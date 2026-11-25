După FBI, hackerii au atacat și CIA. Primele indicii arată că atacul ar fi venit din China

2 minute de citit Publicat la 13:20 25 Noi 2026 Modificat la 13:20 25 Noi 2026

După FBI, hackerii au atacat și CIA. Primele indicii arată că atacul ar fi venit din China. FOTO: Getty Images

CIA și Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI) au fost ținta unui atac informatic, au declarat surse pentru CNN. Datele afectate nu erau clasificate.

Atacul a vizat un sistem pe care cele două instituții îl folosesc pentru a analiza informații din surse publice.

Nu se știe încă cât de grav este atacul. Oficialii spun însă că informațiile secrete nu au fost atinse. "Nu au existat perturbări ale capabilităților critice sau ale sistemelor clasificate", a declarat un oficial ODNI. CIA nu a comentat.

Primele indicii arată că atacul ar fi venit din China, spun două surse. Nu este clar dacă guvernul chinez este implicat. Nu se știe nici când a avut loc atacul și nici dacă problema a fost rezolvată.

ODNI coordonează 17 agenții americane de informații, printre care și CIA. În ultimii ani, instituția a investit mult în analiza informațiilor din surse deschise.

Atacul a fost relatat prima dată de The New York Times. Este cel mai recent dintr-un șir de incidente informatice care au afectat guvernul american și companiile private. Potrivit surselor, el nu pare legat de atacul asupra bazei de date penale a FBI, dezvăluit de CNN vineri.

În paralel, SUA s-au confruntat cu mai multe pene tehnice grave, fără legătură între ele, la bănci, la Agenția Națională de Securitate (NSA) și în sistemul de control al traficului aerian. Ele au zdruncinat încrederea americanilor în tehnologia de care depind zi de zi.

La începutul lunii, toate zborurile din SUA au fost blocate la sol câteva ore din cauza unei defecțiuni majore. Mii de zboruri au fost întârziate sau anulate. Autoritatea aviatică americană (FAA) a descoperit că problema a pornit de la un singur router din Arkansas.

Tot recent, o pană Microsoft i-a lăsat pe utilizatorii din întreaga lume fără acces la Outlook și Teams.

Cel mai mult îi îngrijorează pe oficialii americani problemele de la NSA, agenția care interceptează comunicațiile, și atacurile asupra FBI și CIA.

Săptămâna trecută, rețeaua secretă prin care comunică angajații NSA a căzut timp de mai multe zile, a relatat CNN. Șeful serviciilor de informații, Jay Clayton, a spus că de vină a fost o actualizare de software eșuată, nu un atac cibernetic. A fost afectată și o unitate importantă din Georgia, care se ocupă de Orientul Mijlociu, unde SUA sunt în război cu Iranul.

Cele mai importante sisteme ale NSA au funcționat normal, iar problema a fost rezolvată până vineri.

Vulnerabilitățile pe care NSA încerca să le repare fac parte dintr-un val de erori noi descoperite cu ajutorul inteligenței artificiale. Experții spun că instituțiile și companiile găsesc acum tot mai multe probleme în sistemele lor. Se grăbesc să le repare și uneori greșesc pe parcurs.