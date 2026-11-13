Pană de curent globală la Microsoft. Milioane de oameni din 74 de țări nu au acces la Outlook și alte aplicații

Publicat acum 16 minute

Băncile și alte instituții financiare le cer clienților să fie atenți la escrocherii și la tentative de phishing. Infractorii cibernetici ar putea folosi pana globală Microsoft ca pretext pentru a ataca persoane și companii.

„Fiți vigilenți și protejați-vă”, a transmis Standard Chartered Singapore pe rețelele sociale. „O pană tehnologică le poate oferi escrocilor noi oportunități.”

ING Australia avertizează că escrocii i-ar putea contacta pe clienți oferindu-se să rezolve problemele cu Microsoft sau cu alte sisteme. „Nu permiteți nimănui accesul la dispozitivele dumneavoastră înainte de a verifica, la numărul oficial de contact al organizației, că solicitarea este reală”, a transmis banca.

Bank of Queensland a atras atenția că escrocii pot cere date personale sau parole de unică folosință. Banca le recomandă clienților să „închidă imediat” dacă primesc un apel suspect.

Clienții sunt sfătuiți să nu acceseze linkuri și să nu deschidă atașamente de la expeditori necunoscuți și să nu dea niciodată codul PIN sau parolele. Alte bănci le-au recomandat clienților să fie precauți cu oricine se prezintă drept angajat al unui serviciu de asistență tehnică și să raporteze orice tranzacție neautorizată sau mesaj suspect.

Jurnalistul de tehnologie Jacob Ward a declarat pentru CNN că efectele în lanț ale penei s-ar putea resimți încă multă vreme.

„Nu doar că oamenii nu au e-mail. Nici sistemele care îi protejează de atacurile prin e-mail nu funcționează”, a explicat el.