WSJ: Putin ar putea ataca o țară NATO chiar în această toamnă. Ce au aflat serviciile de informații americane

Vladimir Putin este tot mai aproape să atace o ţară NATO, avertizează serviciile secrete americane, cele care au anticipat si atacul din Ucraina cu mai multe luni înainte. FOTO: Profimedia Images

Vladimir Putin este tot mai aproape să atace o ţară NATO, avertizează serviciile secrete americane, cele care au anticipat si atacul din Ucraina cu mai multe luni înainte. Potrivit The Wall Street Journal, oficialii americani cred că atacul ar putea avea loc într-o marjă de timp, începând din această toamnă și 2029. Scenariile analizate merg de la un atac cibernetic până la o invazie terestră.

Evaluările analizate de oficiali americani apar într-un moment în care armata SUA se confruntă cu stocuri reduse pentru anumite tipuri importante de muniție care ar fi necesare într-un posibil război cu Rusia sau China. Stocurile au scăzut puternic în urma livrărilor către Ucraina după invazia rusă și a conflictului dintre SUA și Iran. Printre armele vizate se numără rachetele cu rază lungă de acțiune, precum și rachetele antiaeriene Stinger cu rază scurtă, au declarat alți oficiali.

Anterior, Statele Unite estimau că Putin nu va provoca un stat NATO atât timp cât războiul din Ucraina continuă. Această evaluare s-a schimbat însă la începutul acestui an, au spus oficialii americani, în condițiile în care Putin se confruntă cu presiuni tot mai mari în Ucraina și pe plan intern pentru a obține o victorie.

Dronele ucrainene provoacă tot mai multe pagube atât armatei ruse, cât și industriei petroliere, în timp ce armata Moscovei obține victorii tot mai mici pe front și suferă pierderi importante.

"Întrebarea este cum ar răspunde Statele Unite într-o asemenea situație"

Liderii americani și europeni văd tot mai multe semne că Rusia desfășoară acțiuni prin care încearcă să testeze reacția NATO, inclusiv rachete de croazieră rusești care au ajuns în Polonia și drone care au pătruns în România.

Dacă Putin ar ataca NATO în timp ce războiul din Ucraina continuă, obiectivul său ar fi să provoace diviziuni în interiorul alianței, au spus oficialii americani.

"Întrebarea este cum ar răspunde Statele Unite într-o asemenea situație", a declarat Heather Conley, cercetătoare la American Enterprise Institute, referindu-se la o posibilă incursiune rusă. "Un obiectiv al Rusiei a fost întotdeauna să pună la îndoială credibilitatea NATO și să separe Statele Unite de aliații lor.".

În condițiile în care Putin are dificultăți în a obține rezultatele pe care le dorește în Ucraina, oficialii americani din serviciile de informații analizează dacă Moscova intenționează să își intensifice în viitorul apropiat acțiunile agresive împotriva aliaților europeni. Temerea este că Putin ar putea deveni mai periculos dacă ajunge într-o situație fără ieșire, au spus oficialii. Posibilele amenințări merg de la un atac cibernetic asupra unui stat NATO sau trimiterea unor grupuri armate pentru ocuparea unui teritoriu până la o incursiune limitată pe flancul estic al alianței.

Cel mai grav scenariu

Potrivit evaluărilor americane, o posibilă acțiune a Rusiei ar putea avea loc în perioada cuprinsă între această toamnă și 2029. Probabilitatea celui mai grav scenariu, o incursiune terestră limitată, este considerată redusă, dar ar putea crește în timp.

Un asemenea atac a fost considerat mult timp extrem de puțin probabil, deoarece ar putea declanșa Articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă a statelor membre. În cazul atacurilor cibernetice sau al amenințărilor hibride, însă, modul în care ar fi aplicat Articolul 5 este mai puțin clar.

