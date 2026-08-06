Lituania spune că Rusia pregătește un atac împotriva NATO cu drone ucrainene false

1 minut de citit Publicat la 19:32 06 Aug 2026 Modificat la 19:32 06 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Serviciile de informații militare ale Lituaniei au informații potrivit cărora Moscova ia în considerare posibilitatea de a lansa atacuri asupra unor obiective strategice din țările baltice folosind drone ucrainene, pentru a putea nega implicarea în atacuri pe teritoriul NATO. Informația a fost publicată joi de publicația 15min.lt şi a fost confirmată de ministrul Apărării al ţării, Robertas Kaunas, scrie The Moscow Times.

„Avem informații conform cărora Rusia ia în considerare posibilitatea de a lansa atacuri cinetice neconvenționale împotriva infrastructurii critice din regiunea baltică. Este foarte probabil ca Rusia să utilizeze în acest scop drone de fabricație ucraineană”, a spus Kaunas.

Rusia a susținut anterior, prin intermediul ministrului adjunct de Externe, Mihail Galuzin, și al altor oficiali, că statele baltice participă la atacurile Ucrainei împotriva infrastructurii rusești, deschizând presupuse „coridoare aeriene” pentru drone. Kaunas a menționat că nu a fost detectată nicio acumulare de trupe rusești în apropierea frontierei cu Lituania, dar că este vorba „de o posibilă operațiune sub steag fals, care ar putea implica utilizarea unei drone ucrainene false”.

Aceasta ar putea fi asamblată din fragmente ale altor drone ucrainene. Ministrul a numit acest scenariu „cel mai realist” dintre toate cele posibile. Rapoartele serviciilor de informații sugerează că Kremlinul s-ar putea pregăti pentru un astfel de atac, deși nu există încă dovezi că s-a luat o decizie.

Potrivit lui Kaunas, măsurile de securitate au fost consolidate la anumite instalații de infrastructură critică, iar forțele armate lituaniene și alte agenții de securitate continuă să monitorizeze situația.

„Monitorizăm situația în funcție de nivelul de amenințare”, a spus el.

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, dronele militare au încălcat în mod repetat spațiul aerian NATO.

În unele dintre aceste incidente, dronele ucrainene au zburat în statele baltice, doar pentru a fi direcționate greșit de sistemele de război electronic rusești.

Unii oficiali din mai multe țări susțin că Moscova direcționează probabil în mod deliberat dronele în spațiul aerian al Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Poloniei și Finlandei.