2 minute de citit Publicat la 14:01 17 Noi 2026 Modificat la 14:53 17 Noi 2026

429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a spus marți că Guvernul pregătește Ordonanță de Urgență pentru reforma administrativ-teritorială, pentru „a doua etapă”, în cazul în care nu se vrea o comasare voluntară a localităților. El a subliniat însă, la Antena 3 CNN, că termenul limită pentru comasarea voluntară a localităților este de 1 martie. „La începutul anului vrem să avem Hotărârile de Consiliu Local”, a spus el.

„Chiar acum am ieșit din ședința pe care am avut-o la Ministerul Dezvoltării, pentru a discuta cu dumneavoastră. Vrem să stabilim ultimele detalii privind această OUG.

Aceasta va avea în vedere reforma administrativă, programul de investiții pentru UAT-urile care doresc să se comaseze voluntar și, implicit, facilități pentru oamenii care vor vota această comasare voluntară, scutiri de taxele și impozitele pe clădiri și terenuri intravilane de 50%.

Mergem pe OUG pentru aceste facilități și pentru programul de investiții. Comasarea voluntară presupune și referendum. Legile sunt și acum în vigoare deci orice UAT poate să inițieze o comasare voluntară prin adoptarea Hotărârilor de Consiliu Local (HCL).

Eu vreau doar să vin în ajutorul celor care doresc acest lucru, cu aceste facilități și cu programul de investiții, astfel încât să poată merge în fața oamenilor și să le prezinte situația exactă și modul în care trebuie realizată procedura”, a spus Alexandru Stoica.

Astfel, el a subliniat că „prima etapă”, cea a comasării voluntare, are termen până la 1 martie.

„Noi o să punem săptămâna aceasta ordonanța în transparență. După aceea, și primarii care doresc să facă această comasare voluntară trebuie să meargă să vorbească cu cetățenii. La începutul anului viitor vrem să avem HCL-urile de inițiere a referendumurilor, ca să putem începe această procedură și să vedem cine vrea și cine nu vrea.

Prima etapă, cea a comasării voluntare, este până la 1 martie. A doua etapă este cea prin asumare, care presupune discuții mult mai largi”, a sublinait el.

El a adăugat că scutirea de taxe ar urma să dureze 5 ani.

„Pe o perioadă de cinci ani, vrem ca oamenii din localitățile preluate de noua structură să fie preluați și de aceasta. De asemenea, pentru o perioadă de doi ani, vrem să putem realiza transferul documentelor și al patrimoniului.

Sunt câteva zeci de primari care doresc acest lucru. Primesc destul de multe mesaje și am și întâlniri, dar primarii vor să vadă și avantajele cu care pot merge în fața oamenilor, pentru a le putea explica.

Competența mea rămâne strict pe comasarea voluntară. Este devreme să discutăm despre anumite decizii privind județele și alte structuri, să zic așa. După ce grupul de lucru va hotărî și va comunica oficial aceste lucruri, vom putea discuta și despre ele.

Vă dați seama că interesul nostru este să avem cât mai multe comasări și o rată de succes cât mai mare, astfel încât să nu ajungem la etapa a doua. Acest program de investiții îl facem, în principiu, pentru aceste localități”, a adăugat el.

România ar putea rămâne cu numai 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată într-o formă care să urmeze modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar.

Dacă s-ar aplica acest model, mai multe județe ar dispărea de pe hartă, fiind comasate cu cele în care se află sediile actualelor Curți de Apel. Acesta este doar un scenariu de lucru, nu o variantă finală sau o decizie politică asumată oficial.