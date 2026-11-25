„Rusia știe exact ce vrea și vrea mai mult decât Ucraina”, avertizează Merz. El dă ca exemplu criza de securitate din Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 15:36 25 Noi 2026 Modificat la 16:13 25 Noi 2026

Cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei aplicații a armatei germane. Merz a menționat că Germania „și-a neglijat problemele fundamentale prea mult timp” în domeniul apărării. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat miercuri că „Rusia vrea mai mult decât Ucraina” și a precizat că Germania „și-a neglijat problemele fundamentale prea mult timp” în domeniul apărării, infrastructurii, schimbărilor demografice și economiei, probleme care trebuie urgent abordate de autoritățile de la Berlin, informează The Guardian.

„Rusia știe exact ce vrea și Rusia vrea mai mult decât Ucraina”, a spus Merz. Oricine nu reușește să înțeleagă acest lucru, fie nu înțelege lumea așa cum este, fie urmărește o agendă cu totul diferită, una care se opune libertății, deschiderii și valorilor liberale ale propriei noastre țări”.

Cancelarul german a arătat că „Rusia escaladează tensiunile în regiunea baltică, în Polonia, în Marea Neagră și chiar în spațiul cosmic”.

„Se intensifică pe o scară uriașă, chiar și aici, în interiorul propriilor noastre granițe, chiar cu prețul vieților omenești. Aceasta este situația, doamnelor și domnilor. Și de aceea noi, ca europeni, trebuie – și vom – să stabilim limite clare pentru Rusia”, a spus cancelarul german.

Un avertisment similar a fost lansat zilele trecute de secretarul general al NATO, Mark Rutte: statele NATO trebuie să-și pregătească cetățenii în vederea unui posibil război, iar pentru acest lucru, aliații pot lua „lecții” de la țările nordice, precum Finlanda, Norvegia, Suedia sau Danemarca, a spus Rutte.

Rutte a subliniat că amenințarea rusă nu va dispărea nici după încheierea războiului din Ucraina.

„Știm cu toții că mașinăria militară rusă funcționează acum la capacitate maximă. Industria sa de război continuă să crească. Și nu se va opri când războiul din Ucraina se va încheia. Toată această mașinărie e acolo și va continua să funcționeze”, a avertizat Mark Rutte.