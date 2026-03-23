Antena 3 CNN, premiată la nivel mondial la Gracie Awards pentru reportajul despre femicid în România

Antena 3 CNN a fost onorată la categoria „Non-English Program - Hard News”. FOTO: Alliance for Women in Media

Antena 3 CNN a fost premiată la nivel mondial la „Gracie Awards”: Reportajul despre femicidul din România a fost recunoscut alături de producțiile lui Oprah Winfrey, Monica Lewinsky și marile rețele precum CNN, BBC, CBS, ABC NEWS, The Washington Post.

Antena 3 CNN marchează o reușită istorică pentru jurnalismul de televiziune din România. Postul nostru a fost anunțat oficial printre câștigătorii celei de-a 51-a ediții a prestigioselor Premii Gracie din Statele Unite, pentru materialul care a pus sub lupă fenomenul violenței extreme împotriva femeilor din țara noastră.

Într-un an marcat de povești puternice care au modelat opinia publică la nivel global, Antena 3 CNN a fost onorată la categoria „Non-English Program - Hard News”( Cel mai bun program de știri într-o limbă străină – Știri de actualitate), pentru materialul:

„Femicide Surge: Romanian Women Killed Despite Seeking Help” (Femeile care au cerut ajutor și apoi au fost ucise în România. Zeci de cazuri de femicid în 2025).

Antena 3 CNN, în elita mondială alături de starurile de la Hollywood

Lista câștigătorilor Gracie Awards (The Gracies) din acest an este o demonstrație de forță a talentului feminin global. Antena 3 CNN împarte palmaresul cu nume sonore care au definit industria media și de divertisment în ultimul an, Oprah Winfrey – recompensată pentru rolul de Pionier în Media (The Oprah Podcast); Sarah Snook – vedeta serialului Succession, desemnată Cea mai bună actriță în rol principal într-un film de televiziune sau miniserie (All Her Fault); Rhea Seehorn – cunoscută din Better Call Saul, premiată ca “Cea mai bună actriță în rol principal – Dramă (Pluribus)”; Monica Lewinsky – premiată în calitate de “Gazdă de Podcast (Lifestyle)” pentru proiectul său curajos Reclaiming with Monica Lewinsky; Tina Knowles – mama celebrei Beyoncé, recunoscută pentru talentul său de “Narator de carte audio” – Non-ficțiune (Matriarch); si fenomenul muzical al momentului, Chappell Roan, premiată pentru Cel mai bun interviu special realizat alături de Kelleigh Bannen la Apple Music.

De asemenea, au fost premiate producții de mare succes precum „Yellowjackets” sau „Dancing with the Stars”, iar documentarul „Barbara Walters: Tell Me Everything” a fost onorat cu Marele Premiu (Grand Award).

Succes major pentru familia CNN

Performanța echipei din România vine într-un an în care rețeaua CNN a dominat competiția, fiind recunoscută la nivel global cu nu mai puțin de patru premii Gracie. Aceste distincții consolidează poziția grupului ca lider incontestabil în furnizarea de informație de calitate și jurnalism de impact: Abby Phillip (NewsNight with Abby Phillip) – premiată pentru excelență la categoria On-Air-Talent (Prezentator) – Știri, fiind una dintre cele mai influente voci ale jurnalismului politic actual; Pamela Brown (The Situation Room with Wolf Blitzer), care a fost premiată pentru relatările istorice despre inundațiile din Texas, in categoria - Știri de ultimă oră (Breaking News), Susan Chun (The Whole Story with Anderson Cooper) – desemnată Cel mai bun producător de știri și Haley Thomas (All There Is with Anderson Cooper) – premiată ca Cel mai bun producător de podcast.

Acestor reușite li se alătură și Katherine LaNasa, desemnată “Cea mai bună actriță în rol secundar – Dramă” în producția The Pitt, HBO Max – Warner Brothers Disovery.

