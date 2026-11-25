La divorț, un bărbat a fost despăgubit cu 60.000 de euro pentru că a făcut curățenie în casă. Primește și pensie lunară de la soție

La divorț, un bărbat a fost despăgubit cu 60.000 de euro pentru că a făcut curățenie în casă (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a obținut, în urma divorțului, 60.000 de euro drept compensație pentru munca prestată în casă timp de nouă ani, precum și o pensie compensatorie de 400 de euro pe lună, până la sfârșitul anului 2027. Decizia aparține Curții Provinciale din Madrid, care a considerat că activitatea desfășurată de acesta în casă a reprezentat o contribuție reală pentru susținerea familiei, în condițiile în care soția lui avea o carieră și călătorea frecvent în interes de serviciu.

Curtea Provincială din Madrid a obligat o ingineră în telecomunicații să-i plătească fostului soț, în vârstă de 48 de ani, suma de 60.000 de euro pentru cei nouă ani de căsnicie în care el s-a ocupat de casă, în timp ce ea lucra și călătorea. De asemenea, femeia va trebui să-i plătească o pensie compensatorie de 400 de euro pe lună, până la 31 decembrie 2027, pensie pe care instanța de fond i-o refuzase, admițând doar suma compensatorie de 10.000 de euro, potrivit noticiastrabajo.es.

Potrivit hotărârii judecătorești, cei doi s-au căsătorit în august 2016, alegând regimul separației de bunuri (ceea ce câștigă fiecare îi aparține, fără bunuri comune), și au locuit împreună până în martie 2025. În tot acest timp, bărbatul a fost cel care s-a ocupat de curățenie, spălatul rufelor, gătit și cumpărături, lucru pe care l-a demonstrat în proces cu ajutorul mesajelor de WhatsApp pe care le-a prezentat. În acest timp, femeia mergea la serviciu și câștiga între 4.000 și 4.500 de euro net pe lună.

Neavând venituri proprii, bărbatul a fost nevoit să trăiască din salariul soției, deși în acei ani și-a finalizat studiile de Arte Plastice și a început un doctorat. La divorț, instanța i-a acordat 10.000 de euro, dar i-a refuzat pensia compensatorie, motiv pentru care a făcut apel la o instanță superioară, solicitând 95.844 de euro pentru munca prestată în gospodărie și 800 de euro pe lună, timp de patru ani.

Aceste două plăți reprezintă două drepturi distincte, care pot fi acordate simultan. Compensația pentru munca în gospodărie, prevăzută la articolul 1438 din Codul civil spaniol, se aplică exclusiv căsătoriilor încheiate sub regimul separației de bunuri și recompensează contribuția unuia dintre soți la familie prin munca prestată în gospodărie, în locul obținerii unui salariu. Pensia compensatorie, în schimb, vizează viitorul și urmărește să corecteze dezechilibrul economic pe care divorțul îl provoacă unuia dintre cei doi soți.

Cum au fost stabilite cele două drepturi bănești pentru bărbat

Pentru a calcula valoarea muncii prestate în anii de căsătorie, Curtea a avut drept bază salariul minim din 2025, de 1.184 de euro pe lună, pe care l-a înmulțit cu 108 luni, rezultând suma de 127.872 de euro.

Însă instanța a redus suma la 60.000 de euro, pentru că, pe parcursul căsătoriei, femeia îl compensase deja parțial pe soțul ei, plătindu-i echipamentul pentru ciclism, doctoratul și oferindu-i și o anumită sumă de bani în numerar. De asemenea, dacă el ar fi lucrat, o mare parte din salariul său ar fi fost cheltuită tot pentru acoperirea cheltuielilor familiei. Ceea ce instanța nu contestă este faptul că, datorită lui, „ea și-a putut desfășura activitatea profesională fără nicio restricție, efectuând călătoriile pe care această activitate le presupunea”.

În ceea ce privește pensia compensatorie, Curtea a subliniat că articolul 97 din Codul civil impune analizarea existenței unui dezechilibru economic, „indiferent dacă pensia este solicitată de femeie sau de bărbat”. În acest caz, instanța consideră că dezechilibrul este evident, întrucât familia a menținut un nivel de trai „mediu-superior” exclusiv din salariul ei.

Totuși, pensia a fost stabilită la 400 de euro, adică jumătate din suma solicitată, și are o dată de încetare, întrucât instanța consideră că, având în vedere vârsta, pregătirea profesională și starea de sănătate a bărbatului, acesta „are posibilitatea de a accede pe piața muncii într-un interval de timp relativ scurt”.

Astfel, el va primi 60.000 de euro și o pensie lunară de 400 de euro până la sfârșitul anului 2027.