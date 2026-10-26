Radu Marinescu a anunțat că a semnat proiectul pentru deblocarea Legii femicidului: „E foarte important să fie aplicată ca atare”

Fapta va fi pedepsită ca în cazul unui omor calificat, adică închisoare de până la 25 de ani sau chiar pe viaţă. Foto: Getty Images

Radu Marinescu a anunțat, luni, că a semnat proiectul de ordin comun prin care Legea femicidului este deblocată și poate fi pusă în aplicare, relatează Agerpres. Ministrul Justiției a adăugat că este „foarte important”, ca această lege, care prevede închisoare cu viaţa pentru vinovaţi, să fie aplicată ca atare.

„La Ministerul Justiției, am deblocat un proiect foarte important care privește Legea femicidului și punerea în aplicare a acestei legi. Astăzi, am semnat proiectul de ordin comun al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care inițiem mecanismul de punere în aplicare a acestei legi.

Și anume, coordonata privitoare la urmărirea cursului procesului de la debutul acestuia și până la finalizare, prin culegerea de date. Este foarte important ca odată adoptată Legea femicidului să fie aplicată ca atare. Este foarte important să combatem cu fermitate fenomenele infracționale”, a afirmat Radu Marinescu într-un mesaj video publicat Facebook.

Ministrul Justiției a declarat că este primul proiect deblocat de la revenirea sa la Ministerul Justiției săptămâna trecută.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat Legea femicidului la data de 23 aprilie 2026.

Ce prevede Legea femicidului

Proiectul defineşte „femicidul” ca uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a lovirilor, vătămărilor cauzatoare de moarte sau a altor infracţiuni intenţionate urmate de deces, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de altă persoană.

Fapta va fi pedepsită ca în cazul unui omor calificat, adică închisoare de până la 25 de ani sau chiar pe viaţă.

Legea are ca obiect instituirea unor măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea femicidului, stabilind obiectivele, principiile şi instrumentele necesare pentru protejarea vieţii, integrităţii şi demnităţii femeilor. Legea urmăreşte şi asigurarea unei abordări unitare la nivel naţional, în concordanţă cu standardele internaţionale.

„Prezenta lege se întemeiază pe principiile respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, protecţiei vieţii şi integrităţii fizice şi psihice a femeilor, prevenirii şi combaterii oricărei forme de violenţă împotriva femeilor, intervenţiei prompte şi diligenţei corespunzătoare a autorităţilor, protecţiei şi sprijinului victimelor, abordării integrate şi interdisciplinare, colectării şi armonizării datelor la nivel naţional şi internaţional”, scrie în actul normativ.

Legea consolidează protecţia copiilor victimelor, obligând autorităţile să identifice şi să adopte măsuri de protecţie pentru minorii afectaţi de aceste situaţii.

Legea elimină, de asemenea, orice condiţionare procedurală care ar putea împiedica investigarea infracţiunii de viol, statul român asumându-şi responsabilitatea deplină de a interveni şi de a proteja victimele.