O recunoaștere a jurnalismului care schimbă destine

Materialul premiat a documentat realitatea cruntă a zecilor de femei care, deși au apelat la autorități și au căutat protecția legii, au sfârșit prin a deveni victime ale femicidului în cursul anului 2025. Această reușită jurnalistică este rezultatul muncii unei echipe dedicate, care a transformat cifrele reci ale statisticilor în povești umane care nu pot fi ignorate:

· Monica Sârbu – Producător Executiv

· Maria Coman – Realizator

· Sabina Iosub – Coordonator Proiect

· Gabriel Hizo – Editor

· Mihnea-Cristian Antonescu & Eduard Negoci – Editori Imagine

„Poveștile femeilor nu doar reflectă lumea, ci o modelează”

Importanța premiilor din acest an a fost subliniată de Becky Brooks, președinta Alliance for Women in Media Foundation (AWMF), care a transmis un mesaj plin de forță odată cu anunțarea câștigătorilor:

„Poveștile femeilor nu se limitează la a oglindi lumea; ele o modelează, o transformă și refuză să o lase să rămână neschimbată. Câștigătoarele din acest an fac exact acest lucru, pe fiecare platformă, în fiecare format și pentru fiecare tip de public. Suntem mândri, suntem emoționați și suntem onorați să le rostim numele cu voce tare.”, a declarat Becky Brooks.

Cine a fost Gracie Allen și ce reprezintă aceste premii?

Distincțiile poartă numele legendarei Gracie Allen (1895–1964), o figură emblematică a epocii de aur a divertismentului american. Actriță de comedie genială, dar și o femeie de afaceri vizionară într-o eră dominată de bărbați, Gracie Allen a demonstrat că prezența feminină poate domina atât scena, cât și deciziile din spatele camerelor de filmat. Alături de partenerul său, George Burns, ea a transformat duo-ul „Burns and Allen” într-un fenomen multimedia, de la teatrul de vodevil la emisiuni radio de top și, ulterior, la televiziune.

Premiile Gracie, lansate pentru prima dată în 1975, sunt acordate anual de către Alliance for Women in Media Foundation (AWMF). Această organizație, fondată în Statele Unite încă din 1951, a apărut într-un moment în care femeile începeau să își revendice dreptul la o voce proprie în jurnalism și divertisment.

Astăzi, un premiu Gracie este considerat „Oscarul” pentru impact social feminin. Nu este doar un trofeu pentru audiență, ci o validare a excelenței în programele realizate de femei, despre femei și pentru femei. Pentru jurnaliști și producători, această distincție reprezintă confirmarea faptului că munca lor a reușit să influențeze societatea, să schimbe mentalități și să sprijine progresul egalității de gen în media globală.

Lista marilor câștigători din edițiile trecute include nume care au scris istorie: Michelle Obama, Taylor Swift, Nicole Kidman, Hillary Rodham Clinton, Jill Biden, Katie Couric.

Gala de la Beverly Hills: Momentul înmânării trofeelor

Deși câștigătorii au fost deja anunțați, momentele de glorie vor atinge apogeul pe 19 mai 2026. Atunci va avea loc marea Gală Gracie, organizată la prestigiosul hotel Beverly Wilshire(A Four Seasons Hotel) din Beverly Hills, Los Angeles.



A 51-A EDIȚIE A PREMIILOR ANUALE GRACIE – LISTA CÂȘTIGĂTORILOR

TELEVIZIUNE / STREAMING – CÂȘTIGĂTORI LA NIVEL NAȚIONAL

· 48 Hours „Joe Hunter’s Mission” (48 Hours) | CBS NEWS | Magazin de știri – Reportaj Special

· A Grand Ole Opry Christmas | Hallmark Media | Film realizat pentru televiziune

· Abby Phillip (NewsNight with Abby Phillip) | CNN | Talent On-Air (Prezentator)– Știri

· ABC News 20/20 | ABC NEWS | Magazin de știri

· ABC News Investigates: Web of Danger: 764 (ABC News Nightline) | ABC NEWS | Reportaj de investigație

· Adry Rodriguez și Johanna Usma (Noticiero Univision) | UNIVISION-NETWORK | Realizare individuală (limba străină) – Producător

· All Her Fault | Peacock | Miniserie

· Annetta Marion (First to the Finish) | WPP, Boardwalk Pictures, Mazda Motorsports/ Prime Video | Regizor – Documentar sportiv

· Barbara Walters: Tell Me Everything | ABC News Studios, Hulu | DOCUMENTAR – MARELE PREMIU (GRAND AWARD)

· Barbie Kligman (Doc) | Sony Pictures Television / Fox Entertainment | Showrunner Ficțiune – Dramă

