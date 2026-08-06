Soluția simplă a aeroporturilor la problemele cu EES: Autoritățile îl dezactivează când se ajunge la suprasolicitarea sistemului

5 minute de citit Publicat la 19:25 06 Aug 2026 Modificat la 19:25 06 Aug 2026

Ce trebuie să faci când ieși din UE ca turist și de ce apar cozi în aeroporturi. Foto: Getty Images

Noul sistem biometric de control la frontieră al UE provoacă întârzieri atât de mari pentru călătorii din această vară, încât unele aeroporturi au recurs la o soluție simplă: îl dezactivează atunci când sunt copleșite de numărul pasagerilor sosiți, scrie Politico.

Această soluție rapidă, permisă de reglementările europene, nu era ceea ce își imaginau autoritățile atunci când sistemul de intrare/ieșire (EES) a început să fie introdus treptat în octombrie și a devenit pe deplin operațional pe 10 aprilie. Cu toate acestea, multe aeroporturi procedează așa.

„Atunci când se formează cozi în lunile aglomerate de vară, sistemul este dezactivat pentru a asigura circulația fluentă prin nodurile noastre aeroportuare de la Paris și Amsterdam”, a transmis Air France-KLM.

Directori de companii aeriene, autorități de frontieră și oficiali aeroportuari au declarat că verificările biometrice sunt suspendate atunci când punctele de trecere a frontierei devin aglomerate și în alte aeroporturi importante, printre care Frankfurt, Bruxelles și Milano.

EES li se aplică cetățenilor din afara UE care intră în spațiul Schengen. În loc să se prezinte la un agent de frontieră pentru aplicarea unei ștampile în pașaport, pasagerii trebuie să folosească un terminal EES pentru a-și furniza amprentele și pentru a fi fotografiați. Datele sunt păstrate timp de trei ani. Dacă terminalele nu funcționează, informațiile trebuie colectate manual.

Ulterior, călătorii trec fie prin porțile electronice pentru pașapoarte, fie pe la agenții de frontieră. Obiectivul sistemului este identificarea persoanelor care depășesc perioada legală de ședere.

Avantaje și dezavantaje

„Avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente”, a declarat Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. „Acesta sporește securitatea cetățenilor europeni și înlocuiește ștampilarea pașapoartelor cu un sistem modern de înregistrare și verificare”.

Comisia a afirmat la începutul acestui an că verificările biometrice le-au permis autorităților să detecteze fraude de identitate care, în alte condiții, „ar fi rămas probabil nedescoperite”.

Multe aeroporturi, porturi, puncte rutiere de trecere a frontierei și terminale feroviare s-au adaptat noilor cerințe, însă în destinațiile cu un număr mare de turiști au fost înregistrate perioade de așteptare de câteva ore.

„Au fost pierdute zboruri de legătură din cauza sistemului european de intrare”, a declarat, marți, directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr.

Sub presiunea industriei turismului, Comisia a acordat o derogare pentru perioada de vârf a sezonului estival, valabilă până pe 6 septembrie. Regulamentul EES „include posibilitatea suspendării temporare a înregistrării datelor biometrice în cazul unor circumstanțe excepționale din timpul verii”, a explicat Mercier.

„Am reușit să obținem acest lucru împreună cu autoritățile germane și Aeroportul Frankfurt, deoarece întârzierile deveniseră prea mari”, le-a declarat Spohr jurnaliștilor.

Excepția se aplică tuturor punctelor de intrare, nu doar aeroporturilor.

Un călător britanic, Rene Colandog, a declarat, vineri, că, luna trecută, nu i s-a cerut decât să își prezinte pașaportul înainte de a urca într-un tren Eurostar la gara St. Pancras din Londra. Nu i-au fost scanate trăsăturile faciale și nu i-au fost prelevate amprentele.

„Nu am nimic împotriva acestui sistem biometric (...) atât timp cât este folosit pentru securitate”, a spus Colandog înainte de a urca în trenul de la Bruxelles spre Londra.

