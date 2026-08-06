„O palmă pentru ruși”. Volodimir Zelenski face o vizită surpriză într-o țară aliată tradițional Rusiei

1 minut de citit Publicat la 20:36 06 Aug 2026 Modificat la 20:36 06 Aug 2026

Volodimir Zelenski a pornit o ofensivă diplomatică. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, merge într-o vizită oficială în Serbia, sâmbătă, o deplasare-surpriză într-o țară considerată un aliat tradițional al Rusiei. Este vorba de prima vizită a lui Zelenski la Belgrad de când a fost declanșată invazia rusească în Ucraina.

Vizita este surprinzătoare mai ales în condițiile în care Serbia a fost una dintre țările care a avut o atitudine mai degrabă pro-rusă în ultimii patru ani.

„Trebuie să-i despărţim pe sârbi de tabăra rusă”, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt, sub rezerva anonimatului. Această deplasare a lui Volodimir Zelenski este o „palmă pentru ruşi”, a adăugat el.

„Nimeni nu va mai putea spune că Serbia este un spațiu rezervat al Rusiei şi că Zelenski nu merge acolo”, a declarat același oficial.

Prima vizită a lui Zelenski la Belgrad

Volodimir Zelenski, care şi-a înmulţit deplasările în străinătate pentru a consolida susţinerea internaţională a ţării sale, nu a făcut nicio vizită în Serbia de la venirea sa la putere în 2019.

Serbia rămâne una dintre puţinele ţări care nu au adoptat sancţiuni împotriva Rusiei după declanșarea războiului. Serbia depinde de Rusia pentru aprovizionarea sa cu gaz.

Însă, Serbia este candidată la aderarea la UE şi este nevoită să menţină un echilibru fragil pentru a-şi păstra legăturile cu UE şi Rusia.

Preşedintele sârb, Aleksandar Vucici s-a întâlnit în mai 2025 cu dictatorul Vladimir Putin, la Moscova.

El s-a deplasat apoi în Ucraina câteva săptămâni maia târziu pentru a participa la un summit regional, prima sa vizită de la începutul războiului. El a refuzat, totuşi, să semneze declaraţia comună care condamna „războiul de agresiune brutal purtat de Rusia împotriva Ucrainei”.