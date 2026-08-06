Franţa judecă manosfera: 34 de utilizatori ai unui canal "masculinist" vor fi judecați pentru instigare la ură împotriva femeilor

Franţa judecă manosfera/ sursă foto: Getty Images

Un număr de 34 de utilizatori ai unui canal ''masculinist'' de pe aplicația de mesagerie Telegram vor fi judecați în Franța pentru distribuirea de mesaje de instigare la ură împotriva femeilor, în urma unei anchete care a condus la reținerea a 45 de persoane în luna iunie, scrie joi ziarul Le Figaro, notează Agerpres.

Canalul de pe Telegram, denumit ''Femmeblancherie'' (termen depreciativ care combină cuvintele ''femeie'' și ''spălătorie''), avea 1.758 de utilizatori care distribuiau acolo imagini și videoclipuri cu femei, ironii, injurii și mesaje împotriva sexului feminin.

În perioada 3-16 iunie, un număr de 45 de bărbați, proveniți din medii sociale diferite și fără a avea legături între ei în afara internetului, au fost reținuți pentru presupuse infracțiuni de ''incitare publică la ură sau la violență pe criterii de sex'', ''incitare la discriminare'' și ''injurii publice'', pentru care riscă până la un an de închisoare și 45.000 de euro amendă.

Din acest grup, 34 de bărbați vor fi judecați de un tribunal penal începând din noiembrie. Unii dintre ei se află sub control judiciar, cu interdicția de a utiliza Telegram sau de a contacta alte persoane anchetate în dosar, în timp ce alții au primit deja sancțiuni alternative, precum amenzi sau obligația de a participa la cursuri împotriva instigării la ură pe internet.

Unii au recunoscut faptele de care sunt acuzaţi

Majoritatea au recunoscut că au scris mesajele pentru care sunt acuzați, dar le consideră ca fiind mai degrabă ''umor negru'' sau ''umor de prost gust'', nu instigare la ură împotriva femeilor, în timp ce alții afirmă că le-au scris sub influența alcoolului sau în momente de furie. Pe de altă parte, investigarea telefoanelor acestora a relevat un interes comun pentru website-uri de extremă-dreapta.

Platforma Telegram le-a furnizat anchetatorilor datele utilizatorilor canalului, în urma unei solicitări a Parchetului din Paris. Le Figaro leagă acceptarea acestei cooperări de presiunea exercitată de sistemul judiciar francez asupra fondatorului Telegram, Pavel Durov, care deține cetățenie rusă și franceză și a fost arestat și pus sub acuzare în Franța în 2024.

Canalul ''Femmeblancherie'' a fost între timp închis, dar apărut rapid o nouă versiune, ''Femmeblancherie2'', care se prezintă drept un canal de umor și satiră ce-și propune să ''studieze tema femeii'' și să ''ferească femeile de ele însele''.

Acțiunea judiciară se înscrie într-o strategie mai amplă a autorităților franceze de monitorizare a extinderii pe internet a conceptului de ''masculinism'', un neologism creat prin analogie cu ''feminismul'' și care se referă la mișcarea ce analizează identitatea masculină, denunță discriminarea și înjosirea bărbaților și pledează pentru apărarea drepturilor acestora.

În decembrie 2025, Parchetul din Paris a însărcinat Oficiul central de combatere a crimelor împotriva umanității și a crimelor motivate de ură (OCLCH), o unitate specializată a jandarmeriei franceze, să supravegheze mediile online unde s-ar putea răspândi un astfel de discurs.

Senatul francez și-a manifestat în iunie îngrijorarea față de afirmarea curentului ''masculinismului'', considerându-l o ideologie ce apără superioritatea bărbaților și învinovățește femeile pentru deteriorarea situației sexului masculin.