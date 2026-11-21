Povestea româncei care a plecat dintr-o școală rurală şi a obținut burse de 1,7 milioane de $. Emma Iordache studiază astăzi la MIT

Emma Iordache studiază astăzi la MIT. Sursa foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Emma Iordache este o tânără de 20 de ani, care a terminat școala generală într-o comună din Dâmbovița, iar astăzi își împarte viața academică între Wellesley College și prestigiosul MIT. Ea a obținut 10 pe linie la examenele naționale și a primit oferte de burse în valoare de 1,7 milioane de dolari de la cinci universități americane. Emma Iordache, înscrisă în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, folosește experiența de peste Ocean pentru a le deschide liceenilor români drumul spre marile instituții ale lumii.

Emma a terminat școala generală în Brezoaele, o localitate din mediul rural din județul Dâmbovița. A plecat de acolo cu 10 pe linie și cu o experiență pe care avea să o transforme, mai târziu, într-o preocupare constantă: accesul tinerilor la oportunități, indiferent de locul din care pornesc.

Drumul spre succes al Emmei Iordache

Un punct de cotitură pentru Emma a fost în 2024, pe când era elevă la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Ea a fost admisă la 5 universități de prestigiu din SUA: Wellesley College, Vassar College, Bates College, Trinity College și Agnes Scott College. Valoarea totală a burselor oferite a ajuns la aproximativ 1,7 milioane de dolari.

A ales să meargă la Wellesley College, cu o bursă de peste 400.000 de dolari, dar nu înainte de a bifa o nouă performanță acasă: a promovat Bacalaureatul cu media 10. Din 2025 a început să urmeze cursuri și la MIT, iar în primăvara anului 2026 a fost acceptată în Gordon-MIT Engineering Leadership Program.

Proiect dedicat elevilor din medii defavorizate

În liceu, Emma a fondat o inițiativă dedicată elevilor din medii defavorizate, prin care peste 1.000 de tineri au primit consiliere educațională. Știa din propria experiență cât de greu este pentru un copil de la sat să descopere la timp oportunitățile existente dincolo de comunitatea sa.

Apoi, s-a alăturat organizației Vreau Să Studiez în America (VSSIA). A început ca Social Media Intern, iar în doar patru ani a ajuns în funcția de CEO. A demarat şi programul Prep School, prin care liceenii români care își doreau să studieze în străinătate învăţau cum să-și pregătească dosarul și parcursul.

A câştigat un grant de 10.000 de dolari

În martie 2026, Wellesley College a nominalizat-o pentru Projects for Peace, iar Emma a obținut un grant de 10.000 de dolari. Miza este din nou legată de tinerii din România: educație, tehnologie, antreprenoriat, leadership și implicare civică. În timpul verii, Emma a dus proiectul în mai multe orașe din țară. În această toamnă, RISE Academy continuă cu incubatoare pentru tineri antreprenori și sesiuni de leadership și implicare civică, la care participă inclusiv studenți de la universități de top din Statele Unite.

Emma Iordache a impresionat în toate domeniile de activitate: două examene naționale luate cu 10, cinci oferte de admitere în SUA, burse de 1,7 milioane de dolari, experiențe la Wellesley, MIT și Northeastern, un grant de 10.000 de dolari și sute de elevi sprijiniți.

Ea a reuşit să tranforme un drum început într-o școală rurală într-o hartă accesibilă pentru următoarea generație de tineri români. De aceea Emma se regăsește printre tinerii promovați în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.