· Baylen Out Loud | TLC | Producție non-scenaristă/Reality Show

· Character AI (60 Minutes) | CBS NEWS | Reportaj de investigație

· Cleopatra’s Final Secret | National Geographic | Documentar istoric

· Dancing with the Stars | ABC/BBC Studios | Emisiune tip concurs (Competition Series)

· Desi Lydic (The Daily Show) | Comedy Central | Talent On-Air – Divertisment

· DORA | Nickelodeon | Serial de familie – Animație

· Femicide Surge: Romanian Women Killed Despite Seeking Help | Antena 3 CNN | Cel mai bun program de știri într-o limbă străină – Știri de actualitate (Hard News)

· First to the Finish | WPP, Boardwalk Pictures, Mazda Motorsports/ Prime Video | Program sportiv

· Haiti – „The Worst Place in the World to be a Woman” | BBC News / BBC World Service | Reportaj de actualitate (Hard News Feature)

· Hallie Jackson | NBC NEWS | Talent On-Air – Prezentator (Anchor)

· Harlem Ice | Disney Branded Television | Serie documentară – Sport

· Janicza Bravo (The Bear) | FX/Hulu | Regizor – Comedie

· Jenn Hildreth | ESPN | Talent On-Air – Sport

· Katherine LaNasa (The Pitt) | HBO Max | Actriță în rol secundar – Dramă

· Kayla Shea (The Rise of America’s ICE Towns) | Bloomberg | Producător – Documentar

· Kristen Lappas (The Kingdom) | ESPN | Regizor – Serie sportivă

· Leanne Morgan: Unspeakable Things | Netflix | Varietăți

· LILLY | Lilly Movie Co/Netflix | Lungmetraj

· Lourdes Hurtado | Noticias Telemundo | Realizare individuală (limba străină) – Talent On-Air

· Marlee Matlin: Not Alone Anymore | Kino Lorber | Lungmetraj – Biografic

· My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story | Paramount+, See It Now Studios, Forté Entertainment | Serie documentară – Investigație

· Naomi Sheldon, Gabbie Asher, Polly Cavendish (The Girlfriend) | Prime Video | Echipă de scenariști

· Neither Male Nor Female: Intersex | Noticias Telemundo | Program în limbă străină – Știri

· Nia DaCosta (Hedda) | Amazon MGM Studios | Regizor – Lungmetraj Dramă

· Nightline | ABC NEWS | Program de știri

· Nik Robinson (The Kelly Clarkson Show) | NBCUniversal Syndication Studios | Scenarist Non-ficțiune

· Pamela Brown’s Coverage of the Historic Texas Floods | CNN | Acoperire de criză / Știri de ultimă oră (Breaking News)

· Paradise | Hulu | Dramă

· Paulina Chávez (Landman) | Paramount+ | Actriță – Debut remarcabil (Breakthrough Role)

· Poisoned: Fentanyl’s Child Victims | Scripps News | Serie de reportaje de știri

· Pregnant in Custody | Bloomberg Law and NBC News | Reportaj/Serie de știri despre sănătatea femeilor

· Quiana Burns (The Tamron Hall Show) | ABC News/Disney Entertainment Distribution | Showrunner Non-ficțiune

· Rachel Sennott (I Love LA) | HBO Max | Showrunner Ficțiune – Comedie

· Rhea Seehorn (Pluribus) | Sony Pictures Television / Apple TV | Actriță în rol principal – Dramă

· Robin Wright (The Girlfriend) | Prime Video | Regizor – Miniserie Dramă

· Roxanne’s Revenge (CBS Mornings) | CBS NEWS | Reportaj de interes uman (Soft News)

· Salli Richardson-Whitfield (The Gilded Age) | HBO Max | Producător – Divertisment

· Sally | National Geographic Documentary Films | Documentar

· Sarah Snook (All Her Fault) | Peacock | Actriță în rol principal – Film TV sau Miniserie

· Sasha Joelle Achilli, Sara Obeidat (Syria’s Detainee Files) | FRONTLINE (PBS), BBC | Regizor – Documentar

· SC Featured: Love, Abby | ESPN | Reportaj sportiv

· Sharon Horgan (The Twisted Tale of Amanda Knox) | Hulu | Actriță în rol secundar – Film TV sau Miniserie

· SMALL ACHIEVABLE GOALS | Sphere Media, CBC | Comedie

· Susan Chun (The Whole Story with Anderson Cooper) | CNN | Producător – Știri

· Syria’s Detainee Files | FRONTLINE (PBS), BBC | Documentar – Știri/Investigație

