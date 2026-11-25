Cea mai mare putere militară din Orientul Mijlociu își trimite președintele la unul din cei mai apropiați aliați ai săi din Africa

2 minute de citit Publicat la 13:49 25 Noi 2026 Modificat la 13:49 25 Noi 2026

Avionul prezidențial folosit de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, urmează să viziteze Libia, unul dintre cei mai importanți aliați ai Ankarei din Africa, pentru prima dată în ultimii 15 ani, potrivit Business Insider Africa.

Vizita planificată a fost anunțată de ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, la scurt timp după întâlnirea pe care acesta a avut-o sâmbătă, la Istanbul, cu șeful serviciilor de informații turce, Ibrahim Kalin, și cu Abdulhamid Dbeibah, conducătorul Guvernului de Uniune Națională (GNU) din Libia.

„În timpul războiului din Libia, am luptat de aceeași parte, dar am construit și un cadru amplu de diplomație la nivel înalt și am aplicat tactici de consolidare a păcii, pentru a pune capăt conflictului și a preveni izbucnirea unui nou război”, a declarat Fidan.

„Acum ne folosim relațiile cu ambele tabere pentru a unifica țara”, a adăugat acesta.

Președintele Turciei a vizitat ultima dată Libia în 2011

Ministrul de Externe a mai anunțat că președintele Turciei va vizita Libia luna viitoare, cu ocazia Summitului Turcia-Africa, care urmează să aibă loc la Tripoli, în perioada 8-9 decembrie.

Recep Tayyip Erdogan, care ocupă funcția de președinte al Turciei din 2014, a vizitat ultima dată Libia în 2011, pe vremea când era încă prim-ministrul țării.

La acea vreme, vizita sa a avut loc după căderea regimului lui Moammar al-Gaddafi. Erdogan s-a întâlnit atunci cu Mustafa Abdul Jalil, președintele de la acea vreme al Consiliului Național de Tranziție, și cu Mahmoud Jibril, șeful biroului executiv al acestuia, potrivit publicației Asharq Al-Awsat.

Turcia, țară din Orientul Mijlociu, și Libia, stat din nordul Africii, au dezvoltat de multă vreme o relație tot mai strânsă.

Libia și Turcia fac pași pentru consolidarea relațiilor

Cele două țări au inițiat proiecte de colaborare în domenii precum comerțul, energia, securitatea, sectorul maritim și alte sectoare esențiale.

În contextul conflictelor care afectează regiunile în care se află, Turcia și Libia și-au consolidat și mai mult relațiile de prietenie, ajungând adesea să susțină aceleași tabere în unele dintre cele mai complicate conflicte geopolitice din lume.

În septembrie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reafirmat sprijinul țării sale pentru guvernul libian, declarând că Ankara nu va susține niciun acord care contravine intereselor Libiei.

De asemenea, cele două țări au evidențiat recent un nou obiectiv comun: creșterea volumului comerțului bilateral până la 5 miliarde de dolari.

Turcia și Libia intenționează, totodată, să organizeze un Forum de Afaceri și Investiții Turcia-Libia, la care vor participa companii și lideri din mediul de afaceri pentru a discuta oportunitățile de investiții și pentru a identifica potențiale parteneriate.

În 2025, Turcia a început discuțiile cu Libia, Bulgaria și Iran privind posibile proiecte de explorare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Între timp, compania de stat Turkish Petroleum Corporation (TPAO) a obținut o participație de 40% într-un important proiect de explorare offshore, desfășurat în apele teritoriale libiene din Marea Mediterană.

Compania a început să urmărească astfel de oportunități după ce Libia a lansat prima rundă de acordare a licențelor pentru explorarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale din aproape două decenii.