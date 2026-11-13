Ce se știe despre pana globală de la Microsoft. Compania a venit cu o explicație de ultimă oră

2 minute de citit Publicat la 10:39 13 Noi 2026 Modificat la 10:50 13 Noi 2026

Pana globală de la Microsoft nu a fost efectul unui atac cibernetic, a comunicat compania. Foto: Hepta

Pana produsă la nivel global în ecosistemul Microsoft 365 și s-a care manifestat mai ales la două dintre serviciile emblematice ale companiei- serviciul de e-mail Outlook și platforma Teams - nu a fost cauzată de un incident de securitate cibernetică. Totuși, eforturile de remediere a problemelor gigantului tehnologic nu au dat imediat rezultatele scontate, arată BBC.

Conform site-ului de monitorizare Downdetector, numărul sesizărilor privind problemele cu Outlook a atins un vârf global de aproape 140.000, joi, în jurul orei 18:00 GMT (ora 20:00 în România).

Ce servicii au fost afectate

Pana a afectat serviciile Microsoft 365 – inclusiv Teams, Outlook și Copilot, aplicația Microsoft bazat pe inteligență artificială. Utilizatorii acestor servicii au semnalat „probleme de conectivitate”. Astfel, mulți nu au putut trimite sau primi e-mailuri și nici nu au putut vizualiza anumite fișiere.

Alții au comunicat că au putut folosi Teams în mod normal, având acces la funcțiile de mesagerie și la cele pentru întâlniri online, fără întreruperi.

Câți utilizatori au fost afectați?

Amploarea exactă a problemelor nu a fost confirmată oficial, însă site-ul de monitorizare Downdetector a înregistrat, joi seară, 140.000 de raportări din 74 de țări referitoare la probleme cu Outlook.

Potrivit site-ului companiei, peste 430 de milioane de persoane utilizează aplicațiile Microsoft 365. Acestea sunt, de asemenea, folosite în multe companii din întreaga lume, ceea ce înseamnă că pana se poate propaga în lanț asupra altor servicii.

Giganții tehnologici OpenAI și Anthropic au confirmat, la rândul lor, probleme cauzate de pana Microsoft.

OpenAI, creatorul ChatGPT, a precizat că examinează o problemă care afectează conexiunile cu serviciile Microsoft, fapt ce a dus la funcționarea necorespunzătoare a anumitor instrumente.

Agenții și servicii guvernamentale – inclusiv guvernul din Singapore și serviciul de informații din Australia – au transmis că au fost afectate.

Mai multe cabinete medicale din Marea Britanie i-au avertizat pe pacienți să transmită solicitările urgente telefonic, în loc să utilizeze e-mailul sau formularele online.

Supraîncărcarea serverelor, „suspectul principal” în pana de la Microsoft

Microsoft a exclus ipoteza unui atac cibernetic și a pus întreruperea serviciilor pe seama unei „sarcini ridicate” asupra infrastructurii sale. Această expresie desemnează situația în care serverele sunt supuse unui volum de solicitări mult mai mare decât în ​​mod obișnuit.

În cazul întreruperii serviciilor Microsoft, „multe servere au devenit indisponibile în mod neașteptat”, a precizat compania. Asta a dus la redirecționarea unui trafic suplimentar către serverele rămase în funcțiune, suprasolicitându-le.

Vineri dimineață, Microsoft a anunțat că a înregistrat un „succes parțial” în eforturile de remediere a problemelor.

În cea mai recentă actualizare, compania a transmis că monitorizează în continuare activitatea în diverse regiuni, pentru a evalua starea serverelor și a stabili ce măsuri pot fi luate în vederea creșterii capacității. Într-o declarație anterioară, gigantul tehnologic afirmase că încercările de remediere „nu au dat rezultatele așteptate”.

Pana Microsoft averitzează asupra dependenței de serviciile unei companii

Troy Hunt, expert australian în securitate cibernetică, a declarat pentru BBC că această întrerupere a serviciilor ar putea avea consecințe de amploare.

„Microsoft constituie o parte esențială a infrastructurii internetului și ne reamintește cât de critic rămâne serviciul de e-mail”, a subliniat el.

„Această întrerupere nu afectează doar capacitatea multor persoane de a-și desfășura activitatea profesională, ci și comunicarea referitoare la programări, efectuarea de achiziții care necesită verificare, ori crearea și accesarea conturilor și a diverselor servicii”, a indicat expertul.

Paul Spain, reprezentant al firmei de consultanță Gorilla Technology din Noua Zeelandă, a arătat că, în condițiile în care serviciile de e-mail și alte platforme au fost indisponibile, companiile au pierdut, practic, o zi de lucru, cu toate consecințele economice și sociale care decurg din acest fapt.