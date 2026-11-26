România are nevoie de investiții în rețelele electrice pentru a reduce prețul energiei. Ce planuri au autoritățile

3 minute de citit Publicat la 09:42 26 Noi 2026 Modificat la 09:44 26 Noi 2026

Autoritățile promit modernizarea și extinderea rețelei naționale de transport al energiei electrice. Foto: Getty Images

Deși România are din plin resurse energetice, plătim unul dintre cele mai ridicate prețuri, raportat la puterea de cumpărare a populației. Pentru a avea facturi mai mici, trebuie să producem mai multă energie, însă este nevoie de investiții majore. România încă este deficitară la multe capitole, precum capacitatea de stocare, energia regenerabilă și modernizarea rețelelor de distribuție. În cadrul conferinței naționale RO 3.0, autoritățile au promis investiții serioase în domeniu, susținute din fonduri europene și capital privat.

În ultimii ani s-a vorbit în special despre creșterea capacității de producție și prea puțin despre rețelele de distribuție. Unul dintre principalii operatori de distribuție a energiei electrice atrage atenția că este nevoie de dezvoltarea rețelelor din zonele unde urmează să se producă energie.

„Rețelele au fost, așa, un fel de Cenușăreasă. Nu am prea discutat despre asta. Nici despre producție, nici despre consum. Nimic nu se poate realiza dacă nu avem rețelele dezvoltate. Ar trebui ca toți actorii implicați să stăm la masă și să știm exact unde vrem să creștem capacitățile. Altfel, peste cinci, șase sau zece ani ne vom trezi că vrem să facem producție într-o anumită zonă, dar noi nu avem capacitatea necesară”, a declarat Mihaela Suciu, director general DEER.

Investițiile în rețele sunt esențiale și pentru integrarea noilor capacități de producție, însă costurile acestora se reflectă, în cele din urmă, în tarifele plătite de consumatori. Ondrej Safar, CEO Distribuție Oltenia, susține că folosirea fondurilor europene poate reduce această presiune și poate accelera modernizarea infrastructurii.

„Investițiile în rețele sunt translatate în tarife. Tot ce facem noi este translatat în tarife. Importantă este utilizarea fondurilor europene și simplificarea accesării acestor fonduri, pentru că fondurile europene sunt bani care nu sunt incluși în tarife și este foarte important să îi utilizăm. Fără investiții în rețele noi nu putem să atingem prețuri mai mici, pentru că rețelele trebuie să preia energia produsă prin investițiile noi, prin noile capacități de producție, atât centralizate, cât și de mari dimensiuni”, a explicat Ondrej Safar.

Autoritățile promit, la rândul lor, modernizarea și extinderea rețelei naționale de transport al energiei electrice, astfel încât România să poată conecta noi parcuri fotovoltaice și eoliene.

Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Transelectrica, spune că planul de investiții al companiei pentru următorul deceniu este gândit tocmai pentru a anticipa aceste schimbări.

„Planul de investiții pe zece ani al Transelectrica este, în sine, un plan anticipativ, așa cum văd eu anul 2030. Eu văd că eforturile tuturor celor de aici nu sunt în zadar. Văd o Românie în care prețul energiei este un preț corect și văd o Românie în care consumul este cel puțin dublu față de nivelul pe care îl avem acum”, a declarat Ștefăniță Munteanu.

Deși este nevoie urgentă de investiții, oficialii spun că nu toți investitorii care au obținut avize tehnice de racordare au proiecte realizabile. Unii doar rezervă capacitate în rețea, fără să construiască.

„Dacă ne uităm la toate aceste proiecte care au fost depuse, unele, din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu, nu sunt bancabile, ceea ce înseamnă că nu sunt ușor de implementat”, a declarat Gabriel Andronache, vicepreședinte ANRE.

ANRE susține că încearcă să elimine proiectele energetice speculative prin solicitarea unei garanții de 30 euro pe kilowatt instalat.

„Este foarte bine că, în felul acesta, încercăm, de asemenea, o triere, dar, pe de altă parte, nu trebuie să devină o problemă și o presiune suplimentară pentru cei care, într-adevăr, chiar doresc să investească. Sperăm ca în prima decadă a lunii decembrie să apară noile modificări la Ordinul 6, astfel încât acesta să devină mai prietenos cu adevărații investitori”, a concluzionat Gabriel Andronache, vicepreședinte ANRE.

Atragerea investițiilor și valorificarea resurselor rămân esențiale pentru dezvoltarea sistemului energetic național. Modernizarea rețelelor, accesarea fondurilor europene și conectarea noilor capacități de producție sunt pași necesari atât pentru securitatea energetică a României, cât și pentru obținerea unor prețuri mai competitive pentru consumatori.