Dezvoltarea sectorului energiei regenerabile a generat activitate economică pentru numeroase companii și furnizori locali. Foto: Getty Images

Într-un moment în care securitatea energetică și prețurile competitive sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei, România trebuie să transforme potențialul sectorului energetic într-un atu major. Accesul la rețea, stocarea, finanțarea și predictibilitatea pieței sunt esențiale pentru valorificarea resurselor și atragerea investițiilor. Cum poate România să evite crizele, să își valorifice resursele și să câștige rolul de jucător regional? Răspunsurile, la conferința națională RO 3.0 „România conectată la viitor. Infrastructură energetică, investiții și piețe funcționale”.

Dezvoltarea sectorului energiei regenerabile a generat activitate economică pentru numeroase companii și furnizori locali, iar efectele se resimt în mai multe domenii, de la realizarea studiilor și obținerea avizelor până la proiectare și construcții. Andrei Manea, director executiv Photovoltaic & Storage Romania, a explicat că investițiile din domeniu au pus în mișcare un întreg ecosistem de firme și specialiști din România.

„Îmi aduc aminte că, la prima întâlnire cu proaspătul numit director la Transelectrica, domnul Ștefăniță, aveam aceeași discuție despre capacitățile acestea, care sunt mai multe decât o să ne trebuiască pe listă. Am rămas cu un lucru pe care l-am și folosit ulterior, fără drept de autor, recunosc, care a venit de la dumnealui: în ecosistemul acesta al nostru, fiecare își face treaba. Că este distribuitorul, că este cel care face studiul de soluție, cel care face arhitectura și așa mai departe”, a povestit Andrei Manea.

Reprezentantul sectorului fotovoltaic a subliniat că dezvoltarea proiectelor a însemnat și circulația unor sume importante de bani în economia românească.

„Dacă vorbim astăzi de 116 gigawați, apropo de speculatori, toți aceia, ca să ajungă să fie pe acea listă oficială ANRE, au plătit zeci, sute de mii și unii milioane de euro ca să aibă proiectele pe acea listă. Bani care doar aici, în România, au circulat, nu s-au dus peste graniță. Studiile se fac cu entități din România, arhitectura, avizele, tot ceea ce facem noi se realizează cu entități din România”, a explicat acesta.

Andrei Manea a arătat că în jurul proiectelor energetice lucrează mii de firme și furnizori, inclusiv la nivel local, în fiecare județ. Proiectele eoliene și fotovoltaice sunt dezvoltate în afara marilor orașe, ceea ce face necesară implicarea specialiștilor și a companiilor din comunitățile respective.

„Sunt mii și mii de entități care lucrează cu noi și pentru noi, din fiecare județ, pentru că proiectele nu se dezvoltă aici, la București. Nu este niciun proiect de energie eoliană sau fotovoltaică în București, toate sunt în afara marilor orașe. Și atunci, avem nevoie de oameni locali care să ne facă documentația pentru avizul de mediu și de alte entități, pe care nu are rost să le numim acum. Toți sunt remunerați în baza unor contracte”, a spus directorul executiv Photovoltaic & Storage Romania.

Acesta a subliniat că dezvoltarea energiei regenerabile a generat un flux financiar important și a creat oportunități inclusiv pentru companiile românești din domeniul construcțiilor și al serviciilor specializate. Unele dintre acestea au ajuns să activeze și pe piețe externe.

„Valul acesta de energie regenerabilă a adus un cash flow foarte mare. Peste asta au venit toate aceste construcții care se fac și acum, cu oameni, în marea majoritate, din România. Avem în domeniul nostru fotovoltaic companii foarte mari care participă la târguri de profil din Statele Unite ale Americii, își expun acolo serviciile, sunt în toată Europa și construiesc, pe lângă ceea ce se construiește în România”, a declarat Andrei Manea.

În același timp, dezvoltarea acestui sector depinde de funcționarea întregului sistem energetic, de la producție la distribuție și transport. Reprezentantul Photovoltaic & Storage Romania a atras atenția că rețelele trebuie să țină pasul cu ritmul investițiilor, iar dialogul dintre companii și autorități este important pentru identificarea celor mai bune soluții.

„Tot acest ecosistem care crește cu noi nu poate să crească separat. Are nevoie și de distribuție, și de transmisie și așa mai departe. Noi suntem la mijloc. Pe de o parte, autoritățile statului, care se ocupă de reglementare, legislație și așa mai departe, iar noi trebuie cumva să lucrăm cu ceea ce avem pe masă iar aceste întâlniri, și cele care se mai desfășoară, sunt tocmai pentru a găsi cel mai bun cadru, în paralel cu dezvoltarea rețelelor, care, evident, nu poate să țină pasul cu ceea ce se întâmplă acum”, a mai spus Andrei Manea.