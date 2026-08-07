Vulcanul Etna a erupt din nou. Aterizările la aeroportul din Catania au fost suspendate

Vulcanul Etna a început un nou proces eruptiv la data de 26 iunie. Foto: Profimedia Images

O nouă activitate eruptivă a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, cu o altitudine de aproximativ 3.350 de metri şi situat pe insula italiană Sicilia, a condus vineri la introducerea unor restricţii pe aeroportul din Catania, mai multe zboruri fiind deviate, informează agenţia de presă EFE, citată de Agerpres.

Noi erupţii de lavă au fost înregistrate în craterul Voragine, iar un nor eruptiv se deplasa în direcţie sud-estică. Fenomenul s-a repetat de mai multe ori în această vară.

Acest fenomen este legat de creşterea bruscă a amplitudinii medii a cutremurelor vulcanice înregistrate începând de luni, de la ora locală 21:00, care a atins niveluri ridicate şi prezintă o tendinţă de creştere continuă, a explicat Observatorul Etna al Institutului Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

Avertizarea de alertă vulcanică pentru aviaţie (VONA) a fost ridicată la nivelul maxim din cauza fazei eruptive actuale a vulcanului Etna şi vizează operaţiunile aeroportului din Catania. Iniţial, decolările au fost asigurate, iar trei zboruri de sosire au fost deviate, după cum a comunicat SAC, compania care administrează aeroportul.

Până la ora locală 12:00, sosirile zborurilor instrumentale (IFR), adică cele efectuate utilizând exclusiv instrumentele de bord, au fost suspendate temporar, în timp ce decolările nu au fost afectate.

Pentru a facilita deplasarea pasagerilor, compania feroviară Trenitalia a pus la dispoziţia acestora curse suplimentare.