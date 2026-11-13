Pană de curent globală la Microsoft. Milioane de oameni din 74 de țări nu au acces la Outlook și alte aplicații

Băncile avertizează: escrocii ar putea profita de pana MicrosoftPublicat acum 16 minute
Băncile și alte instituții financiare le cer clienților să fie atenți la escrocherii și la tentative de phishing. Infractorii cibernetici ar putea folosi pana globală Microsoft ca pretext pentru a ataca persoane și companii.
„Fiți vigilenți și protejați-vă”, a transmis Standard Chartered Singapore pe rețelele sociale. „O pană tehnologică le poate oferi escrocilor noi oportunități.”
ING Australia avertizează că escrocii i-ar putea contacta pe clienți oferindu-se să rezolve problemele cu Microsoft sau cu alte sisteme. „Nu permiteți nimănui accesul la dispozitivele dumneavoastră înainte de a verifica, la numărul oficial de contact al organizației, că solicitarea este reală”, a transmis banca.
Bank of Queensland a atras atenția că escrocii pot cere date personale sau parole de unică folosință. Banca le recomandă clienților să „închidă imediat” dacă primesc un apel suspect.
Clienții sunt sfătuiți să nu acceseze linkuri și să nu deschidă atașamente de la expeditori necunoscuți și să nu dea niciodată codul PIN sau parolele. Alte bănci le-au recomandat clienților să fie precauți cu oricine se prezintă drept angajat al unui serviciu de asistență tehnică și să raporteze orice tranzacție neautorizată sau mesaj suspect.
Jurnalistul de tehnologie Jacob Ward a declarat pentru CNN că efectele în lanț ale penei s-ar putea resimți încă multă vreme.
„Nu doar că oamenii nu au e-mail. Nici sistemele care îi protejează de atacurile prin e-mail nu funcționează”, a explicat el.
Expert: Pana Microsoft arată riscurile globale ale dependenței companiilor de câțiva giganți tehnologiciPublicat acum 40 minute
Pana Microsoft scoate în evidență „pericolele inerente” cu care se confruntă companiile care depind de câțiva giganți tehnologici pentru infrastructura critică globală, a declarat un expert pentru CNN.
„Dacă una dintre aceste firme suferă o pană majoră, productivitatea companiilor la nivel global poate scădea dramatic pe durata întreruperii”, a spus Toby Murray, profesor de informatică la Universitatea din Melbourne, Australia.
Murray a adăugat că pana care afectează Outlook și alte servicii importante, precum Microsoft Teams, este „extrem de răspândită, iar consecințele ei depășesc cu mult imposibilitatea de a trimite și primi e-mailuri de serviciu”, ceea ce le îngreunează firmelor activitatea.
„Outlook și Teams sunt infrastructură critică pentru mediul de afaceri global. Această pană le face dificil multor organizații să răspundă cum trebuie solicitărilor clienților primite telefonic și le blochează totodată comunicarea prin e-mail”, a mai spus el.
Unde se resimt efectele penei de curentPublicat acum 41 minute
Potrivit Downdetector, un site care monitorizează întreruperile serviciilor online, raportările privind pana Microsoft „au ajuns în 74 de țări și teritorii în aproximativ o oră”.
„Raportările nu au rămas în cele două Americi. Au crescut de zece ori în Regatul Unit la ora 17.43, în India la 23.21 ora locală și în Noua Zeelandă la 06.55 ora locală. Între 17.00 și 18.55 UTC, aproape 3 din 10 raportări au venit din afara SUA”, a scris Downdetector pe X.
Unde au fost raportate întreruperi
Australia: școlile, instanțele și serviciile guvernamentale au început dimineața de vineri fără Microsoft Outlook și alte aplicații.
Hong Kong: angajați ai unor bănci, inclusiv Morgan Stanley și Goldman Sachs, au declarat pentru CNN că activitatea le-a fost perturbată, deoarece nu au putut accesa e-mailul sau Teams din momentul conectării și pe toată durata pauzei de prânz. „Din când în când mai intră câte un e-mail, dar probabil sunt milioane de mesaje în așteptare”, a spus un bancher pentru CNN.
Japonia: perturbările au afectat și serviciile guvernamentale, a declarat vineri, într-o conferință de presă, secretarul-șef adjunct al Cabinetului, Masanao Ozaki. El a adăugat că funcționarii au reacționat făcând copii fizice ale documentelor. Ministerele și agențiile guvernamentale nu au putut trimite e-mailuri în cea mai mare parte a zilei de lucru de vineri.
Filipine: activitatea instanțelor este și ea încetinită de pana Microsoft, a anunțat Curtea Supremă. „În această perioadă, răspunsurile la e-mailuri și alte operațiuni pot întârzia”, a adăugat instituția într-o postare pe X
Pana globală nu a fost cauzată de un atac cibernetic, spune un director MicrosoftPublicat acum 41 minute
Pana globală Microsoft nu a fost cauzată de o breșă de securitate cibernetică, a confirmat joi seara un director al companiei.
„Vom continua să oferim informații de îndată ce le avem, iar deocamdată pot confirma că nu există niciun indiciu că ar fi vorba despre o activitate rău intenționată sau cibernetică”, a scris pe X Charles Lamanna, vicepreședinte executiv pentru Copilot, Agents și Platform la Microsoft.
Ministrul australian de Interne, Tony Burke, declarase că firma i-a transmis că „nu ar fi vorba de un atac cibernetic”.
„Ei consideră că situația seamănă oarecum cu ce am văzut în cazul CrowdStrike, când o actualizare a mers prost”, a adăugat Burke la o conferință de presă la Sydney. Burke se referea la defecțiunea software din 2024 de la firma de securitate cibernetică CrowdStrike, care a blocat calculatoare, a dus la anularea de zboruri și a perturbat activitatea spitalelor din întreaga lume, provocând pierderi de miliarde de dolari.
Agenția australiană de informații și poliția federală s-au numărat printre organizațiile afectate de pana Microsoft vineri, ora locală.
Pană globală Microsoft. Milioane de oameni din America până în India sau Australia nu au acces la Outlook și alte aplicațiiPublicat acum 41 minute
O pană masivă la Microsoft a lăsat vineri oameni din întreaga lume fără acces la Outlook și alte servicii importante, precum Microsoft Teams. În Statele Unite, angajații exasperați ai unor companii au plecat joi mai devreme acasă. În Australia, firmele nu au putut tipări facturi, iar unele școli nu au putut ține cursuri online.
Vineri, la ora 3.30 GMT, pana era încă extinsă și afecta milioane de oameni, scrie CNN.
„Vedem rezultate pozitive în eforturile noastre de a reporni infrastructura afectată și de a restabili, în mod izolat, disponibilitatea serverelor”, a transmis Microsoft într-o actualizare de la ora 1.59 GMT.
Într-o altă postare, de la ora 3.13 GMT, compania a revenit însă: „Am monitorizat efectul modificărilor aplicate pentru îmbunătățirea funcționării serviciului și am constatat că nu dau rezultatul așteptat.”
„Identificăm fluxuri de lucru alternative care pot fi aplicate pentru a crește capacitatea în condițiile unor dezechilibre persistente în gestionarea traficului”, a adăugat compania.