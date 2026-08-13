Pastila pentru slăbit produsă de Elly Lilly a fost autorizată în Marea Britanie. Este prima țară din Europa în care va fi vândută

Autoritatea britanică de reglementare în domeniul medicamentelor a autorizat, luni, medicamentul sub formă de comprimate al companiei Elly Lilly, Foundayo, pentru controlul greutății și diabetul de tip 2, devenind astfel prima țară din Europa care a aprobat tratamentul pentru ambele afecțiuni, scrie Reuters.

„Deși acest comprimat este aprobat pentru utilizare în Regatul Unit, acesta nu este disponibil în prezent prin intermediul NHS”, a declarat Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor Medicale (MHRA).

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Reuters că Foundayo va fi lansat în Marea Britanie la sfârșitul acestei luni prin intermediul unei rețete private. El a adăugat că pilula va avea un preț de listă în Marea Britanie mai mic decât Mounjaro, care este listat la 330 de lire sterline pentru o lună, dar nu a oferit mai multe detalii despre preț.

Foundayo este în curs de evaluare în Uniunea Europeană. Între timp, pilula Wegovy de la Novo Nordisk a primit o recomandare pozitivă din partea Agenției Europene pentru Medicamente, urmând ca decizia finală de aprobare să fie luată de Comisia Europeană.

Piața medicamentelor pentru slăbit, dominată mult timp de terapiile injectabile de la Elly Lilly și Novo Nordisk, se extinde din ce în ce mai mult către tratamentele orale. Însă, în timp ce pilulele câștigă teren rapid, injectabilele rămân liderii pieței, ajutate de eficacitatea lor dovedită și de schemele de dozare o dată pe săptămână.

Tableta GLP-1 de la Lilly, un medicament administrat o dată pe zi care vizează hormonul GLP-1, a câștigat teren în SUA de la aprobarea și lansarea sa în aprilie, dar este încă în urma rivalului Novo Nordisk.

Principalul avantaj al Foundayo este comoditatea, deoarece poate fi administrat o dată pe zi, fără restricții de alimente sau apă, în timp ce pilula Wegovy necesită ca pacienții să o ia pe stomacul gol cu ​​o cantitate mică de apă și să aștepte 30 de minute înainte de a consuma alimente, băuturi sau alte medicamente.