Un primar de la UDMR propune exceptarea orașelor-stațiune de la comasare: „Retrogradarea ar slăbi centrele turistice și economice”

3 minute de citit Publicat la 15:09 16 Noi 2026 Modificat la 15:48 16 Noi 2026

Renumit pentru izvoarele sale de apă minerală și microclimatul montan, Borsecul are o tradiție balneară de peste două secole. Foto: Facebok.com/Primăria Orașului Borsec-Borszék

Reforma administrativ-teritorială propusă de PSD continuă să provoace revoltă în rândul primarilor din toată țara. Mik József, primarul orașului Borsec, a spus că o reformă nu poate avea la bază doar criteriul demografic, ci trebuie să țină cont de specificul economic, turistic şi balneoclimateric al localităţilor. În acest context, el a propus exceptarea orașelor-stațiune de la comasare. Mai mult, edilul a insistat că această comasare trebuie să fie făcută doar după o consultare a localnicilor, în caz contrar s-ar crea „un haos” de care România „nu are nevoie” în momentul de față, relatează Agerpres.

„Nu sunt de acord cu propunerile de comasare administrativă şi retrogradare a oraşului Borsec la statutul de comună, considerând că reorganizarea administrativ-teritorială nu poate avea la bază exclusiv criteriul demografic, fără a ţine cont de specificul economic, turistic şi balneoclimateric al localităţilor”, a spus Mik József.

Primarul de la UDMR a atras atenția că oraşele-staţiune deservesc un număr mult mai mare de persoane decât populaţia rezidentă.

„Borsec, oraş din anul 1956, asemenea altor staţiuni balneare din România, deserveşte un număr de persoane mult mai mare decât populaţia rezidentă, în condiţiile în care aceste staţiuni primesc anual zeci şi chiar sute de mii de turişti şi vizitatori, ceea ce presupune o infrastructură complexă, servicii publice diversificate şi cheltuieli de administrare corespunzătoare; în plus, Borsec dispune de bază modernă de tratament şi SPA, pârtii de schi, servicii turistice diversificate şi o industrie importantă de îmbuteliere a apei minerale, care asigură locuri de muncă inclusiv pentru locuitorii localităţilor învecinate”, a declarat Mik József.

Edilul a spus că orice decizie de comasare trebuie să țină cont și de capacitatea financiară a orașului afectat.

„Cu venituri proprii de aproape 18 milioane de lei, reprezentând aproximativ 7.500 lei/locuitor, şi o capacitate financiară care depăşeşte cu mult necesarul cheltuielilor de funcţionare, Borsec demonstrează că viabilitatea unei localităţi trebuie evaluată prin contribuţia sa economică, capacitatea de autofinanţare, serviciile oferite şi perspectivele de dezvoltare, nu doar prin numărul locuitorilor”, a mai transmis primarul din Borsec.



Mik József a avertizat că retrogradarea administrativă a staţiunilor balneoclimaterice ar putea afecta tocmai acele centre turistice şi economice în care statul a investit.

Edilul a spus că oraşele-staţiune ar trebui exceptate de la aplicarea mecanică a criteriului demografic.



„După numeroasele decizii care au afectat negativ turismul românesc, retrogradarea administrativă a staţiunilor balneoclimaterice ar risca să slăbească tocmai acele centre turistice şi economice în care statul a investit şi ar trebui să investească resurse importante să le revitalizeze, motiv pentru care consider necesară exceptarea oraşelor-staţiune de la aplicarea mecanică a criteriului demografic”, a punctat primarul din Borsec.



De asemenea, edilul consideră „inacceptabilă” comasarea unor localităţi fără consultarea prealabilă a locuitorilor acestora. „Consider că prin această reorganizare gândită în mare grabă s-ar crea un haos de care chiar nu avem nevoie în momentul de faţă”, a mai afirmat primarul Mik József.

Război UDMR-PSD pe reforma administrativ-teritorială

Liderii UDMR au criticat în repetate rânduri planul PSD, susținând că o reorganizare bazată în principal pe numărul locuitorilor ar putea afecta comunitățile maghiare, în special în județele Harghita și Covasna.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a numit propunerile social-democraților „planuri nechibzuite” și a susținut că locuitorii fiecărei localități ar trebui să decidă prin referendum dacă acceptă comasarea.

UDMR contestă și intenția PSD de a adopta reforma prin angajarea răspunderii Guvernului, fără o dezbatere parlamentară obișnuită. Mai mult, formațiunea maghiară a amenințat cu o moțiune de cenzură dacă Guvernul Niculescu merge înainte cu acest plan.

În replică, Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa UDMR, în ședința PSD de luni. Potrivit surselor Antena 3 CNN, liderul social-democrat le-a transmis colegilor că reorganizarea trebuie să se aplice în toată România, inclusiv în județele Harghita și Covasna, și că nu pot exista reguli diferite pentru anumite comunități.