· Terri J. Vaughn (Miss Governor) | Netflix | Actriță în rol principal – Comedie sau Musical

· The Circuit with Emily Chang: Reese Witherspoon | Bloomberg | Interviu special

· The Fall of Diddy | Investigation Discovery | Serie documentară

· The Lion King at the Hollywood Bowl | Disney Branded Television | Program special

· The Simpsons – Aunt Misbehavin’ | 20th Television Animation | Comedie – Animație

· TODAY with Jenna & Friends | NBC NEWS | Talk Show – Divertisment

· Toni Braxton’s He Wasn’t Man Enough | Lifetime | Film realizat pentru televiziune – Dramă

· Vera Farmiga (Boots) | Sony Pictures Television / Netflix | Actriță în rol secundar – Comedie sau Musical

· Wizards Beyond Waverly Place | Disney Branded Television | Serial de familie

· Yasmin Vossoughian (Pregnant in Custody) | Bloomberg Law and NBC News | Reporter / Corespondent

· Yellowjackets | Paramount+ | Distribuție de ansamblu (Ensemble Cast)

RADIO – CÂȘTIGĂTORI LA NIVEL NAȚIONAL

· A Jane Austen Birthday Musicale | Sirius XM Symphony Hall | Program special

· Alex Curry & Carmen Vitali (FOX Sports Saturday) | FOX Sports Radio | Gazdă de weekend

· Chappell Roan Interview with Apple Music Country’s Kelleigh Bannen | Apple Music | Interviu special

· Deborah Rodriguez (CBS News Radio Top of the Hour) | CBS News Radio | Prezentator de știri

· Jodi Koontz (Murphy Sam & Jodi) | Premiere Networks | Gazdă / Personalitate radio

· Kristen Farrah (Radio Health Journal) | American Urban Radio Networks | Producător – Divertisment/Talk Show

· Nina Hajian (The Jubal Show) | iHeart Radio | Co-prezentator

· The Anna & Raven Show | Connoisseur Media LLC | Program de Divertisment/Talk Show

· 48 hours at El Refugio: A haven for families of ICE detainees | Futuro Media Group | Documentar

· Beyoncé and Black Women’s Deep Roots in Country Music | WBUR | Afaceri publice

· Catholic Nuns, Missing Babies, Mass Grave — Reckoning with Ireland’s Past | NPR | Reportaj de investigație

· Galaxy Quenching (Radiolab) | WNYC New York Public Radio | Interviu special

· Global Indigenous Solidarity with Palestine | CBC | Reportaj de știri

· Immigration Policy Hits the Track | NPR | Serie

· Joy Summers (Middays with Joy) | Hope Media Group | Gazdă

· Katia Riddle (Saving Mississippi’s Babies) | NPR | Reporter / Corespondent

· Lauren Frayer | NPR | Producător

· The Missing Children of Syria: Hidden in Orphanages Under Assad | NPR | Acoperire de criză / Știri de ultimă oră

AUDIO – CÂȘTIGĂTORI LA NIVEL NAȚIONAL

· Becky Parker Geist (The Legend of Valentine) | Pro Audio Voices Inc | Producător de carte audio

· January LaVoy (Good Dirt) | Penguin Random House Audio | Narator de carte audio – Ficțiune

· Tina Knowles (Matriarch) | Penguin Random House Audio | Narator de carte audio – Non-ficțiune

MEDIA DIGITALĂ – CÂȘTIGĂTORI LA NIVEL NAȚIONAL

· Austen Rachlis (Against The Odds) | Audible | Scenarist Podcast Audio

· Be Healthy: Radically Reframing Health, Wellness & Longevity | Shriver Media | Substack/E-Newsletter/Blog

· Danielle Broza (PBS Nature) | The WNET Group | Producător Online

· Death in Dubai (World of Secrets) | BBC World Service | Podcast Audio – Știri/Investigație

· Deborah Roberts (20/20: The After Show) | ABC NEWS, ABC Audio | Gazdă Podcast Audio – Știri/Investigație

· Dr. Rae Wynn-Grant (Going Wild) | PBS Nature | Gazdă Podcast Audio – Educațional

· Haley Thomas (All There Is with Anderson Cooper) | CNN | Podcast Audio – Producător

· HOW SHE DOES IT with Karen Finerman | HerMoney Media, Inc. | Podcast Audio – Educațional

