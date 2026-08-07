Guvernul a înființat „Piperine Strategic” pentru salvarea banilor din PNRR. Cum funcționează

Fondul de rezervă va cuprinde proiecte iniţial contractate prin PNRR. Foto: Guvernul României

Guvernul Bolojan a aprobat în ședința de vineri înființarea unui fond de rezervă, „Piperine Strategic”, pentru a se asigura că jaloanele și țintele din cererile de plată 5 şi 6 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt îndeplinite, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, în memorandum se prevede crearea unui portofoliu de rezervă constituit din proiecte mature şi conforme, destinat gestionării riscului de neîndeplinire a jaloanelor şi ţintelor aferente cererilor de plată nr. 5 şi 6 din PNRR.



„Acest fond de rezervă are rolul de a sprijini îndeplinirea ţintelor asumate prin PNRR şi de a preveni penalităţi în situaţia în care anumite proiecte din portofoliul activ nu mai pot contribui la realizarea indicatorilor”, a explicat Guvernul.



Fondul de rezervă va cuprinde proiecte iniţial contractate prin PNRR, ulterior continuate prin Fondul pentru Mediu şi deja finalizate şi recepţionate, iar în situaţia în care apare riscul neatingerii unui jalon sau al unei ţinte aceste proiecte vor putea fi utilizate şi raportate pentru realizarea indicatorilor PNRR, a precizat Guvernul.



Conform comunicatului, sunt vizate investiţii din domeniul managementului apei şi al managementului deşeurilor, precum centre de aport voluntar, insule ecologice digitalizate şi platforme pentru gunoiul de grajd.



Portofoliul de rezervă va fi administrat de MMAP şi AFM, sub coordonarea MIPE, cu respectarea cadrului naţional şi european şi a obligaţiilor asumate faţă de Comisia Europeană.

Prin memorandum aprobă portofoliul de rezervă, care va fi administrat de MMAP și AFM, sub coordonarea MIPE, cu respectarea cadrului național și european și a obligațiilor asumate față de Comisia Europeană.