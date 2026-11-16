Ministrul Justiției, despre anchetarea magistraților de către DNA: „Nu faci decât să muți dosare”

2 minute de citit Publicat la 09:10 16 Noi 2026 Modificat la 09:10 16 Noi 2026

Radu Marinescu, ministrul Justiției. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, la TVR, că România nu a înregistrat niciun regres în ceea ce privește combaterea corupției, iar indicatorii europeni confirmă această realitate. Totuși, ministrul a adăugat că sunt deficiențe în ceea ce privește combaterea corupției în mediul judiciar, semnalate și de Comisia Europeană, și în acest context a spus că soluția nu este transferarea repetată a competențelor între instituții, deoarece dosarele sunt mutate în continuu și nu sunt rezolvate.

Soluția ministrului Justiției pentru anchetarea magistraților suspectați de corupție este să fie întărită structura existentă, nu transferul competențelor de la o instituție la alta.

„Pe mine mă interesează, ca reprezentant al Ministerului Justiției, ca orice formă de infracționalitate, de corupție, dacă discutăm de corupție, să fie anchetată corespunzător, deplin, iar realitatea să fie stabilită. (…)

Ancheta, bineînțeles, nu o face sistemul executiv, o fac magistrații, dar trebuie să întărim acea componentă, acea structură, că vorbim de DNA, că vorbim de o secție specială, cu suficienți procurori, polițiști, instrumente, tot ce au nevoie ca să verifice situațiile respective

Eu cred că soluţia nu stă în a discuta la nesfârşit despre transferul de competenţe între diferite structuri, pentru că tot transferând nu faci decât să muţi dosare şi să nu le rezolvi. Haideţi să întărim o structură existentă, să-i dăm toate resursele şi pe urmă să o evaluăm şi să vedem ce rezultate a produs”, a spus ministrul Justiţiei.

Marinescu: „Corupția nu e tolerată”

Radu Marinescu a susținut că, deși percepția oamenilor pare să fie că nu este combătut suficient fenomenul corupției, indicatorii europeni arată că România nu a înregistrat niciun regres în acest domeniu.

„Este foarte importantă percepția publicului, însă foarte importanți sunt indicatorii obiectivi. De exemplu, raportul de țară privind statul de drept pentru România 2026, realizat de Comisia Europeană, spune că, în ceea ce privește combaterea corupției, suntem la un nivel liniar. N-am scăzut. Nu există niciun fel de regres”, a declarat Radu Marinescu.

A admis, totuși, că sunt probleme în ceea ce privește combaterea corupției în mediul judiciar.

„Unde sunt probleme, spune raportul Comisiei Europene, este în sfera combaterii corupției în mediul judiciar. Este reală această chestiune și trebuie să întărim mecanismul de combatere prin mai mulți procurori, ceea ce încercăm să facem în momentul de față, adică să aducem mai multe resurse pe coordonata respectivă”, a afirmat ministrul.

Radu Marinescu a mai spus că fenomenul corupției nu este tolerat și România a luat măsuri pentru întărirea structurilor anticorupție.

„Am consolidat instrumentele existente, DNA-ul a crescut în ceea ce privește numărul de procurori, resurse alocate, deci am întărit această componentă. Acum am pus în transparență Strategia Națională 2026-2030 Anticorupție a României.

Avem instrumente performante care ne permit să combatem acest fenomen al corupției. Din punctul meu de vedere, toleranța față de acest fenomen nu există și trebuie cât mai multă fermitate în această direcție”, a mai spus ministrul.