"Aceasta a fost întotdeauna provocarea NATO: cum să răspundă unui atac care nu atinge nivelul necesar pentru activarea Articolului 5. Până acum, aliații NATO au preferat să nu escaladeze", a spus Conley.

De exemplu, atunci când Rusia a lansat o serie de atacuri cibernetice împotriva Estoniei, în 2007, autoritățile de la Tallinn au ales să gestioneze criza la nivel bilateral.

"Analizăm permanent și ne pregătim pentru numeroase scenarii"

Reprezentanții Departamentului american al Apărării și ai Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa au refuzat să comenteze informațiile sensibile.

Un purtător de cuvânt al Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații din SUA nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

"Analizăm permanent și ne pregătim pentru numeroase scenarii. NATO urmărește situația și suntem pregătiți să descurajăm și să ne apărăm atunci când este necesar, lucru pe care continuăm să îl demonstrăm", a declarat colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al NATO.

Noile evaluări vin în contextul îngrijorărilor deja existente în rândul oficialilor americani privind nivelul redus al unor stocuri importante de muniție. Pe lângă anumite rachete cu rază lungă și scurtă de acțiune, stocurile unor sisteme esențiale de apărare aeriană sunt și ele reduse. Printre acestea se numără interceptoarele Patriot, SM-3 și cele folosite de sistemul Terminal High Altitude Area Defense, cunoscut ca THAAD, precum și radarele THAAD și unele unități de artilerie antiaeriană, au spus oficialii.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins însă informațiile privind lipsa muniției. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că armata americană are "mai mult decât suficientă" muniție pentru "toate obiectivele strategice ale președintelui Trump", adăugând că liderul american le-a cerut companiilor din industria de apărare să crească producția.

"Avem tot ceea ce este necesar pentru a lovi la momentul și în locul ales de președinte. În mai multe comandamente militare am desfășurat deja operațiuni de succes, păstrând în același timp un arsenal important și pregătit pentru a ne apăra populația și interesele. Orice adversar care confundă informațiile din presă cu slăbiciunea Americii va afla adevărul pe calea cea grea", a spus Parnell .

Într-un posibil conflict cu Rusia, arme precum Precision Strike Missile și Army Tactical Missile Systems, ambele lansate cu ajutorul sistemelor HIMARS, precum și rachetele Stinger ar fi esențiale pentru respingerea unei invazii terestre, a explicat Tom Karako, expert la Center for Strategic and International Studies.

Scăderea stocurilor de muniție a provocat discuții în interiorul administrației americane

Între timp, Trump analizează următorii pași în conflictul cu Iranul. Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, a avertizat recent Casa Albă că numărul interceptoarelor pentru apărare aeriană este în scădere, potrivit unor informații publicate anterior de The Wall Street Journal.

Situația îl preocupă pe Caine, care consideră că stocurile reduse nu ar împiedica reluarea unor operațiuni militare de amploare împotriva Iranului, dar ar crește riscurile. Analiști din afara administrației au avertizat în repetate rânduri că folosirea masivă a muniției în Orientul Mijlociu ar putea afecta capacitatea SUA de a descuraja alți adversari la nivel global, inclusiv Rusia și China.

Un raport recent al Center for Strategic and International Studies a analizat șapte tipuri importante de muniție folosite în războiul cu Iranul.

De exemplu, raportul estimează că Statele Unite au folosit între 1.060 și 1.430 de rachete Patriot în conflictul cu Iranul, ceea ce ar însemna că în arsenalul american ar mai putea rămâne doar aproximativ 870.

"Dacă vorbim doar despre un război cu Iranul, chiar dacă am folosit jumătate dintre interceptoare sau puțin mai mult, încă ne mai rămâne aproximativ jumătate", a declarat Mark Cancian, unul dintre autorii raportului CSIS.

"Așadar, am putea continua împotriva Iranului pentru o perioadă destul de lungă. Problema este că Pentagonul este acum foarte îngrijorat de ce înseamnă toate acestea pentru situația din Pacificul de Vest și pentru China", a adăugat el.