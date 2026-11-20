12 minute de citit Publicat la 23:18 20 Noi 2026 Modificat la 23:18 20 Noi 2026

Alice Huang este femeia acuzată că ar fi spionat în favoarea Chinei în timpul unei relații amoroase cu Jensen Huang, șeful gigantului american Nvidia FOTO: Profimedia Images

Alibaba, gigantul chinez al internetului care se află în spatele companiei din centrul scandalului de spionaj Nvidia, și-a folosit tehnologia de calcul pentru inteligență artificială ca să sprijine un laborator cu legături cu armata Chinei, scrie The New York Times.

În 2023, când boomul inteligenței artificiale abia lua avânt, Alice Huang și soțul ei, Kang Wei, le prezentau investitorilor din Shanghai planul de a construi o afacere în domeniul AI în Asia de Sud-Est.

Din biroul lor, o vilă colonială din fosta Concesiune Franceză a orașului, cei doi se lăudau cu relația dintre Alice Huang și Jensen Huang, pe atunci directorul general al Nvidia. Potrivit lor, acesta le-ar fi garantat livrarea unor cipuri de calcul puternice.

Tot atunci, cei doi au lăsat să se înțeleagă că aveau un client cu bani mulți, dispus să plătească pentru accesul la aceste cipuri și pe care să se sprijine întreaga afacere, potrivit a două persoane care au participat la întâlniri. Compania înființată după acele prezentări, o firmă din Singapore numită Megaspeed, a cumpărat în anii următori cipuri Nvidia în valoare de peste 4 miliarde de dolari.

Clientul și finanțatorul Megaspeed s-a dovedit a fi Alibaba, gigantul chinez al internetului, potrivit a trei persoane care cunosc relația dintre cele două companii. Alibaba este un colos cu afaceri în numeroase domenii. A fost și unul dintre fondatorii unui laborator de inteligență artificială cu legături strânse cu armata chineză, unde cercetătorii au lucrat, printre altele, la automatizarea atacurilor cibernetice și la simularea unor jocuri de război.

În ultimele săptămâni, Nvidia a fost zguduită de dezvăluirile potrivit cărora Jensen Huang a avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, pe care oficialii americani o descriu drept un agent al serviciilor de informații chineze care transmitea informații către Beijing. Dincolo de scandal se află însă o luptă geopolitică pentru accesul la cipurile Nvidia avansate, care alimentează boomul global al inteligenței artificiale.

Rețeaua de relații dintre Megaspeed, Alibaba și Nvidia scoate la iveală un lanț de aprovizionare care ocolește adesea eforturile Statelor Unite de a ține aceste cipuri departe de China. Faptul că Alibaba are acces la cipurile Nvidia și se află la un singur pas de laboratorul de AI legat de armată este exact ceea ce oficialii din serviciile de informații de la Washington se tem de multă vreme. Tehnologia ar putea ajuta China să dezvolte arme mai sofisticate, să lanseze atacuri cibernetice și să integreze inteligența artificială pe câmpul de luptă.

Laboratorul, numit Zhejiang Lab, are încă o legătură importantă cu Nvidia. Actualul său director, Wang Jian, a fost directorul tehnic al Alibaba și are o prietenie veche cu Jensen Huang.

Nu este clar dacă cipurile Nvidia furnizate de Megaspeed au ajuns de la Alibaba la laborator. Legăturile arată însă cum puterea de calcul avansată ajunge la instituții chineze sensibile prin straturi succesive de contractori și revânzători care ascund originea cipurilor. Ele arată totodată cât de strâns era legată de statul chinez compania Alibaba, pilonul afacerii lui Alice Huang.

Legăturile laboratorului cu Megaspeed și cu rețeaua de afaceri a lui Alice Huang, care trecea prin Alibaba și printr-o altă companie, mai mică, nu au mai fost relatate până acum. Ele ridică posibilitatea ca Megaspeed să furnizeze cipuri Nvidia pentru cercetări în sprijinul armatei chineze, ceea ce ar încălca legea americană.

Megaspeed cumpăra cipuri pentru un centru de date aflat în afara Chinei. Alibaba era cel mai mare client al său. Împreună, acest aranjament i-a permis companiei Alibaba să folosească puternicele cipuri de AI pe care regulile americane ar fi trebuit să le țină departe de China.

