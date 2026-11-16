Brânza românească Horezu a câștigat medalia de aur la World Cheese Awards 2026 pentru al treilea an consecutiv

„Ce bucurie să văd din nou brânzeturi din România pe lista câștigătorilor World Cheese Awards. 5 producători români au obținut anul acesta 1 medalie de aur, 4 de argint și 3 de bronz. 8 medalii care trebuie musai sărbătorite și mai ales cinci producători care merită toate felicitările.

GOLD: Brânza Horezu, pentru Brânza fermentată Horezu, maturată minimum 12 luni.

SILVER: Vidékfejlesztés / Dezvoltare Rurală / Regionale Entwicklung, pentru Gyergyói sajt maturată 6 luni, Gyergyói sajt maturată 12 luni și Pricske sajt maturată 12 luni și Gyimesi Gyógysajt pentru Sárig Cheese.

BRONZE: Gyimesi Gyógysajt, pentru Orodik maturată 6 luni, Uzonka Cheese, pentru Flora, și Arkäse, pentru Trappista maturată 6 luni.

Știu câtă muncă, răbdare și atenție se află în spatele unei brânze bune și cât de mult înseamnă pentru un producător să își vadă brânza apreciată într-o competiție internațională de asemenea anvergură.

Mă bucur sincer pentru fiecare dintre voi și sper ca aceste medalii să aducă brânzeturilor voastre și mai multă recunoaștere, curiozitate din partea consumatorilor și, bineînțeles, cât mai mulți oameni dornici să le descopere și să le guste”, a scris Andreea Popa.

World Cheese Awards, organizată de Guild of Fine Food, reunește anual cei mai buni producători și experți din industria brânzeturilor, fiind un etalon al excelenței în domeniu. Performanța producătorilor români din 2026 confirmă locul de cinste pe care brânzeturile noastre îl ocupă pe harta internațională.