România ar putea avea între 8 și 15 județe, după reforma PSD. Dragoș Benea: „Nu este obligatoriu să dispară denumirea lor”

5 minute de citit Publicat la 23:00 18 Noi 2026 Modificat la 23:00 18 Noi 2026

România ar putea rămâne cu 8 sau maximum 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată. FOTO: Antena 3 CNN

Europarlamentarul Dragoș Benea, arhitectul PSD al reformei administrativ-teritoriale, a spus marți, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că până în 2028, harta României ar trebui să aibă între 8 și 15 județe, niciunul cu mai puțin de 500.000 de locuitori. Ba mai mult, dacă ne dorim să atragem cât mai multe fonduri europene, această țintă ar trebui să fie și mai „îndrăzneață” și să nu existe niciun județ cu mai puțin de un milion de locuitori, a adăugat el. Benea a mai precizat că, într-o primă etapă a reformei, cea a comasării voluntare, vor dispărea circa 18.000 de funcții la nivel local și vor fi economisiți 400 de milioane de euro pe an.

Harta României în varianta dorită de europarlamentarul PSD Dragoș Benea ar avea între 8 și 15 județe, fiecare cu minim 1 milion de locuitori.

„Am spus că dacă sunt municipii reședință de județ care cu comune limitrofe adună aproape 400.000- 500.000 de locuitori și putem exemplifica, atunci nu cred că trebuie să avem județe cu populație sub 500.000 de locuitori.

Dar dacă, așa cum declară foarte mulți președinți de Consilii Județene, ne dorim să atragem proiecte mari de la UE pentru conectivitate, accesabilitate, UE finanțează cu precădere comunitățile puternice, reziliente cu un tren demografic crescător, atunci poate ținta ar trebui să fie mai îndrăzneață și am definit-o eu cu șapte cifre, adică un milion”, a spus Dragoș Benea la Antena 3 CNN.

Harta României în varianta „Benea”: între 8 și 15 județe

Europarlamentarul a explicat că România va rămâne împărțită pe județe, deoarece reorganizarea țării pe regiuni ar presupune modificarea Constituției.

„Ar fi între 8, pronunțată și ieri de cei doi lideri politici Olguța Vasilescu și Emil Boc, și 15. Județe pentru că regiuni înseamnă modificarea Constituției, iar oamenii nu mai au răbdare și nu putem ajunge la Constituție ca să închidem acest proces înainte de anul electoral 2028 și startul competiției pe fondurile europene pe cadrul financiar multianual”, a spus Benea.

Totuși, confruntat cu plângerile primarilor că vor dispărea de pe hartă județe cu o istorie bogată, Benea a susținut că „nu este obligatoriu să dispară nici denumirea”.

„Județul Maramureș nu dispare, nu dispare niciun alt județ, eventual dispare un consiliu județean și o structură aferentă. Denumirea nu e obligatoriu să dispară, dar județul Maramureș, cu tradiții, cu obiceiuri, cu oameni, cu siguranță nu dispare”, a spus europarlamentarul, după ce un primar a amenințat cu un referendum de independență.

Dragoș Benea susține că, în ciuda nemulțumirilor publice exprimate de edili cu privire la această reformă, sunt mulți președinți de Consilii județene care au spus „că trebuie mers până la capăt” și este convins de susținerea PSD.

„Eu sunt convins că sunt mulți colegi care, pe măsură ce vom avansa în dezbatere și vor vedea cum pun problema și ceilalți competitori politici, cu siguranță își vor nuanța punctele de vedere”, a mai spus el.

Europarlamentarul PSD a respins acuzațiile că această reformă nu se va concretiza niciodată și este doar o poveste lansată public de social-democrați pentru a deturna atenția de la scandalul petrecerii de lux de la Timișoara și de la măsurile de austeritate nepopulare pregătite de Guvernul Niculescu.

„Eu am fost desemnat coordonator al acestui grup înainte de evenimentul de la Timișoara și chiar am avut mandat ca într-o săptămână, maxim două, să vin cu o comunicare pe acest subiect. Ceea ce vrea cu PSD-ul să facă la guvernare cu siguranță veți afla în următoarele săptămâni, când se va discuta bugetul pe 2027, acolo unde se vor vedea temele, intenții concrete ale PSD-ului”, a spus Benea.

400 de milioane de euro/an, economisiți

Dragoș Benea a spus că, într-o primă etapă, comasarea voluntară a localităților care au sub 3000 de locuitori ar duce la economii de 400 de milioane de euro pe an și ar dispărea între 15.000 și 18.000 de aleși locali începând cu anul 2028.

„Eu vă spun o simulare pe pragul de 3,000, la comune, 15.000 - 18.000 de aleși locali care nu vor mai fi aleși locali în mandatul 2028-2022. În bani înseamnă o cifră de 400 de milioane de euro plus/minus. Cifrele sunt fluide. De ce? Pentru că tu ataci 1700 de comune cu până în 3.000 de locuitori, dar din ele rezultă ori 800, ori 600, ori 700, ori 900. Depinde”, a spus europarlamentarul.

În prezent, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a spus marți că până la data de 1 martie 2027, comunele care au sub 1.500 de locuitori trebuie să fie comasate „voluntar”.

„Este un test, ca să vedem cât de dorită este (comasarea n.red). Mi-aș permite să sugerez și să adaug: orice comasare voluntară să depășească totuși cifra de 3.000, să nu ne trezim cu trei comune comasate, care fac 2.200 de locuitori”, a spus Benea.

Ministrul Dezvoltării a mai spus marți că Guvernul pregătește Ordonanță de Urgență pentru reforma administrativ-teritorială, pentru „a doua etapă”, în cazul în care nu se vrea o comasare voluntară a localităților, dar a spus că zeci de primari își doresc acest lucru.

Replica pentru UDMR

Propunerea lansată public de Dragoș Benea de reformă administrativ-teritorială pe modelul Curților de Apel a lansat un val de revoltă în țară. Cu atât mai mult cu cât social-democrații vor ca reforma să fie adoptată prin angajarea răspunderii de către Guvernul Niculescu, pentru a ocoli dezbaterea parlamentară și modificarea proiectului de lege.

De departe cei mai furioși sunt însă cei de la UDMR, care au amenințat inclusiv cu o moțiune de cenzră. Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale UDMR este legată de posibilitatea comasării județelor Harghita și Covasna cu alte județe. De asemenea, formațiunea este înfuriată de faptul că zeci de stațiuni balneare și orașe istorice din Ținutul Secuiesc ar deveni comune.

În replică, arhitectul reformei, Dragoș Benea, a spus că UDMR are o „retorică belicoasă” și „profund contraproductivă”, dar „cunoscând pedigree-ul acestui partid ca unul responsabil și asumat, eu cred că au datoria și capabilitățile și înzestrările să-și aducă contribuția la acest proiect”.

Benea, care este și vicepreședintele PSD, susține în continuare că reforma trebuie să fie implementată până în anul 2028 pentru a nu rata două-momente cheie pentru dezvoltarea țării: alegerile locale și cadrul financiar multianual 2028 - 2034 al Uniunii Europene.