· In Her Nature | PBS Nature | Programare online originală – Serie video

· Jameela Jamil (Wrong Turns) | Audio Podcast Host – Divertisment

· Make Me Perfect: Manufacturing Beauty in China | BBC World Service | Programare online originală – Știri/Documentar

· Making Epic Commercials for Random Objects | Product Film School | Programare online originală – Influencer Social

· Monica Lewinsky (Reclaiming with Monica Lewinsky) | Monica Lewinsky | Gazdă Podcast Audio – Lifestyle

· One Last Wish | The Washington Post | Programare online originală – Video de sine stătător

· Oprah Winfrey (The Oprah Podcast) | Harpo Productions | Video Podcast – Gazdă/Co-gazdă

· Plaza Sésamo: Girl Talk | Sesame Workshop | Program în limbă străină

· Safer, Smarter Teens – Grooming | Lauren’s Kids Foundation | Programare online originală – Video educațional

· Sarah Hagi & Scaachi Koul (Scamfluencers) | Audible | Co-gazdă Podcast Audio/Ansamblu

· SHE MD | SHE MD | Podcast Audio – Lifestyle

· Skip Intro with Krista Smith | Netflix | Video Podcast

· Squeezed with Yvette Nicole Brown | Lemonada Media | Podcast Audio – Narativ

· The Jamie Kern Lima Show | Life is Love, LLC | Gazdă Video Online

TELEVIZIUNE – CÂȘTIGĂTORI LA NIVEL LOCAL

· ABC7 Originals: A Mother’s Hope | ABC7 – KGO TV | Documentar – Știri de actualitate

· Always Remember Your Name | KCRA 3 News | Documentar – Știri/Investigație/Istoric

· Ashley Foster (WRAL News) | WRAL | Producător – Știri Live

· Bajo Mi Propia Piel (Under My Own Skin) | KVDA Telemundo San Antonio | Program în limbă străină – Sănătatea femeii

· Breaking Ground: How Kendall Rae Johnson is Redefining Farming at Ten | WXIA-TV | Reportaj de interes uman (Soft News)

· Breaking the Red Sox Sound Barrier: First All-Female Broadcast Team | New England Sports Network | Reportaj/Program sportiv

· Coaching Carolina: The Belichick Way | WRAL | Documentar – Sport

· Edenville Dam Disaster | WDIV-TV | Documentar

· From Darkness to Light: Voices of Postpartum Mothers | Telemundo 48 | Program în limbă străină

· Heartstrings | WKYC / Tegna | Serie

· Inside Homeland | WPBF Ch. 25 | Program de știri – Jurnal/Afaceri curente

· Jes Burns (All Science. No Fiction.) | Oregon Public Broadcasting | Producător – Editat

· Julie Watts (CBS News California Investigates) | CBS News | Talent On-Air – Prezentator

· Kimberly Keagy | WSAZ | Talent On-Air – Reporter

· Mustang Mayor | KFOR-TV | Reportaj de actualitate – Investigație

· Sam Ryan (ABC7 NY Sports) | WABC | Talent On-Air – Sport

· Sophie Elgort („Portrait Mode”) | ALL ARTS | Talent On-Air – Lifestyle

· Stephany Scarlett Galvan Rueda (Land of Women) | KUVS, Univision 19 | Realizare individuală în limbă străină

· CBC Atlantic Investigative Unit: The Fight | CBC | Reportaj/Serie de știri despre sănătatea femeilor

· The First: Supreme Court Justice Ketanji Brown Jackson | WUSA 9 | Interviu special

· Trafficking in the Tri-State: Rooms without Rescue | News 12 Network | Reportaj de investigație

· Who’d You Kill? What Did You Do? | KTUL-TV | Reportaj de actualitate

· Who’s The Mayor In East Cleveland, Ohio? | WKYC-TV | Acoperire de criză / Știri de ultimă oră

Lista completă a câștigătorilor din acest an și alte detaliile despre eveniment pot fi consultate pe site-ul oficial www.allwomeninmedia.org .



Fondată în 1951, Alliance for Women in Media (AWM) este o organizație dedicată sprijinirii femeilor din domeniu prin educație și recunoaștere, iar Gracie Awards reprezintă cel mai mare eveniment anual de strângere de fonduri pentru burse și programe educaționale dedicate femeilor din media. #TheGracies