A intrat cu 5.70 și a absolvit cu 9,36. Povestea elevului din Bihor care a ajuns printre cei mai buni tineri electricieni din țară

3 minute de citit Publicat la 10:48 23 Noi 2026 Modificat la 10:48 23 Noi 2026

De la 5,70 la 9,36: Povestea unui tânăr din Bihor care a transformat școala profesională într-o rampă de lansare ca să devină inginer. Sursa foto: Getty Images

Un tânăr din Bihor a pornit pe drumul educației profesionale cu media 5,70 la Evaluarea Națională, însă a încheiat cei trei ani de studiu cu o medie remarcabilă: 9,36. În acest timp, s-a calificat în meseria de electrician, a obținut premii la concursuri de specialitate și a ajuns să fie nominalizat la o gală națională dedicată învățământului dual, relatează ebihoreanul.ro. Visul său este să devină inginer, iar pentru a putea urma o facultate în acest domeniu, tânărul a ales să reia clasa a XI-a la liceu, urmând ca, ulterior, să susțină examenul de Bacalaureat.

În urmă cu trei ani, după absolvirea gimnaziului în satul natal, Sânnicolau Român, Alex Coita se afla în fața unei alegeri dificile, fără să știe exact ce drum să urmeze. Nici rezultatul obținut la Evaluarea Națională, o medie de sub 6, nu îi oferea prea multe opțiuni. În acel moment, tatăl său, lăcătuș mecanic de profesie, dar șofer de camion în Germania de mulți ani, l-a îndemnat să analizeze bine toate posibilitățile înainte de a lua o decizie.

"M-a întrebat dacă mă consider băiat de profesională sau băiat de liceu", a povestit Alex, potrivit sursei citate.

Totodată, tatăl său i-a explicat avantajele unei calificări: după trei ani, cât durează școala profesională, putea avea o meserie și un loc de muncă, fără să depindă de promovarea bacalaureatului.

"Auzisem și eu de tineri cu liceu care vindeau la magazin și nu voiam să ajung așa", a mărturisit tânărul, care a fost atras de mecanica auto, dar o vizită la un service din sat l-a făcut să se răzgândească.

"I-am întrebat pe mecanici cum își curăță murdăria de pe mâini și mi-au zis că nu au cum. Am zis să aleg ceva mai curat", a spus acesta amuzat.

Alex Coita a fost admis la Colegiul Tehnic "Traian Vuia" din Oradea cu media 5,70, însă a încheiat studiile profesionale cu o medie de peste 9. Bunicul lui a fost electrician, un unchi lucrează în același domeniu, iar el știa deja câte ceva despre prize și întrerupătoare, de la tatăl său, așa că Alex a ales calificarea duală Electrician exploatare joasă tensiune de la "Traian Vuia".

Rezultatele bune de la școală au fost completate de pasiunea pentru activitățile practice și automatizări. Astfel, Alex a început să petreacă tot mai mult timp în atelierul școlii, inclusiv după terminarea cursurilor, participând la activitățile clubului coordonat de profesorul Dorin Chiș. În timp ce mulți dintre adolescenții de vârsta lui își petreceau timpul liber în oraș, el prefera să se dedice proiectelor tehnice și să-și aprofundeze cunoștințele.

Pe lângă teorie, Alex a învățat meseria de electrician ieșind în teren cu echipele DEER Bihor. Iar la începutul acestui an, Alex a fost selectat pentru un stagiu de practică în Grecia, în cadrul unui proiect Erasmus+. Două săptămâni, sub îndrumarea unui electrician local, a montat tablouri electrice, prize, întrerupătoare și corpuri de iluminat.

"Mă bucur mult că am fost ales și anul viitor mă duc iar", a declarat el.

Toate acestea l-au adus, săptămâna trecută, printre finaliștii Galei Inovației și Performanței în Învățământul Dual, organizate la București, unde a fost nominalizat la categoria "Meseriașul Anului". Pentru Alex, singurul bihorean din cursă, nominalizarea a fost o mândrie, chiar dacă n-a câștigat vreun premiu.

Datorită rezultatelor foarte bune obținute în anii de școală profesională, unde s-a pregătit pentru meseria de electrician, Alex a ajuns să le fie mentor și colegilor mai mici, pe care i-a îndrumat și i-a ajutat să se pregătească pentru diverse concursuri.

Alex Coita, singurul elev din Bihor nominalizat la o gală națională dedicată învățământului dual, a ales ca în această toamnă să reia clasa a XI-a după absolvirea școlii profesionale, pentru a obține diploma de bacalaureat și a-și urma visul de a deveni inginer, fără să renunțe însă la meseria de electrician, pe care a ajuns să o îndrăgească. El s-a înscris tot la Colegiul Vuia.

"În timpul facultății vreau să lucrez, sper că la DEER", a mai precizat el.

Până atunci, Alex pune în practică ceea ce a învățat: a făcut instalațiile electrice din casa pe care familia sa o construiește. Parcursul său demonstrează că învățământul tehnic poate reprezenta o veritabilă rampă de lansare către o carieră de succes.