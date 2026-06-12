Un supliment popular pentru dureri articulare, vândut fără rețetă, a fost asociat cu riscul crescut de demență (studiu)

1 minut de citit Publicat la 14:57 12 Iun 2026 Modificat la 14:57 12 Iun 2026

Un nou studiu asociază consumul unui supliment alimentar pentru dureri articulare cu riscul crescut de demență. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un supliment popular, comercializat fără rețetă şi utilizat pentru combaterea durerilor articulare este asociat cu un risc mai mare de instalare a demenței, arată un studiu citat, vineri, de Reuters, potrivit Agerpres.

Este vorba despre glucozamină.

Studiul a implicat date din dosarele medicale colectate între anii 2012 şi 2024 de la aproape 60.000 de pacienţi cu deficienţă cognitivă în diferite stadii.

Cercetătorii au descoperit că utilizarea regulată a glucozaminei era asociată cu un risc cu 25% mai mare de progresie de la deficienţă cognitivă uşoară la demenţă.

În plus, pe parcursul studiului, consumul de glucozamină a fost asociat cu o creştere cu 25% a riscului de deces în rândul pacienţilor care sufereau deja de demenţă, se spune în cercetarea publicată în jurnalul ştiinţific Nature Metabolism.

În cazul pacienţilor care manifestau doar tulburări cognitive uşoare, nu a fost observat un astfel de efect, ceea ce sugerează că impactul glucozaminei ar fi mai mare la pacienţii cu demenţă confirmată, au indicat cercetătorii.

Ce au pus în evidență cercetările pe animale

În experimentele realizate pe animale, cercetătorii au descoperit că glucozamina exacerbează un proces dăunător din creier numit hiper-glicozilare.

Acesta implică ataşarea anormală a moleculelor de zaharuri de proteinele din creier, perturbând funcţiile neurologice critice.

"Datele din dosarele medicale electronice sunt extrem de provocatoare", a declarat Matt Gentry, de la Universitatea din Florida, coautor al studiului.

"Deşi este vorba despre o asociere şi nu despre o dovadă a cauzalităţii, se ridică o problemă clinică importantă, ce merită acum mult mai multă atenţie", a adăugat cercetătorul.

Potrivit unui comentariu publicat împreună cu noul studiu, agravarea demenţei în timpul hiper-glicozilării asociate cu glucozamina din alimentaţie sugerează că această reacţie chimică ar putea fi luată în calcul în demersurile de combatere a acestei boli.