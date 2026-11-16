Surse: Grindeanu, atac la UDMR din cauza reformei administrative: „Să facă moțiune. Nu pot fi alte reguli pentru Harghita și Covasna”

3 minute de citit Publicat la 11:38 16 Noi 2026 Modificat la 12:02 16 Noi 2026

Liderul UDMR Kelemen Hunor și liderul PSD Sorin Grindeanu. Foto: Colaj Hepta&Agerpres

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa UDMR, în ședința PSD de luni, după ce liderii formațiunii maghiare au amenințat că vor susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului dacă reforma administrativ-teritorială va fi adoptată prin angajarea răspunderii. Potrivit surselor Antena 3 CNN, liderul social-democrat le-a transmis colegilor că reorganizarea trebuie să se aplice în toată România, inclusiv în județele Harghita și Covasna, și că nu pot exista reguli diferite pentru anumite comunități.

Discuțiile au avut loc în ședința conducerii PSD, în care vicepremierul Marian Neacșu prezintă și propunerile privind desființarea sau comasarea unor instituții și companii de stat. Social-democrații vor ca reforma administrației centrale și reorganizarea localităților să fie adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

„Pe subiectul comasării trebuie să spunem foarte clar că reforma administrativă se aplică întregii Românii, pentru că este o reformă administrativă a României. Nu doar în localitățile românești! Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge”, le-a spus Grindeanu colegilor, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Liderul PSDspune că drepturile minorităților trebuie respectate, dar a insistat că reforma nu poate fi aplicată diferit de la un județ la altul.

„Sigur că trebuie respectate toate principiile și drepturile minorităților. Dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita și Covasna. Să vină să facă moțiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României”, a mai spus Grindeanu, potrivit acelorași surse.

Grindeanu îl atacă și pe Bolojan: „O butaforie”

În aceeași ședință, Sorin Grindeanu l-a criticat și pe Ilie Bolojan, despre care a susținut că a prezentat drept reforme măsuri care nu au schimbat cu adevărat funcționarea administrației.

„Bolojan a făcut reforme dând niște femei de serviciu afară, care mai apoi au fost recuperate prin companii ale primăriei sau ACOR. Asta a fost marea reformă a lui Bolojan. O butaforie. Și să pună CASS la mame și invalizi. De asta îi doare când văd că se face o reformă reală și bâjbâie și nu știu ce să spună”, a afirmat liderul PSD, conform surselor Antena 3 CNN.

Dragoș Benea: „Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR, atunci AUR va ajunge la 60%”

Și europarlamentarul PSD Dragoș Benea, care coordonează proiectul de reorganizare administrativ-teritorială al partidului, a criticat opoziția UDMR.

„Am văzut pozițiile abrupte ale UDMR pe temă. Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reforma administrativă, atunci AUR va ajunge la 60%”, a spus Benea în ședință, porivit acelorași surse.

De ce amenință UDMR cu moțiune de cenzură

Liderii UDMR au criticat în repetate rânduri planul PSD, susținând că o reorganizare bazată în principal pe numărul locuitorilor ar putea afecta comunitățile maghiare, în special în județele Harghita și Covasna.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a numit propunerile social-democraților „planuri nechibzuite” și a susținut că locuitorii fiecărei localități ar trebui să decidă prin referendum dacă acceptă comasarea.

La rândul său, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că formațiunea va vota o moțiune de cenzură dacă Guvernul își angajează răspunderea pe reforma propusă de PSD.

„Nu suntem de acord ca această reformă administrativă să se facă doar cu luarea în calcul a regulii numerice. Sunt specificități, particularități istorice, geografice și etnice, care trebuie luate în considerare când faci o asemenea reformă”, a explicat Csoma Botond.

Acesta a invocat și obligațiile internaționale ale României privind protejarea minorităților naționale, susținând că modificarea granițelor administrative nu trebuie să afecteze reprezentarea comunității maghiare.

UDMR contestă și intenția PSD de a adopta reforma prin angajarea răspunderii Guvernului, fără o dezbatere parlamentară obișnuită. Csoma Botond a precizat însă că partidul său nu intenționează să inițieze o moțiune împreună cu AUR.