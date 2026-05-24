Un supliment comun luat de milioane de oameni a fost asociat cu insuficiența cardiacă și chiar decesul

2 minute de citit Publicat la 09:00 24 Mai 2026 Modificat la 09:06 24 Mai 2026

Utilizatorii de melatonină au avut un risc cu aproximativ 90% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă. Foto: Getty Images

Melatonina, unul dintre cele mai utilizate suplimente pentru somn din lume, a fost asociată într-un nou studiu cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă și deces. Cercetarea, prezentată în cadrul American Heart Association Scientific Sessions 2025, a analizat datele medicale a peste 130.000 de adulți care sufereau de insomnie, scrie Earth.

Potrivit autorilor, persoanele care au folosit melatonină timp de cel puțin un an au avut o probabilitate semnificativ mai mare de a fi diagnosticate cu insuficiență cardiacă, comparativ cu pacienții care nu au folosit acest supliment.

Studiul a fost realizat folosind baza de date TriNetX Global Research Network și a inclus 130.828 de adulți cu vârsta medie de 55,7 ani, dintre care 61,4% erau femei. Cercetătorii au comparat pacienții care aveau prescrisă melatonină pe termen lung cu persoane cu insomnie care nu aveau menționată melatonina în istoricul medical.

Risc cu aproximativ 90% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă în următorii cinci ani

Rezultatele au arătat că utilizatorii de melatonină au avut un risc cu aproximativ 90% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă în următorii cinci ani. De asemenea, aceștia au fost de aproape 3,5 ori mai predispuși la spitalizare pentru insuficiență cardiacă și aproape de două ori mai expuși riscului de deces din orice cauză.

Autorul principal al studiului, Ekenedilichukwu Nnadi, medic rezident în medicină internă la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din New York, a declarat că rezultatele ridică semne de întrebare importante privind siguranța suplimentului.

„Suplimentele cu melatonină s-ar putea să nu fie atât de inofensive pe cât se crede în mod obișnuit. Dacă rezultatele studiului nostru vor fi confirmate, acest lucru ar putea schimba modul în care medicii recomandă tratamentele pentru somn”, a spus cercetătorul.

Suplimentul este folosit pentru insomnie

Melatonina este un hormon produs natural de glanda pineală și are rol în reglarea ciclului somn-veghe. În multe țări, inclusiv în SUA, suplimentul se poate cumpăra fără rețetă și este folosit frecvent pentru insomnie.

Cercetătorii subliniază însă că studiul este observațional și nu poate demonstra direct că melatonina provoacă insuficiență cardiacă. Ei atrag atenția că pot exista și alți factori implicați, precum severitatea insomniei, depresia, anxietatea sau alte tratamente utilizate de pacienți.

„Asocierea descoperită ridică îngrijorări privind siguranța unui supliment folosit pe scară largă, însă studiul nu poate demonstra o relație directă de cauză și efect”, a explicat Nnadi.

Melatonina este disponibilă fără prescripție medicală

Și Marie-Pierre St-Onge, profesor de medicină nutrițională la Columbia University Irving Medical Center, a declarat că utilizarea pe termen lung a melatoninei ar trebui analizată cu mai multă atenție.

În cele mai multe cazuri, melatonina este disponibilă fără prescripție medicală, însă specialiștii recomandă ca suplimentul să nu fie utilizat des fără o indicație clară și fără supraveghere medicală.

Autorii studiului spun că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă melatonina în sine este responsabilă pentru creșterea riscului cardiovascular sau dacă asocierea este influențată de alți factori. Până atunci, recomandarea specialiștilor este ca persoanele care folosesc frecvent melatonină să discute cu medicul înainte de a continua administrarea pe termen lung.