Declarația lui Zelenski care l-a făcut pe Trump să râdă. "Cine a spus asta? Ce vrea să fac?"

2 minute de citit Publicat la 14:39 25 Noi 2026 Modificat la 14:39 25 Noi 2026

Președintele american Donald Trump a râs când a fost întrebat despre o declarație a lui Volodimir Zelenski. FOTO: Getty Images

Președintele american Donald Trump a râs când a fost întrebat despre o declarație a lui Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean spusese că emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor ca acordul de pace dintre Rusia și Ucraina să fie semnat cât mai repede, ideal până în ianuarie, scrie Ukrainska Pravda.

"Cine a spus asta?", a întrebat zâmbind Trump, uitându-se spre unul dintre consilierii săi. "Ce vrea să fac?"

Președintele american a spus că nu a stabilit niciun termen și că războiul durează pentru că "e nevoie de doi pentru tango".

"Nu am termene stricte. Mi-aș dori doar să se termine. Știți, asta nu ne privește pe noi. Aș fi bucuros să-l închei chiar azi, dar e nevoie de doi pentru tango. Așa că vom vedea ce se întâmplă", a declarat Trump.

El a sugerat că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace în același timp. "Uneori pare că Putin e pregătit, iar Zelenski nu. Alteori Zelenski și-ar dori foarte mult să se termine, iar Putin nu e pregătit. Depinde de zi", a spus Trump.

Reacția lui vine după un interviu acordat de Zelenski agenției Bloomberg. Liderul ucrainean a spus acolo că americanii îl presează să încheie rapid un acord, deși Ucraina ar putea fi nevoită să facă concesii importante. În schimb, Putin nu dă niciun semn că ar vrea să oprească războiul, a spus el.

"Există dorința de a acționa foarte repede, iar acest lucru îl înțelegem atât noi, cât și rușii. Înțelegem care poate fi prețul. Și noi ne dorim foarte mult pacea, dar nu doar pe seama Ucrainei", a subliniat Zelenski.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu acordat Fox News, că Washingtonul încearcă să extindă înțelegerile umanitare locale de până acum dintre Ucraina și Rusia într-un armistițiu "la scară mai mare".

Presiunea Casei Albe pentru un armistițiu mai larg coincide cu informațiile publicate de Financial Times, potrivit cărora administrația Trump încearcă să intermedieze un acord până la începutul lui ianuarie. Termenul vine înainte ca democrații să preia controlul ambelor camere ale Congresului american, după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au insistat pe acest calendar în întâlnirile recente de la Abu Dhabi, Moscova, Dublin și Berlin. La Kiev există temeri că Ucraina ar putea fi presată să accepte condiții nefavorabile.

Sâmbătă, Zelenski a declarat că următoarea rundă de negocieri de pace în format cvadripartit, cu Ucraina, Europa, Rusia și SUA, trebuie să aducă rezultate concrete. El a cerut un schimb de prizonieri "toți pentru toți" și pași reali spre încheierea războiului. Zelenski a precizat că data negocierilor depinde de stabilirea agendei de către Washington, în timp ce Moscova încearcă să tragă de timp.