni.

Amplasarea și amploarea iluminatului festiv diferă însă de la un sector la altul, în funcție de proiectele și bugetele aprobate de fiecare administrație.

Cât a cheltuit PMB pentru luminițele de Crăciun în 2026

Pentru iluminatul festiv din sezonul 2026-2027, Compania Municipală Iluminat Public București a inițiat proceduri de achiziție și închiriere a unor decorațiuni suplimentare.

Potrivit anunțurilor publice de achiziție, una dintre proceduri are o valoare estimată de 6.055.440 de lei, fără TVA, și vizează închirierea a 4.832 de elemente și ansambluri decorative, grupate în 11 categorii.

Separat, compania a lansat o procedură de achiziție în valoare estimată de 1.996.600 de lei, fără TVA, pentru cumpărarea a 745 de instalații LED de tip perdea, destinate utilizării în exterior.

Astfel, valoarea estimată cumulată a celor două proceduri ajunge la 8.052.040 de lei, fără TVA.

Este important de precizat că aceste valori reprezintă estimările publicate pentru procedurile de achiziție, nu o confirmare a sumelor finale efectiv plătite.