Legăturile complicate, dintre care unele s-au format în cei aproximativ 20 de ani în care Jensen Huang a făcut afaceri în China, ridică semne de întrebare cu privire la verificările pe care Nvidia ar fi trebuit să le facă asupra clienților săi. Cipurile au ajuns la una dintre cele mai mari companii tehnologice din China tocmai în momentul în care liderul chinez Xi Jinping atrăgea astfel de companii tot mai aproape de orbita aparatului de securitate al statului.

În 2022, echipa de vânzări a Nvidia a prezentat-o pe Alice Huang celor de la Alibaba, potrivit unei persoane care cunoaște relația. Informația a fost relatată pentru prima dată de publicația The Information.

La Washington, scandalul Nvidia a aprins și mai tare dezbaterea privind accesul la cipurile puternice de AI, în timp ce consecințele pentru gigantul producător de cipuri se adună. Jensen Huang a demisionat săptămâna trecută, după ce s-a aflat că a avut o altă aventură, cu o angajată, iar guvernul american investighează dacă Megaspeed a introdus ilegal cipuri în China.

Jensen Huang a respins în mod repetat ideea că armata chineză ar fi interesată de produsele sale. El a susținut că armata Chinei nu s-ar baza niciodată pe cipuri americane, pentru că Washingtonul le-ar putea bloca exportul oricând. Asta în condițiile în care armata chineză a lansat sute de licitații publice pentru a le achiziționa. Jensen Huang nu a răspuns la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail.

„Nvidia colaborează cu întreaga industrie pentru a respecta regulile în continuă schimbare privind serviciile de cloud, concurând în același timp pentru a construi infrastructură americană în fiecare regiune aprobată”, a declarat John Rizzo, purtătorul de cuvânt al Nvidia.

James Tan, directorul general al Megaspeed, a refuzat să comenteze legăturile dintre Alibaba, Megaspeed și instituțiile asociate armatei. Într-un răspuns trimis prin e-mail, el a spus că „acest subiect face în continuare obiectul unei analize independente, iar compania nu a ajuns la nicio concluzie”. Potrivit lui, respectarea legii americane este extrem de importantă pentru Megaspeed.

Dovezile care leagă companii chineze precum Alibaba de guvern și de armată sunt adesea la vedere, în reviste academice, documente de achiziții publice, declarații guvernamentale și cereri de brevet. The New York Times a analizat sute de documente chineze și a intervievat o duzină de persoane apropiate de acest proces.

„Orice sugestie că Alibaba furnizează servicii armatei este nefondată. Contractul de servicii al Alibaba Cloud interzice strict utilizarea produselor și serviciilor noastre în orice scop militar”, a transmis o purtătoare de cuvânt a Alibaba într-un comunicat.

În iunie, compania a dat în judecată guvernul american, după ce Pentagonul a inclus-o pe o listă a companiilor despre care spune că sprijină armata chineză. Procesul este în desfășurare.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei în Statele Unite a declarat că „acuzația de «spion chinez» este complet nefondată și are scopul de a defăima China. China se opune politizării și instrumentalizării chestiunilor comerciale și tehnologice”.

Zhejiang Lab nu a răspuns la întrebările trimise prin e-mail.

„Un erou incredibil”

În timpul unei vizite la Beijing, în 2025, Jensen Huang a participat la un eveniment alături de Wang Jian, unul dintre cei mai venerați tehnologi ai Chinei.

Wang Jian a creat divizia de cloud a Alibaba și a fost pionierul unora dintre cele mai mari proiecte de AI ale companiei. În ultimii ani, el a fost atras tot mai adânc în aparatul de securitate al statului chinez. Până în momentul în care cei doi au urcat împreună pe scenă, Wang Jian devenise directorul laboratorului Zhejiang Lab, cel legat de armată.

„El e eroul. E un erou incredibil. Un supererou”, i-a spus Jensen Huang pe scenă, referindu-se la munca lui cu tinerii. Nu este clar dacă știa de legăturile laboratorului cu armata.

Relația dintre Jensen Huang și Wang Jian datează de mai bine de un deceniu. După ce Wang Jian a construit divizia de cloud a Alibaba, aceasta a devenit unul dintre cei mai mari clienți ai Nvidia, cumpărând cipuri pentru un serviciu de cloud folosit de companii și de guvern.

Apropierea dintre cei doi amintea de o perioadă în care relațiile dintre Statele Unite și China erau mult mai bune, iar salturile tehnologice ale Chinei erau privite cu ochi buni la Washington și în Silicon Valley.

