"Avem între un sfert și o treime din resursele balneare ale Europei”. Medicul Gelu Onose, despre medicina de recuperare din România

Academia de Științe Medicale a organizat Conferința dedicată medicinei de recuperare. FOTO: Agerpres

Medicina de recuperare a devenit în ultimul timp una dintre cele mai căutate specializări de către pacienți la nivel mondial, dar și în țara noastră. În ultimii ani s-a înregistrat o explozie de cazuri, mai ales în rândul tinerilor care au între 25 și 45 de ani. Există o incidență tot mai mare a herniilor de disc sau a problemelor cervicale. În plus, incidența mare a accidentelor vasculare în rândul tinerilor duce la aglomerarea secțiilor de recuperare.

Specialiștii de la noi din țară sunt unii dintre cei mai buni din Europa, Institutul Național de recuperare din România fiind al doilea cel mai vechi după cel din Franța. Tocmai din acest motiv, Academia de Științe Medicale a organizat Conferința dedicată medicinei de recuperare.

Conferința a fost condusă de profesorul universitar doctor Gelu Onose, în calitate de coordonator științific.

"Sunt cel care acum peste 25 de ani, în anul 2000, am reușit să transform Institutul care era doar de Medicină Fizică, Balneoclimatologie și Recuperare medicală, în Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie.

Prin tenacitatea domniei sale, nu numai că duce mai departe, ci dezvoltă acest forum extrem de important, metodologic al Ministerului Sănătății pentru specialitatea noastră, care într-o țară balneară de forță cum este România, care are între un sfert și o treime din totalul factorilor fizici, chimici și sanogeni terapeutico-recuperatori naturali din Europa. Dar nu numai atâta, avem în primul rând o școală de profil absolut de primă mărime. În 2024 Institutul național de Recuperare și-a aniversat centenarul, fiind al doilea institut ca vechime din Europa, după cel din Franța", a declarat medicul Gelu Onose.