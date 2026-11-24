Guvernul ar putea amâna a doua rectificare bugetară. Nazare explică de ce ar fi „imprudent” să o facă acum

2 minute de citit Publicat la 16:05 24 Noi 2026 Modificat la 16:05 24 Noi 2026

Alexandru Nazare a precizat că decizia va fi luată în urma unei discuţii în Guvern. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, recomandă amânarea celei de-a doua rectificări bugetare până când vor exista date clare privind sumele care urmează să fie încasate în baza cererii de plată numărul 6 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în condiţiile în care este importantă respectarea ţintei de deficit bugetar din acest an, notează Agerpres.

„Atâta timp cât nu avem o sumă precisă, despre care să ştim în privinţa banilor care se rambursează din cererea 6, cred că ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare.

(...) Cel puţin recomandarea noastră este să nu continuăm atâta timp cât nu avem nişte cifre clare pentru cererea 6, pentru că atunci inducem şi mai multe incertitudini legate de cum închidem luna decembrie", a afirmat Nazare, cu prilejul prezentării raportului privind competitivitatea României, elaborat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Naţională a României.

Ministrul Finanţelor a precizat că decizia va fi luată în urma unei discuţii în Guvern.

„Eu doar v-am prezentat punctul nostru de vedere. Bineînţeles că primul ministru va lua o decizie, vom avea o discuţie în Guvern. Nu ştiu, poate că reuşim să obţinem sau apar într-un timp foarte scurt aceste cifre legate de absorbţia din cererea 6, dar, cel puţin din partea Ministerului de Finanţe, absenţa lor ar induce foarte multe incertitudini", a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, solicitările de fonduri pentru cea de-a doua rectificare bugetară sunt foarte mari.

„Vă daţi seama că, dacă la ultima rectificare au fost 60 de miliarde, tot în această zonă, sunt foarte mari solicitări. Întrebarea este: atâta timp cât noi nu ştim pe câţi bani ne vom baza în decembrie, ar fi prudent să distribuim sume de cheltuit care se vor cheltui în următoarele săptămâni, fără să ştim exact cât încasăm la finalul anului? Deci aceasta este, în esenţă, întrebarea şi, bineînţeles, că va fi o decizie politică în Guvern", a susţinut Nazare.

Ministrul Finanţelor a atras atenţia că România se confruntă cu alte tipuri de constrângeri, în condiţiile în care datoria publică a depăşit 60% din PIB, acesta fiind unul dintre subiectele care vor fi abordate în discuţiile cu misiunea tehnică a Direcţiei Generale Afaceri Economice şi Financiare a Comisiei Europene (DG ECFIN), aşteptată joi la Bucureşti.

În ceea ce priveşte bugetul pentru anul viitor, ministrul a subliniat importanţa credibilităţii măsurilor pe baza cărora va fi realizată ajustarea bugetară.

„Avem contact şi suntem în legătură cu misiuni tehnice ale FMI în mod curent. Am discutat cu domnul director adjunct Berger când a fost la Bucureşti. Am luat în calcul bineînţeles analizele pe care FMI ni le-a prezentat. O să avem o misiune inclusiv din partea ECFIN la Bucureşti, joi, o misiune tehnică în care discutăm proiecţiile pe anul viitor.

Şi, într-adevăr, trebuie să proiectăm o ajustare spre 1% din PIB pentru a putea atinge ţinta din 2027. Depinde de noi cum şi cât de credibili prezentăm măsurile care construiesc această ajustare", a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a participat, marţi, la prezentarea raportului "Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook", realizat de Institutul Jacques Delors şi HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta, la iniţiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

De altfel, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat în urmă cu aproximativ două săptămâni, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că există în continuare riscul ca România să piardă multe miliarde de euro din PNRR, din cauza unor jaloane care nu au fost îndeplinite sau pentru care există în continuare neclarități.