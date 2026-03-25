"Legea femicidului", adoptată în Parlament. Pedepse, ca în cazul omorului calificat. Alina Gorghiu: Astăzi, femeile sunt mai protejate

Alina Gorghiu. Sursa foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. S-au înregistrat 284 de voturi "pentru", un vot "împotrivă" şi două abţineri, notează Agerpres. Fapta va fi pedepsită ca în cazul unui omor calificat, adică închisoare de până la 25 de ani sau chiar pe viaţă.

Proiectul are ca obiect instituirea unor măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea femicidului, stabilind obiectivele, principiile şi instrumentele necesare pentru protejarea vieţii, integrităţii şi demnităţii femeilor. Legea urmăreşte şi asigurarea unei abordări unitare la nivel naţional, în concordanţă cu standardele internaţionale.

Totodată, proiectul prevede educaţie pentru egalitate de gen şi prevenirea violenţei în programele şcolare, conform Convenţiei de la Istanbul.

Pedepse aspre pentru violenţă domestică

Proiectul de lege propune de asemenea, majorarea pedepselor pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, loviri cauzatoare de moarte şi alte infracţiuni comise în contexte de violenţă domestică sau control/dominaţie ca urmare a faptului că făptuitorul se află într-o relaţie de căsătorie cu victima sau într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi indiferent de durata acesteia şi modificarea Codului de procedură penală pentru a asigura protecţia minorilor şi a persoanelor aflate sub tutelă în caz de deces al victimei care avea în ocrotire aceste persoane prin înştiinţarea de către organul de urmărire penală a autorităţii competente, în vederea luării măsurilor legale de ocrotire pentru persoana respectivă.

Totodată, proiectul stabileşte că instanţa penală, odată cu condamnarea pentru o infracţiune comisă cu intenţia de a ucide o persoană de la care inculpatul ar putea moşteni, constată direct nedemnitatea acestuia de a veni la moştenirea victimei.

Legea consolidează protecţia copiilor victimelor, obligând autorităţile să identifice şi să adopte măsuri de protecţie pentru minorii afectaţi de aceste situaţii.

Legea elimină, de asemenea, orice condiţionare procedurală care ar putea împiedica investigarea infracţiunii de viol, statul român asumându-şi responsabilitatea deplină de a interveni şi de a proteja victimele.

"Prezenta lege se întemeiază pe principiile respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, protecţiei vieţii şi integrităţii fizice şi psihice a femeilor, prevenirii şi combaterii oricărei forme de violenţă împotriva femeilor, intervenţiei prompte şi diligenţei corespunzătoare a autorităţilor, protecţiei şi sprijinului victimelor, abordării integrate şi interdisciplinare, colectării şi armonizării datelor la nivel naţional şi internaţional", potrivit unui amendament.

Proiectul defineşte "femicidul" ca uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a lovirilor, vătămărilor cauzatoare de moarte sau a altor infracţiuni intenţionate urmate de deces, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de altă persoană.

Instituţiile de medicină legală colectează date dezagregate în funcţie de sex privind victimele omuciderilor, vârsta victimelor, numărul şi natura loviturilor, localizarea la nivelul corpului, locul producerii faptei, mecanismul producerii leziunilor şi obiectul vulnerant probabil şi le transmit către Consiliul Superior de Medicină Legală, care dă publicităţii anual un raport privind aceste date.

Alina Gorghiu: Fiecare femeie are de ce să zâmbească

”Legea urmează să fie transmisă spre promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare. Astăzi, fiecare femeie are de ce să zâmbească. Şi fiecare român va învăţa acest cuvânt: femicid. Astăzi, legea este mai puternică. Astăzi, femeile sunt mai protejate”, a declarat deputatul PNL Alina Gorghiu, preşedinte al Comisiei parlamentare “România fară violenţă domestică”.