Bolojan și-a anunțat condițiile pentru susținerea unui guvern "cu profil tehnocrat": "Cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru țară"

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

PNL ar putea susține un guvern "cu un profil tehnocrat" dacă acesta va avea majoritate parlamentară și dacă, prin programul său, va păstra sub control cheltuielile statului și angajamentul de a reduce deficitele, a declarat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan la RFI România.

"O formulă în care Guvernul ce vine are o susținere parlamentară pe care să se poată baza, cel puțin o perioadă definită de timp, iar programul de guvernare păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un Guvern cu un profil tehnocrat.

Cu cât avem un Guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru", a detaliat Bolojan.

Bolojan: PSD și AUR au lăsat România fără guvern în faza finală de absorbție a PNRR

El a subliniat că abia acum, când există "această stare de incertitudine politică", oamenii raționali înțeleg "cât de iresponsabil au acționat PSD și AUR" atunci când au dărâmat un guvern fără să gândească la soluții pentru a pune altceva în loc.

"Au lăsat România în faza finală de absorbție a PNRR, când ai nevoie de un guvern cu puteri depline, să acționeze în limitele unui cabinet care nu are întreaga capacitate.

Și atunci, din acest punct de vedere, cu cât avem mai repede un guvern stabil, cu atât este mai bine pentru România.

Dar ce înseamnă un guvern stabil? Un guvern care duce (mai departe) lucrurile bune care s-au făcut în această perioadă, corecțiile, un guvern care are grijă ca veniturile statului să se încaseze, nu prin creșteri de taxe - pentru că asta s-a făcut anul trecut - ci printr-o colectare mai bună, prin combaterea evaziunii, un guvern care reduce în continuare cheltuielile statului", a explicat premierul interimar.

Bolojan: Cheltuielile statului trebuie reduse în continuare

Ilie Bolojan a inistat că trebuie luate în continuare, anul acesta, măsuri de reducere a cheltuielilor statului.

"Avem și astăzi instituții de stat în care personalul este supradimensionat, în care gradul lor de încărcare este necorespunzător, ceea ce, practic, înseamnă cheltuieli care nu se justifică și risipă de fonduri.

Avem companii de stat care sunt administrate într-o formă mediocră, care primesc subvenții importante de la stat, ceea ce înseamnă ineficiență, pierderi.

Gândiți-vă că o grămadă din companiile pe care le avem de stat primesc subvenții enorme și nu își îmbunătățesc activitatea, (...) tot ce înseamnă zona care ține de metrou, CFR, toate au probleme grave de funcționare pentru că subvențiile sunt enorme, cheltuielile pe care le fac sunt în creștere an de an, iar îmbunătățirea nu se vede", a exemplificat el.