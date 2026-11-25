Liberalii anti-Bolojan, sancționați de PNL: Pauliuc și Anisie, excluse din grupul senatorilor, Veștea și Cîmpeanu nu mai conduc comisii

1 minut de citit Publicat la 11:16 25 Noi 2026 Modificat la 11:16 25 Noi 2026

Senatorii PNL Mihail Veștea, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu și Nicoleta Pauliuc. Sursa foto: Colaj/ Hepta

Senatorii PNL au decis miercuri sancționarea a patru colegi de partid, în urma unor voturi repetate împotriva deciziilor stabilite în cadrul grupului parlamentar liberal. Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul senatorilor PNL, în timp ce Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost înlăturați din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului.

Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de PNL, sancțiunile au fost aprobate cu unanimitatea voturilor senatorilor liberali prezenți la ședință.

De ce sunt acuzați cei patru senatori PNL sancționați

Conducerea grupului parlamentar a explicat că măsurile au fost luate după ce cei patru senatori au votat în repetate rânduri împotriva hotărârilor și deciziilor adoptate prin vot în interiorul grupului.

În cazul Nicoletei Pauliuc și al Monicăi Anisie, PNL susține că acestea au favorizat în mod repetat, prin voturile lor, pozițiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul parlamentar liberal.

În ceea ce îi privește pe Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, sancțiunea constă în retragerea din funcțiile de conducere deținute în comisiile Senatului. Totodată, situația celor doi urmează să fie reanalizată peste două săptămâni.

Liberalii precizează că măsurile nu afectează mandatele de senator ale celor patru și nici libertatea acestora de a-și exercita atribuțiile parlamentare. Toți rămân membri ai Partidului Național Liberal și își vor continua activitatea în Senat, cu respectarea sancțiunilor primite.

În comunicatul transmis, PNL face referire la necesitatea respectării deciziilor adoptate de majoritatea grupului parlamentar, chiar dacă senatorii au dreptul să aibă opinii diferite și să voteze potrivit propriilor convingeri.

„Libertatea de opinie și dreptul fiecărui senator de a vota potrivit propriilor convingeri sunt principii care trebuie respectate”, transmite PNL, care subliniază însă că apartenența la un grup parlamentar presupune și responsabilități, nu doar drepturi individuale.

Liberalii consideră că voturile contrare deciziilor majorității, atunci când devin repetate și sistematice, afectează funcționarea grupului parlamentar și capacitatea acestuia de a acționa unitar.