Însă, de-a lungul prieteniei lor îndelungate, relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat, pe măsură ce Xi Jinping a atras companiile tehnologice private în sfera securității statului.

Lucrurile s-au schimbat și pentru Jensen Huang. Ajunsese să fie unul dintre oamenii care decideau soarta industriei tehnologice, iar cipurile sale deveniseră un activ strategic pentru guverne. Guvernul american începuse să restricționeze vânzarea unor cipuri Nvidia către China.

La finalul întâlnirii din 2025, Jensen Huang l-a numit pe Wang Jian un „prieten bun” și l-a cuprins cu brațul pe după umeri în timp ce coborau de pe scenă.

Cu câteva săptămâni înainte, Wang Jian preluase un rol și mai apropiat de armată, cel de consilier-expert al Universității Naționale de Tehnologie a Apărării a Armatei Populare de Eliberare, potrivit unui anunț public care nu a fost preluat pe scară largă.

Institutul fusese inclus în 2015 pe lista neagră comercială a Statelor Unite, din cauza unor supercomputere despre care se credea că foloseau cipuri americane pentru a simula explozii nucleare.

Înființat în 2017 cu participarea Alibaba, Zhejiang Lab este întruchiparea eforturilor recente ale guvernului chinez de a îmbina știința civilă cu cea militară. Unii dintre cercetătorii săi studiază originea exploziilor radio din galaxii îndepărtate. Alții colaborează cu omologi din armata chineză.

Unul dintre domeniile de interes era combinarea inteligenței artificiale cu tehnicile de hacking, potrivit unui anunț de angajare. Alte teme de cercetare au inclus teledetecția, apărarea cibernetică automatizată și identificarea vulnerabilităților, dar și campaniile de informare.

O cercetătoare postdoctorală care a indicat laboratorul drept instituția sa de afiliere a semnat, împreună cu oameni de știință de la o academie a forțelor aeriene chineze, o lucrare care descria cum pot fi folosite simulările pe calculator pentru a modela, ca într-un joc de război, distrugerea sau alungarea unui grup de portavioane străin venit să sprijine tentativa unei insule de a-și declara independența.

O parte din munca cercetătorilor laboratorului a rulat pe cipuri Nvidia, mai puternice și mai populare decât cele ale rivalilor chinezi. Cercetători de la Nvidia au publicat chiar studii împreună cu autori de la Zhejiang Lab.

Alibaba a câștigat, de asemenea, contracte pentru trei etape ale unui centru de calcul pe care oficialii provinciali îl descriu ca fiind construit de laborator. Contractele au fost atribuite de o companie de stat, Zhejiang Computility, care vinde putere de calcul laboratorului. Zhejiang Computility face reclamă accesului la cipuri Nvidia supuse controlului exporturilor. Specificațiile tehnice dintr-un alt contract, semnat cu un alt furnizor, corespund celor ale cipurilor Nvidia.

Wang Jian a declarat că accesul insuficient la puterea de calcul pentru AI a frânat China.

„Dacă China vrea să meargă în fruntea inteligenței artificiale, încă ne lipsește puterea de calcul de înaltă calitate”, a precizat el.

Însă atunci când Zhejiang Computility a lansat licitația pentru clusterul de calcul, în 2024, Nvidia nu avea voie să vândă Chinei cipuri atât de puternice. Un alt furnizor al companiei din acel an, Hangjin Technology, are o societate mixtă cu Century Litong, o altă companie legată de Kang Wei și de Alice Huang, fosta directoare din cadrul Megaspeed.

În septembrie 2025, la câteva luni după vizita lui Jensen Huang la Wang Jian, Nvidia și Alibaba au anunțat o nouă colaborare: instrumentele Nvidia pentru dezvoltarea roboților urmau să fie integrate în cloudul Alibaba, pentru a ajuta la antrenarea vehiculelor autonome și a roboților.

Regulile din Malaezia

În decembrie 2023, avionul companiei lui Jensen Huang a făcut o escală peste noapte în Malaezia, în timpul unui turneu asiatic, pentru o întâlnire cu prim-ministrul țării, Anwar Ibrahim. Anunțând un acord pentru un centru de date în statul Johor, din sudul țării, Jensen Huang a spus că Malaysia are potențialul de a deveni un centru mondial de „producție” de inteligență artificială.

