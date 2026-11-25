Surse: Guvernul nu are bani pentru a doua rectificare bugetară. „Dacă pierdem 3 miliarde de euro din PNRR, nu se mai face”

2 minute de citit Publicat la 11:16 25 Noi 2026 Modificat la 11:21 25 Noi 2026

A doua rectificare bugetară ar putea fi anulată, iar totul depinde de ultima tranșă din PNRR. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

A doua rectificare bugetară ar putea fi anulată, iar totul depinde de ultima tranșă din PNRR. Potrivit unor surse politice Antena 3 CNN, în prezent, rectificarea „este pusă pe pauză”, iar dacă pierdem cele 3 miliarde de euro din ultima tranșă din PNRR, „va fi greu să se mai găsească bani”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recomandat deja amânarea noii rectificări bugetare.

„A doua rectificare este pusă pe pauză, posibil să nu se mai facă. Depinde de ultima tranșă din PNRR. Dacă pierdem cele 3 miliarde de euro, va fi greu să se mai găsească bani pentru o nouă rectificare bugetară”, au transmis sursele politice.

Aceleași surse subliniază că, din cele 3 miliarde, 1,7 sunt granturi, care s-ar putea „vedea în deficit”, deoarece banii erau în buget. Astfel, Nazare ar urma să poarte joi o discuție cu Comisia Europeană și să prezinte, ulterior, raportul privind starea actuală a bugetului.

El a recomandat deja amânarea noii rectificări bugetare până când vor exista date clare privind sumele care urmează să fie încasate în baza cererii de plată numărul 6 din PNRR, în condiţiile în care este importantă respectarea ţintei de deficit bugetar din acest an.

„Atâta timp cât nu avem o sumă precisă, despre care să ştim în privinţa banilor care se rambursează din cererea 6, cred că ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare”, spunea el, marți.

Potrivit acestuia, solicitările de fonduri pentru cea de-a doua rectificare bugetară sunt foarte mari.

„Vă daţi seama că, dacă la ultima rectificare au fost 60 de miliarde, tot în această zonă, sunt foarte mari solicitări. Întrebarea este: atâta timp cât noi nu ştim pe câţi bani ne vom baza în decembrie, ar fi prudent să distribuim sume de cheltuit care se vor cheltui în următoarele săptămâni, fără să ştim exact cât încasăm la finalul anului? Deci aceasta este, în esenţă, întrebarea şi, bineînţeles, că va fi o decizie politică în Guvern", a subliniat Nazare.

De altfel, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat în urmă cu aproximativ două săptămâni, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că există în continuare riscul ca România să piardă multe miliarde de euro din PNRR, din cauza unor jaloane care nu au fost îndeplinite sau pentru care există în continuare neclarități.

Pe 29 octombrie, Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională proiectul primei rectificări bugetare pentru 2026. În document sunt prevăzute venituri mai mici la bugetul general, reduceri de cheltuieli de la mai multe ministere, dar și fonduri suplimentare pentru medicamente și servicii medicale.

De asemenea, Ministerul a alocat sume substanțiale pentru plata unor datorii de către autoritățile locale. În urma acestei rectificări, deficitul ar urma să crească cu aproximativ 3,5 miliarde de lei, dar se menține ținta de 6,2% din PIB pentru 2026.