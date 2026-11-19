„Nicio localitate nu dispare de pe hartă”. Grindeanu anunță reduceri de 50% la impozite locale pentru comunele care se unesc voluntar

4 minute de citit Publicat la 22:41 19 Noi 2026 Modificat la 22:56 19 Noi 2026

Grindeanu: România are împărțirea administrativă din 1968. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, la Digi 24, că Ministerul Dezvoltării va pune vineri în transparență prima formă a proiectului de ordonanță privind comasarea voluntară a localităților. Acesta susține că reforma administrației publice locale trebuie să aibă în centrul său cetățeanul și a afirmat că șapte din zece localități din România nu se pot susține economic. Grindeanu a precizat că localitățile care se unesc voluntar vor avea o serie de beneficii, cum ar fi reduceri de 50% la impozitele locale, timp de 4-5 ani:

„În primul rând, trebuie să facem reforma. Ceea ce s-a întâmplat în România în ultimul an și jumătate, așa-numita reformă făcută de vechiul Guvern, a fost, de fapt, o concediere. Pornind de la femei de serviciu și până la funcționari care și-au găsit apoi locul prin alte părți, cum ar fi Asociația Comunelor. Aia nu e reformă, este concediere.

Reforma este ceea ce încercăm noi să facem acum. România are împărțirea administrativă din 1968. Conducător era Ceaușescu. Atunci intrau sovieticii cu tancurile în Praga.

De atunci, teritoriul administrativ este de acest tip. Evident că este nevoie, nu că se supără unul sau altul. România are nevoie să ajungă să arate și din punct de vedere administrativ în secolul XXI”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reduceri de 50% la impozitele locale pentru localitățile care se unesc voluntar

Președintele PSD a precizat că unificarea comunităților trebuie să țină cont în primul rând de interesele cetățenilor și de calitatea serviciilor publice.

„Trebuie să ne ghideze ceva. În centrul acestei unificări de comune, localități, chiar și de județe, trebuie să stea cetățeanul, să înțeleagă că este în interesul său să existe această unire și unificare de comunități.

Mâine, Ministerul Dezvoltării va pune în transparență prima formă a proiectului de ordonanță legat de unificarea voluntară. Vor avea reduceri la impozitele locale timp de 4-5 ani, de 50%, criterii de eligibilitate pentru proiectele europene și pentru programele naționale. Sunt lucruri care țin de serviciile publice pe care o comunitate puternică le poate oferi cetățeanului, spre deosebire de o comunitate slabă.

7 din 10 localități din România nu se pot susține economic. Nu reducerea cheltuielilor trebuie să fie în centru. Și asta e important, dar cea mai importantă componentă este cetățeanul.”

„Nu dispare nicio localitate. Localitățile rămân la fel”

Grindeanu a insistat că unificarea administrativă nu va însemna dispariția localităților și a susținut că reforma va permite îmbunătățirea serviciilor publice.

„Cetățeanul trebuie să beneficieze de servicii publice mai bune, iar o localitate care nu se poate susține nu poate să ofere așa ceva. Românii vor înțelege și veți fi surprinși câte localități din România se vor uni.

Nu dispare nicio localitate. Localitățile rămân la fel, nu se șterg de pe hartă. Sunt lucruri administrative pe care trebuie să le gestionăm. Nu o să-și schimbe nimeni nimic. Putem face toate aceste lucruri prin reglementări, să venim în ajutorul cetățeanului.

Aceasta este abordarea și nu voi ceda. Trebuie să existe dezbateri în perioada următoare.”

Grindeanu: „Dacă e vreun partid care poate să o facă, e PSD”

Grindeanu a afirmat că reforma administrației publice locale trebuie realizată și a susținut că PSD este partidul capabil să o ducă la îndeplinire.

„Reforma administrației publice locale trebuie să se întâmple. Dacă e vreun partid care poate să o facă, e PSD. Restul sunt pe margine, la aplauze, la fluierături și la critici.

Suntem dispuși să ascultăm și argumentele celorlalți. Nu suntem deținătorii adevărului absolut. Dacă vin cu argumente, nu am motive să nu le preiau. Nu văd de ce ministerele sau Guvernul nu ar putea prelua argumente care să vină în ajutorul acestei reforme. Dacă se vor gândi la moțiune, e un mijloc constituțional, dar asta nu ne sperie. Dacă ei cred că ne vor face să dăm înapoi, se înșală.”

Ce spune Grindeanu despre nemulțumirile UDMR și drepturile minorităților

Întrebat despre nemulțumirile UDMR, Sorin Grindeanu a precizat că discuțiile privind reforma au vizat și reprezentanții celorlalte minorități naționale.

„Nu e vorba doar despre UDMR aici. Săptămâna trecută am avut o discuție cu grupul minorităților, altele decât UDMR. Evident, vor fi prinse și criterii care țin de drepturile minorităților. România e un bun exemplu în ceea ce privește respectarea drepturilor minorităților.

Un exemplu de excepții: ei au și acum asta. Dacă, după o unire, procentul este mai mic de 20%, trebuie să adaptăm cadrul legal pentru a respecta în continuare drepturile minorităților.”

Grindeanu a comentat și îngrijorările exprimate în spațiul public cu privire la posibila pierdere a unor primari de către PSD, în urma reorganizării administrative.

„Dacă vorbim din punct de vedere politic, am văzut domni care se îngrijorează de soarta PSD, că pierdem primari. De obicei, cei care plâng de grija noastră nu ne-au dorit niciodată binele. Îi anunț că PSD își va gestiona lucrurile intern și că vom face această reformă.”

Președintele PSD a susținut că măsurile de reducere a cheltuielilor adoptate anterior nu au produs economiile anunțate.

„Pentru mine, reforma nu înseamnă concediere. Anul trecut se vorbea că facem angajarea răspunderii în Parlament și s-a făcut, și că o să avem o reducere de 3,5 miliarde din cheltuieli. Știți cât e marea reformă? Undeva până în 500 de milioane.”

Numărul de locuitori nu este singurul criteriu pentru unificarea localităților

Grindeanu a mai declarat că reforma va lua în calcul mai multe criterii, nu doar populația unei localități. Printre acestea se numără veniturile pe cap de locuitor, conectivitatea și nivelul veniturilor publice.

„Dragoș Benea a prezentat lunea trecută nu doar numărul de locuitori ai unei localități, pentru că acesta nu este singurul lucru important. Sunt și alte cinci criterii, care țin de venitul pe cap de locuitor, conectivitate, nivelul veniturilor publice.

I-aș îndemna să discute și cu cei de la Academia Română. Academia are un studiu foarte bun legat de această reformă. Nimic nu trebuie dat la o parte, dar nu trebuie să pierdem timpul. Dacă o lălăim, s-ar putea să nu se întâmple. Reforma trebuie făcută într-un calendar clar, asumat. Românii trebuie să știe beneficiile. Mâine, în ordonanță, o să o vedeți, într-o primă formă.”

Întrebat despre acuzațiile lui Negoiță potrivit cărora ar fi primit reforma în plic, de la președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu comentez prostii.”