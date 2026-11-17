3 minute de citit Publicat la 17:45 17 Noi 2026 Modificat la 17:45 17 Noi 2026

FOTO: Getty Images

Microsoft a identificat cauzele principale ale penei globale care a paralizat săptămâna trecută Outlook, Exchange și o serie de alte programe de birou esențiale, scrie The Guardian.

Gigantul software a publicat luni un raport preliminar. Acesta arată că trei factori au dus la căderea serviciilor timp de 24 de ore: un bug vechi de câteva luni, conexiuni interne care nu funcționau corect și capacitatea serverelor.

Potrivit directorilor Microsoft, fiecare dintre aceste probleme ar fi putut fi rezolvată ușor dacă ar fi apărut separat. Împreună însă, au provocat o pană majoră, mult mai greu de remediat.

Problemele au început joi, când utilizatorii din SUA au semnalat că nu își mai puteau accesa conturile de e-mail Outlook. Pana a continuat și a doua zi, iar milioane de oameni din întreaga lume au spus că nu își mai pot accesa deloc e-mailul și nici alte servicii Office 365.

Închisorile nu au mai putut elibera deținuți, spitalele au revenit la evidențele pe hârtie, școlile au pierdut legătura cu părinții, iar secțiile de poliție nu au mai putut primi sesizări privind infracțiuni. Microsoft a anunțat că a rezolvat problema și a restabilit serviciile până sâmbătă și și-a cerut scuze. Compania nu a pus pana pe seama unui atac cibernetic.

Într-o postare pe X publicată luni, Charles Lamanna, vicepreședinte executiv pentru Copilot, Agents și Platform la Microsoft, a explicat că un bug latent, un defect apărut încă din iulie, a făcut ca serverele companiei „să devină suprasolicitate și să nu mai răspundă”.

Lamanna a scris că, în mod normal, compania are la dispoziție două gateway-uri de rețea, adică puncte de intrare și de ieșire care conectează sisteme separate și permit circulația datelor între ele.

Unul dintre ele nu funcționa însă pentru Microsoft Teams, ceea ce a suprasolicitat gateway-ul principal. În plus, peste 14% din capacitatea serverelor companiei era la rândul ei nefuncțională, din cauza unei probleme fără legătură, apărute cu o zi înainte.

„Luate împreună, încărcarea crescută și capacitatea redusă a serverelor au făcut ca gateway-ul de rețea să se lovească de bugul latent din iulie”, a scris Lamanna. „Acest lucru a făcut ca cererile să se acumuleze până când serverele au încetat, în cele din urmă, să mai răspundă. Asta s-a întâmplat în intervalul de vârf al traficului din Statele Unite”.

Potrivit lui Lamanna, compania a avut dificultăți în remedierea problemei și pentru că bugul apăruse cu luni în urmă. Nu a fost, așadar, la fel de simplu ca anularea unei modificări recente.

„Recuperarea a durat mai mult decât de obicei pentru că, pe măsură ce serverele reveneau în funcțiune, erau imediat copleșite de traficul aflat în așteptare și nu mai răspundeau din nou”, a scris el. „Procesele noastre de recuperare, de obicei automatizate, nu au fost concepute pentru a restabili serviciile dintr-o stare atât de extinsă de nefuncționare. În plus, deoarece principalul defect de cod era un bug latent de acum câteva luni, mecanismele noastre obișnuite de rollback, flighting și feature flags nu au putut anula rapid modificarea”.

Mecanismele invocate de Lamanna sunt instrumentele prin care companiile de software anulează rapid o modificare problematică sau testează treptat schimbările înainte de a le aplica tuturor utilizatorilor.

Lamanna a mai spus că firma va publica un raport final, cu mai multe informații.

Analiștii spun că pana globală a Microsoft arată cât de important este ca firmele să analizeze cât de mult depind de un singur furnizor de software.

„Acesta este un exemplu perfect al importanței nu doar a rezilienței cibernetice, ci și a rezilienței afacerilor”, a declarat Matt Hull, vicepreședinte pentru informații și răspuns cibernetic la NCC Group. „Informațiile potrivit cărora spitalele, școlile și alte servicii esențiale sunt afectate demonstrează impactul amplu pe care îl poate avea o pană de sistem, indiferent de cauză”.