Probleme de început

EES a fost adoptat în 2017, dar introducerea sa a fost amânată ani la rând deoarece autoritățile de frontieră nu erau pregătite să gestioneze volumul suplimentar de muncă.

Chiar și acum, înregistrarea corectă a călătorilor în noul sistem necesită un număr important de angajați. O altă problemă este că EES este încă nou, astfel încât aproape toți călătorii se înregistrează pentru prima dată, ceea ce provoacă întârzieri suplimentare.

„La Aeroportul Milano Malpensa, echipele de control la frontieră sunt formate, în prezent, din aproximativ 35 de persoane”, a declarat Cristian Sternativo, agent de control la frontieră pe aeroportul italian și reprezentant local al Sindicatului Autonom al Poliției din Italia.

Pentru finalizarea tuturor verificărilor prevăzute de EES fără formarea unor cozi lungi, „ar mai fi necesare cel puțin 10-15 persoane în perioadele cele mai aglomerate”, a adăugat el.

Este „de neconceput” ca EES să funcționeze la capacitate maximă cu actualul număr de angajați, deoarece noul sistem „necesită mai mult timp”, a spus Sternativo.

Chiar și la Aeroportul Bruxelles, aflat la numai aproximativ zece kilometri de sediile principalelor organizații ale UE, tehnologia nu este încă pe deplin operațională. Suspendarea colectării datelor biometrice a început cu mult înainte de vară, în baza unei derogări acordate la sfârșitul lunii martie, după ce 600 de pasageri și-au pierdut zborurile într-un interval de numai 21 de ore.

„Poliția Federală de Frontieră poate decide să aplice această derogare atunci când este necesar”, a confirmat poliția belgiană în această săptămână.

În prezent, opt state membre ale UE și Elveția cer prelungirea derogărilor de vară dincolo de 6 septembrie.

Aplicarea strictă a întregii proceduri „ar provoca probleme de ordine publică”, deoarece „există anumite perioade de vârf în care infrastructura actuală nu este suficientă pentru a-i prelua pe toți”, a declarat Sternativo.

Securitate sau rapiditate

În ciuda suspendării verificărilor biometrice, autoritățile de frontieră insistă că securitatea nu este afectată.

„Călătorul este întotdeauna înregistrat în EES, iar datele necesare din documentul de călătorie sunt introduse în sistem”, a transmis poliția federală belgiană într-un răspuns scris, adăugând că „securitatea controalelor la frontieră și respectarea reglementărilor europene rămân prioritatea noastră absolută”.

Experiențele pasagerilor diferă în funcție de punctul prin care intră în UE.

Kathleen Glass, care călătorește frecvent din Regatul Unit în Uniunea Europeană, a așteptat vineri dimineață doar aproximativ 15 minute pentru verificările biometrice la gara St. Pancras din Londra, înainte de a urca într-un tren Eurostar spre Bruxelles.

William, un călător din Edinburgh care a cerut ca numele său de familie să nu fie publicat, a declarat că verificările biometrice pe un aeroport german au durat între 40 și 50 de minute în perioada Crăciunului.

Posibilitatea suspendării colectării datelor biometrice pare să mențină sistemul funcțional în această vară.

„Deși sezonul estival este abia la început, nu primim informații despre cozi excesiv de lungi”, a declarat Luke Petherbridge, director pentru afaceri publice al Asociației Agențiilor de Turism din Regatul Unit.

Tensiunile provocate de EES nu reprezintă decât preludiul următoarei schimbări tehnologice pregătite de Bruxelles pentru controlul frontierelor.

Următorul obiectiv al UE este lansarea sistemului european de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS), o platformă online prin intermediul căreia persoanele din 59 de țări scutite de viză vor trebui să se înregistreze în avans, să treacă printr-o verificare de securitate și să plătească o taxă redusă înainte de a intra în spațiul Schengen.

ETIAS, asemănător sistemelor folosite deja în Regatul Unit și în SUA, trebuia inițial să fie lansat în 2021, iar ulterior la sfârșitul acestui an. Introducerea sa a fost însă amânată din nou, până în 2027.