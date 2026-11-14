Antena 3 CNN Externe Microsoft anunţă că a rezolvat toate problemele apărute la nivel mondial. „O problemă tehnică, nu un atac cibernetic”

Microsoft anunţă că a rezolvat toate problemele apărute la nivel mondial. „O problemă tehnică, nu un atac cibernetic”

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 20:14 14 Noi 2026 Modificat la 20:14 14 Noi 2026
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microsoft
Foto: Hepta

Microsoft a anunţat, sâmbătă, că a restabilit complet serviciul, punând capăt unei întreruperi globale a programelor sale online, inclusiv Outlook, care a afectat milioane de utilizatori şi organizaţii din întreaga lume încă de joi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Am finalizat cu succes eforturile noastre de a rezolva problema care a cauzat incidentul şi am restabilit serviciul pentru regiunile şi utilizatorii încă afectaţi", a scris gigantul tehnologic american pe reţeaua X.

Microsoft raportase deja cu o zi înainte o „recuperare amplă” a serviciilor sale şi a prezentat scuze pentru întreruperea globală, precizând că aceasta era legată de „o problemă tehnică, şi nu de un atac cibernetic sau de inteligenţa artificială”.

Întreruperea serviciului Microsoft s-a răspândit la nivel global joi, provocând întreruperea serviciilor companiei în cel puţin 74 de ţări şi teritorii din America, Europa, Asia şi Africa, conform site-ului de monitorizare Downdetector.

Perturbările, care au început din cauza unei „sarcini mari” asupra infrastructurii companiei, au afectat serviciul de e-mail Outlook, precum şi platforma de comunicare Teams şi asistentul de inteligenţă artificială Copilot, a explicat Microsoft.

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Etichete: microsoft pana globala

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