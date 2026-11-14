Microsoft anunţă că a rezolvat toate problemele apărute la nivel mondial. „O problemă tehnică, nu un atac cibernetic”

1 minut de citit Publicat la 20:14 14 Noi 2026 Modificat la 20:14 14 Noi 2026

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Microsoft a anunţat, sâmbătă, că a restabilit complet serviciul, punând capăt unei întreruperi globale a programelor sale online, inclusiv Outlook, care a afectat milioane de utilizatori şi organizaţii din întreaga lume încă de joi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Am finalizat cu succes eforturile noastre de a rezolva problema care a cauzat incidentul şi am restabilit serviciul pentru regiunile şi utilizatorii încă afectaţi", a scris gigantul tehnologic american pe reţeaua X.



Microsoft raportase deja cu o zi înainte o „recuperare amplă” a serviciilor sale şi a prezentat scuze pentru întreruperea globală, precizând că aceasta era legată de „o problemă tehnică, şi nu de un atac cibernetic sau de inteligenţa artificială”.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Întreruperea serviciului Microsoft s-a răspândit la nivel global joi, provocând întreruperea serviciilor companiei în cel puţin 74 de ţări şi teritorii din America, Europa, Asia şi Africa, conform site-ului de monitorizare Downdetector.

Perturbările, care au început din cauza unei „sarcini mari” asupra infrastructurii companiei, au afectat serviciul de e-mail Outlook, precum şi platforma de comunicare Teams şi asistentul de inteligenţă artificială Copilot, a explicat Microsoft.