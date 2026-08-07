Cu ambulanța la pepeni: Un echipaj de pe salvare a fost filmat când oprește să facă piața cu un copil bolnav în autospecială

Autospecială de salvare a SAJ Bacău. Sursa foto: Serviciul de Ambulanță Județean Bacău via Facebook

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a anunţat vineri că s-a autosesizat şi va trimite o echipă de inspecţie, după ce, în spaţiul public, au apărut imagini care arată că un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Bacău ar fi oprit pentru a face cumpărături în timp ce transporta un pacient către un spital.

O mamă îi acuză pe cei de la SAJ Bacău că au oprit ambulanța la o tarabă ca să își cumpere pepene și zarzavaturi, în timp ce ea aștepta în salvare cu fetița sa de un an și 11 cu febră și vărsături severe. Femeia i-a și filmat.

„Și-a făcut viața, omul și-a luat...îí era poftă de pepene, și-a luat zarzavat. Așa cred că am stat circa 10 minute opriți acolo, că negocia cu vânzătorul de acolo", a spus mama fetiței, la Kanal D.

„Copilul meu a început să vomite foarte tare. Am bătut în geam, a oprit salvarea, s-au dat jos oamenii. M-au pus să mă dau jos cu copilul, mă chinuiam să șterg copilul, să îi dau o gură de apă. Am făcut aproape două ore de aici, de la noi, până la Bacău”, a mai declarat mămica.

„Ca urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, din care rezultă că un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău ar fi oprit pentru efectuarea unor cumpărături în timp ce transporta un pacient către o unitate medicală, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă s-a autosesizat şi va dispune efectuarea unui control prin trimiterea unei echipe de inspecţie la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău.

Echipa de inspecţie va verifica toate circumstanţele în care s-a produs acest incident, precum şi respectarea obligaţiilor profesionale şi a procedurilor operaţionale aplicabile”, a transmis DSU.

În funcţie de concluziile controlului, vor fi dispuse măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile legale, a precizat DSU.

„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă tratează cu maximă seriozitate orice situaţie care poate afecta siguranţa pacienţilor sau încrederea cetăţenilor în serviciile de urgenţă şi reafirmă că activitatea personalului din cadrul serviciilor de urgenţă trebuie să se desfăşoare cu respectarea strictă a normelor legale, profesionale şi deontologice”, se arată într-un comunicat remis AGERPRES.