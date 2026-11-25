Vreme rece în București, cu ploi și temperaturi de până la -3 grade. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele zile

1 minut de citit Publicat la 11:01 25 Noi 2026 Modificat la 11:01 25 Noi 2026

Va ploua slab în București, în următoarele două zile. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, prognoza meteo actualizată pentru municipiul București, valabilă până vineri. Meteorologii anunță o vreme rece, cu temperaturi maxime de până la 7 grade Celsius, iar cele minime de până la -3 grade.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 25 noiembrie, ora 10:00 - 26 noiembrie, ora 8:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 6 - 8 grade, iar cea minimă va oscila între -3 grade şi -1 grad.

De asemenea, în perioada 26 noiembrie, ora 8:00 - 27 noiembrie, ora 10:00, vremea va fi închisă şi trecător va ploua slab, iar cantităţile de apă vor fi ajunge până la 3 litri/mp).

Vântul va sufla slab şi moderat, în timp ce maxima termică se va încadra între 6 şi 7 grade, iar minima nu va depăşi 3 grade.

Tot astăzi, ANM a emis o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, ninsori și intensificări ale vântului, precum și o atenționare Cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane.

Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării începând din noaptea de miercuri spre joi, 25/26 noiembrie. În intervalul menționat, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În vestul și sud-vestul României se vor acumula, local, cantități de apă de 15-30 l/mp.