Proiectul, ridicat pe o fostă plantație de palmieri mai mare decât Central Park, urma să fie construit de conglomeratul industrial malaezian YTL. Nvidia s-a angajat să furnizeze unele dintre cele mai avansate cipuri ale sale.

Proiectul făcea parte dintr-un boom de miliarde de dolari al centrelor de date din Malaezia, care a transformat țara într-unul dintre cele mai mari hub-uri de calcul din lume. În tot statul Johor, macaralele se rotesc deasupra unor șantiere uriașe, deschise pentru a acoperi cererea companiilor chineze și americane.

Aici se formează lanțurile opace de aprovizionare, din rețelele de companii din China, Singapore și din alte părți.

La centrul YTL, Speedmatrix, o filială a Megaspeed, opera cipuri Nvidia în numele Alibaba, potrivit a cinci persoane familiarizate cu proiectul, care nu erau autorizate să vorbească public.

Sistemele informatice care rulează pe rețeaua YTL din acest centru poartă și ele numele Alibaba, potrivit unei analize a infrastructurii realizate de Infrawatch, o firmă de intelligence. Printre ele se numără și un software pentru monitorizarea de la distanță a echipamentelor dintr-un centru de date.

YTL nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Aranjamentul arată cum Alibaba a folosit o rețea de companii din Malaysia și din alte țări din Asia de Sud-Est pentru a avea acces la cipuri Nvidia puternice, pe care altfel nu le-ar fi putut cumpăra sau aduce în China.

Legăturile Alibaba cu centrul YTL din Malaysia ajută la înțelegerea modului în care funcționa mecanismul, potrivit a două persoane familiarizate cu proiectul.

Mai întâi, Alibaba se angaja să devină clientul unei companii regionale, precum Megaspeed. Apoi, Megaspeed folosea acest acord pentru a atrage bani de la investitori, cu care cumpăra cipuri Nvidia, au explicat sursele. După ce obținea cipurile, Megaspeed încheia noi contracte cu companii precum YTL, care construiau centre de date în care să funcționeze cipurile. Uneori, potrivit acelorași surse, cipurile destinate centrului de date erau introduse ilegal în China.

Odată ce centrele au intrat în funcțiune, în ultimii ani, Alibaba și clienții săi au putut accesa de la distanță cipurile Nvidia. Din centrul de date din Malaezia, cablurile de fibră optică trimit datele către un nod de conectare la internet din Singapore, legat apoi de China prin cabluri submarine.

Oficialii americani cred că armata chineză folosește centrele de date din străinătate pentru a antrena modele de inteligență artificială, însă își derulează operațiunile de AI din centre aflate pe teritoriul Chinei.

Jensen Huang a susținut că guvernul chinez nu ar accepta niciodată riscurile de securitate pe care le implică folosirea unor centre de date și a unor cipuri străine. Companii legate de China sunt însă implicate în fiecare etapă a procesului.

Megaspeed își cumpără serverele Nvidia de la o companie numită Aivres, filiala americană a Inspur, un gigant tehnologic chinez cu legături strânse cu statul. La noul centru de date al Megaspeed, reparațiile și instalarea sunt făcute tot de ingineri ai unei alte companii din Shanghai, legată de Alice Huang, potrivit a două persoane care cunosc operațiunile.

Și alți giganți tehnologici chinezi au pus la punct aranjamente similare pentru a avea acces la cipurile Nvidia. În Asia de Sud-Est, companii de centre de date precum DayOne, Bridge Data Centers și Aolani furnizează putere de calcul unor clienți din China, potrivit documentelor publice și unor persoane familiarizate cu aceste contracte.

DayOne și Bridge Data Centers nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Aolani a refuzat să comenteze în legătură cu clienții săi.

Acum, viitorul acestui boom este pus sub semnul întrebării. Oficialii americani au înăsprit recent regulile de export, pentru a împiedica firme precum Alibaba să acceseze de la distanță cipurile Nvidia.

Asta pune în centrul atenției proiecte precum centrul YTL din Malaysia. Acțiunile YTL au scăzut cu aproximativ 20% în două săptămâni, pe măsură ce operațiunile Megaspeed din țară au intrat sub lupă.

Dacă lucrurile merg prost pentru Megaspeed, Alibaba și-a pregătit deja un plan de rezervă. Un acord de afaceri între o filială a Alibaba și Megaspeed prevede că toate serverele, cipurile, proprietatea intelectuală și celelalte echipamente revin companiei Alibaba dacă Megaspeed nu își îndeplinește obligațiile contractuale.